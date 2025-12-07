Arqueólogos descobrem ‘Chão de ossos’ em charmosa cidade da Holanda

Apesar de rara, essa abordagem já foi registrada em outras cidades da Holanda, como Hoorn, Enkhuizen (foto) e Edam. Todas são cidades históricas conhecidas por suas tradições marítimas e vínculos com a Era de Ouro Holandesa. Todas possuem belos canais, edifícios históricos bem preservados e cultura ligada ao comércio e à pesca Foto: wikimedia commons Ben Bender