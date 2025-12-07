Riqueza natural: as maiores minas de ouro do planeta

A mina Kibali fica na República Democrática do Congo e é operada pela Barrick. As instalações incluem uma planta de sulfeto e óxido, que pode processar 7,2 milhões de toneladas de minério por ano. Além de três usinas hidrelétricas de 44 MW e um gerador de energia térmica de reserva de 32 MW. Foto: = Reprodução do Facebook Kibali Gold Mine