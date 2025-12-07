Galeria
Principal cidade turística da Colômbia, Cartagena pode desaparecer neste século
-
A cidade, que é muito popular entre os turistas que visitam o país, está correndo o risco de ficar parcialmente submersa neste século devido ao aquecimento global. Foto: Imagem de GRAPHICAL por Pixabay
-
Mirla Aaron, uma líder comunitária local, ficou chocada ao encontrar ossos de antigos habitantes de Tierra Bomba, uma ilha em frente à zona hoteleira de Cartagena. Foto: reprodução youtube AFP Español
-
Esses ossos estavam à mostra na praia, mostrando os impactos reais que o aumento do nível do mar está causando na região. Foto: reprodução youtube AFP Español
-
Em entrevista à AFP, Mirla disse que "o mar destruiu 250 casas da comunidade, o posto de saúde, píeres... levou vários salões comunitários, infraestrutura elétrica e o cemitério". Foto: reprodução youtube AFP Español
-
-
Um outro problema é que, em Cartagena, o principal porto comercial da Colômbia foi construído em terreno com cavidades subterrâneas que estão cedendo, causando afundamento do solo. Foto: freepik wirestock
-
"Lamentavelmente, a ilha tem sido vítima de um processo erosivo (...) que tem aumentado exponencialmente nas últimas décadas", comentou a líder. Foto: reprodução youtube AFP Español
-
O problema não é novo. Em 2021, a revista científica Nature já tinha publicado um estudo alertando sobre o perigo potencial na cidade colombiana. Foto: wikimedia commons Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz)
-
-
O nível do mar está subindo cerca de 7,02 milímetros por ano desde o início do século 21. Isso significa que é mais rápido do que a média global de 2,9 milímetros. Foto: Matt Hardy/Unsplash
-
Pesquisadores da Universidade Eafit, de Zagreb, e da Internacional de Miami afirmam que, se as emissões de gases de efeito estufa não diminuírem, o nível do mar na baía de Cartagena pode subir 26 cm até 2050 e 76 cm até 2100. Foto: flickr Joe Ross
-
Segundo o o cientista ambiental canadense Marko Tosic, o aumento no nível do mar na área costeira de Cartagena se deve a dois fatores: fragilidade da cidade ao aquecimento global e a presença de "vulcões submarinos" que causam o afundamento do solo. Foto: wikimedia commons Laslovarga
-
-
"Essas formações vulcânicas são lodosas, e aos poucos a gravidade pressiona e provoca o achatamento do terreno e o afundamento da cidade", explicou o cientista. Foto: GRAPHICAL por Pixabay
-
Nos últimos anos, as autoridades locais estão construindo um quebra-mar para reduzir o impacto das ondas. Segundo a prefeitura, cerca 80% dos bairros estariam em risco de inundação se não fosse por essa medida. Foto: reprodução youtube AFP Español
-
Além disso, especialistas temem que as populações pobres tenham menos recursos do que as áreas dos grandes hotéis para lidar com a força da natureza. Conheça mais sobre Cartagena! Foto: reprodução youtube AFP Español
-
-
Cartagena foi fundada em 1533 pelo conquistador espanhol Pedro de Heredia. Rapidamente se tornou um importante porto comercial e centro do Império Espanhol nas Américas. Foto: domínio público
-
A cidade era um alvo frequente de ataques de piratas, o que levou à construção de uma extensa muralha que a rodeia até hoje. Foto: Carlos Fiallos por Pixabay
-
Cartagena desempenhou um papel importante na luta pela independência da Colômbia da Espanha. Em 1811, a cidade declarou sua independência da Espanha e tornou-se um centro da resistência colombiana. Foto: Christine Ellsay Unsplash
-
-
Cartagena é uma cidade vibrante com uma rica cultura. A mistura de influências indígenas, africanas e europeias se reflete na música, comida, dança e artesanato da comunidade local. Foto: Ricardo Gomez Angel Unsplash
-
Alguns dos eventos culturais mais importantes de Cartagena incluem o Festival Internacional de Música de Cartagena e o Festival de Cinema de Cartagena. Foto: Jorge Gardner Unsplash
-
A cidade também é conhecida por suas belas praias, como a ilha de Barú (foto), com areias brancas e palmeiras, e as Ilhas del Rosario, famosas por seus recifes de corais. Foto: wikimedia commons Felipeortegag
-
-
O centro histórico de Cartagena também abriga muitas das principais atrações turísticas da cidade, como o Palacio de la Inquisición (foto), o Castelo de San Felipe de Barajas e as Muralhas de Cartagena. Foto: wikimedia commons Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz)
-
Isso sem falar na culinária de Cartagena, uma mistura de influências caribenhas, colombianas e africanas. Alguns dos pratos mais populares da cidade incluem o sancocho (foto), o peixe frito e o arepa. Foto: Keesha's Kitchen Unsplash