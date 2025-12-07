Assine
Novo ranking atualiza as melhores comidas de rua do planeta; brasileira entre as 100

Redação Flipar
    A coxinha é um dos salgados mais populares do Brasil, feita com massa cozida em caldo e recheada — tradicionalmente — com frango desfiado temperado. Moldada em formato de gota, é empanada e frita até ficar dourada, tornando-se presença constante em lanchonetes, padarias e festas. Foto: Freepik/betochagas
    Seu sabor e textura a transformaram em um ícone da comida de rua brasileira, embora o preparo frito e o teor calórico não sejam aliados da saúde. Foto: socratesmizerski por Pixabay
    Ainda assim, é um daqueles clássicos difíceis de resistir: comer de vez em quando faz parte do prazer gastronômico que marca a cultura do país. Foto: Fabiano Painisson pixabay
    A seleção da Taste Atlas considera as avaliações de usuários, filtrando bots e ratings de cunho nacionalista — a ideia é valorizar preferências “autênticas”. Dependendo do caso, quitutes típicos de certos países também são encontrados no Brasil. Veja se conhece todos do Top-10 e se já experimentou algum. Foto: Riberto Frederico wikimedia commons
    1º lugar – Karantika (Argélia). Um lanche de rua muito popular feito com massa de grão-de-bico assada, textura cremosa e finalização com cominho; costuma ser servido quente dentro de pão francês. Foto: Plwnt - wikimedia commons
    2º lugar – Guotie (China). São dumplings fritos na base e cozidos ao vapor na parte superior, recheados com carne de porco e vegetais, combinando crocância e maciez num só preparo. Foto: Facebook A Bite of China
    3º lugar – Siomay (Indonésia). Bolinhos de peixe ou frutos do mar cozidos no vapor, servidos com batata, tofu e repolho, sempre acompanhados de um intenso molho de amendoim. Foto: Gunawan Kartapranata wikimedia commonsn
    4º lugar – Quesabirria (México). Tortilhas recheadas com carne de birria cozida lentamente, queijo derretido e caldo para mergulhar, virando febre nas ruas mexicanas. Foto: Missvain wikimedia commons
    5Âº lugar â?? Parotta (Ãndia). PÃ£o folhado de rua, feito com massa laminada manualmente em vÃ¡rias camadas e frita na chapa, famoso pela textura macia e levemente crocante. Foto: Praveen - wikimedia commons
    6º lugar – Amritsari kulcha (Índia). Pão assado recheado com batatas temperadas, ervas e especiarias, típico de Amritsar e geralmente servido com grão-de-bico ao curry. Foto: Gaurav Nemade wikimedia commons
    7º lugar – Ohn no khao swè (Mianmar). Um prato de rua que mistura macarrão, caldo suave de frango e leite de coco, finalizado com temperos e acompanhamentos crocantes. Foto: Gary Stevens wikimedia commons
    8º lugar – Tacos (México). Tortilhas de milho recheadas com carnes, vegetais ou molhos típicos, sendo a forma mais tradicional e popular de comida rápida mexicana. Foto: Imagem de aldaptation por Pixabay
    9º lugar – Shawarma (Líbano). Finas lâminas de carne assada em espeto vertical, servidas em pão com tahine, vegetais e picles, amplamente difundidas pelo mund Foto: cyclonebill - wikimedia commons
    10º lugar – Bánh mì (Vietnã). Sanduíche vietnamita que combina pão de estilo francês com carnes, patês, vegetais avinagrados e coentro, marcando a fusão franco-vietnamita. Foto: FlickreviewR - Wikimédia Commons
