Ave que imita mais de 20 espécies recebe homenagem de maestro

  • Distribuído em florestas da América do Sul, incluindo Panamá, Trinidad, Peru, Bolívia e Amazônia brasileira, o japiim se alimenta principalmente de insetos, mas também consome frutas e néctar.
  • Suas características físicas incluem plumagem preta com detalhes amarelos, bico fino e olhos azuis vibrantes.
  • A espécie foi avaliada como Pouco Preocupante na Lista Vermelha da União Internacional para Conservação da Natureza de 2020. Veja outras curiosidades sobre essa ave singular!
  • Além de ser chamado de xexéu, essa ave também é chamada de japu e japiim, pertencente à família Icteridae, que inclui outras espécies como graúnas e chopins.
  • Os machos e fêmeas são semelhantes, mas os machos tendem a ser um pouco maiores.
  • Uma característica marcante do japiim é seu comportamento social. Eles são aves gregárias, vivendo em bandos e construindo ninhos em colônias.
  • Os ninhos são feitos de fibras vegetais entrelaçadas, em formato de bolsa alongada, pendurados em árvores altas, geralmente próximos a colmeias de vespas ou formigas, uma estratégia para proteger os ovos e filhotes de predadores.
  • A vocalização do japu é alta e variada, incluindo uma série de assobios e gritos que servem para comunicação dentro do grupo.
  • Ele tem uma habilidade incrível de imitar sons, como os de tucanos, periquitos e até macacos-de-cheiro.
  • As fêmeas brigam para conseguir os melhores lugares para fazer seus ninhos, garantindo que sejam seguros para os ovos. Já os machos competem entre si, principalmente por meio do canto.
  • O japiim é um pássaro tão importante que inspirou o nome do bairro Japiim, em Manaus (AM), fundado em 31 de março de 1969. Naquela época, era comum avistar muitos desses pássaros na região.
  • Existem três tipos de japiim: o Cacicus cela cela, encontrado na Colômbia, Bolívia e Brasil; o Cacicus cela vitellinus, que vive do Panamá à Colômbia; e o Cacicus cela flavicrissus, presente do Equador ao Peru.
  • No Brasil, o xexéu é bastante comum em regiões de florestas tropicais, cerrados e áreas abertas, especialmente na Amazônia e no Pantanal.
  • O pássaro já foi homenageado pelo maestro paraense Waldemar Henrique (1905-1995) em uma de suas composições chamada Lendas Amazônicas.
  • A música foi interpretada pela pianista Patrícia Valadão em 2009, durante o recital de mestrado de Isabela de Figueiredo Santos na Escola de Música da UFMG.
