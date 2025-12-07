Assine
Garrafas de champanhe vão para o fundo do mar; e tem explicação

RF
Redação Flipar
  • Tudo começou em 2010, quando uma equipe de mergulhadores encontrou um navio que havia desaparecido em 1852.
  • A embarcação foi achada próximo ao arquipélago de Åland, que fica na Finlândia.
  • Nessa expedição, os mergulhadores encontraram 168 garrafas de champanhe ainda lacradas no fundo do mar.
  • A degustação dessas bebidas inspirou os produtores a adotarem uma nova teoria para o armazenamento desses produtos.
  • A primeira descoberta foi com relação às marcas das bebidas. Por meio das rolhas, os especialistas notaram que se tratavam dos champanhes maison Juglar e Veuve Clicquot.
  • Dois anos depois da descoberta, 11 garrafas chegaram ser vendidas em um leilão. Por elas, foi arrecadado um valor de US$ 156 mil.
  • Segundo informações da IFLScience, hoje em dia as garrafas já pode valer até US$ 190 mil, mais de R$ 930 mil!
  • Um professor de bioquímica de alimentos na Universidade de Reims, localizada na região de champanhe, na França, analisou amostras de três das garrafas.
  • Segundo o relatório divulgado por ele, as bebidas permaneceram ‘envelhecendo’ no fundo do mar por cerca de 170 anos, em condições quase perfeitas, o que provocou um aumento significativo no seu valor.
  • Primeiro, um grupo de avaliadores caracterizou os vinhos usando os termos
  • Contudo, ao entrar em contato com o oxigênio, o vinho liberou outros aromas, como ‘picante’, ‘defumado’ e ‘couro’, segundo os especialistas.
  • O especialista Dominique Demarville chegou a dizer que se tratava de um dos champanhes mais excepcionais do mundo.
  • A situação chegou a um ponto que a marca Veuve Clicquot ficou tão fascinada com a redescoberta de sua bebida que está empenhada em reproduzir as mesmas condições, afundando dezenas de garrafas no mesmo local no arquipélago de Åland!
  • Existe a expectativa de que algumas dessas garrafas permaneçam submersas por um período de 40 anos!
  • A empresa que produz o champanhe acredita que as profundezas oceânicas representam o ambiente ideal para o
  • Segundo a Veuve, por conta da baixa salinidade (20 vezes inferior à do Oceano Atlântico) e temperatura constante de 4°C, o Mar Báltico proporciona um ambiente de envelhecimento perfeito.
  • Além das Veuve, a produtora Lucy Edwards afirmou que o armazenamento no fundo do mar “é a área de desenvolvimento mais rápida no champanhe, com a maioria dos grandes produtores e até mesmo pequenas casas tentando isso”.
  • O Champanhe é um tipo específico de vinho espumante produzido na região de Champagne, no nordeste da França.
  • É conhecido por suas características efervescentes, aroma complexo e sabor único. A produção de champanhe segue métodos específicos, incluindo uma segunda fermentação na garrafa para criar as bolhas características.
  • As uvas tradicionalmente usadas na produção de champanhe são Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier.
  • A região de Champagne é famosa por seu clima fresco e solo calcário, que contribuem para as características singulares desses vinhos.
  • Por lei, o termo
  • Outros vinhos espumantes produzidos em diferentes regiões são geralmente chamados de
