Plantas que se destacam pelas belas folhagens

A Pilea-pendente (Pilea peperomioides) é famosa por suas folhas arredondadas e suculentas, que se tornam um ponto focal em qualquer ambiente. Nativa da China, ela é cultivada em ambientes internos e se destaca por seu visual moderno e por ser uma excelente opção para quem busca uma planta de fácil cuidado. Foto: Alexander Klink wikimedia commons