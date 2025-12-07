Memória de Sergio Mendes: o brasileiro que levou nossa música ao topo do mundo

Em sua longa e exitosa trajetória, Sergio Mendes lançou 35 álbuns. O primeiro disco marcante foi “Você ainda não ouviu nada”, de 1964. “Não sou profeta, mas creio que este disco, produto de muito trabalho e amor, abra novos caminhos no panorama da nossa música”, escreveu Tom Jobim na contracapa do álbum. Foto: Divulgação