Saiba quais são os sobrenomes mais comuns no Brasil

Redação Flipar
    O estudo, baseado em dados do Censo Demográfico de 2022, mostra que o país reúne mais de 200 mil sobrenomes diferentes, mas um deles se destaca amplamente: Silva. Foto: Agência Brasil/Divulgação
    Presente em 34 milhões de brasileiros, o sobrenome corresponde a 16,7% da população. Inúmeras personalidades nacionais, como o presidente Lula e o jogador de futebol Neymar, carregam esse sobrenome. Foto: Ricardo Stuckert/PR
    A origem de “Silva” vem do latim silva, que significa “selva” ou “floresta”. Foto: Divulgação/Defensoria Pública
    Segundo o IBGE, o nome era tradicionalmente associado a pessoas que viviam em regiões de vegetação farta ou áreas rurais, e acabou se popularizando de forma definitiva com a colonização portuguesa. Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil
    A história do nome também está ligada a aspectos sociais do período colonial. Muitos portugueses que chegavam ao Brasil e desejavam preservar o anonimato adotavam o sobrenome Silva. Foto: Reprodução TV Band
    Além disso, pessoas escravizadas frequentemente recebiam o nome de seus proprietários, muitas vezes com a preposição “da”, como forma de identificação e posse - o que ajudou a consolidar ainda mais sua presença no país. Foto: publicdomainvectors.org
    O segundo sobrenome mais comum é Santos, presente em 21,4 milhões de pessoas, o que representa cerca de 10,4% dos brasileiros. Foto: Fotos Públicas
    A origem está em “Todos os Santos”, referência ao Dia de Todos os Santos, celebrado pela Igreja Católica em 1º de novembro. Foto: Issagm - Wikimédia Commons
    Segundo o IBGE, o nome foi amplamente adotado por convertidos ao cristianismo durante o período da Inquisição, e acabou sendo transmitido por gerações. Foto: Hugo Fergusson Unsplash
    O ranking dos dez sobrenomes mais populares no país é completado por Oliveira, Souza, Pereira, Ferreira, Lima, Alves, Rodrigues e Costa. Foto: Arquivo/Agência Brasil
    Juntos, esses dez sobrenomes compõem boa parte da estrutura familiar brasileira. Foto: Agência Brasil/Divulgação
    A pesquisa também revela a distribuição regional dos sobrenomes. Os Silvas estão mais concentrados no Nordeste, especialmente em Alagoas e Pernambuco. Foto: Raphael Lorenzeto de Abreu/Wikimedia Commons
    Em Alagoas, 35,75% dos habitantes têm esse sobrenome; em Pernambuco, o índice chega a 34,23%. Foto: Legacy600 wikimedia commons
    O município de Belém de Maria (PE) chama atenção por ter 63,9% de seus moradores com o sobrenome Silva, a maior concentração do país. Foto: Divulgação
    O sobrenome, embora fortemente associado à língua portuguesa - aparece em outros países lusófonos como Portugal, Angola e Moçambique - também é encontrado, em menor proporção, na Espanha e na Itália. Foto: Jose Miguel Guardeño por Pixabay
    Com o novo levantamento, o IBGE amplia a compreensão sobre a formação e a diversidade dos nomes brasileiros. Foto: Agência IBGE Notícias
    A iniciativa complementa o projeto Nomes no Brasil, que reúne informações sobre nomes e sobrenomes registrados no país, permitindo consultas por frequência, origem e distribuição geográfica. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
