Galeria
Garrafas de champanhe vão para o fundo do mar; e tem explicação
-
Tudo começou em 2010, quando uma equipe de mergulhadores encontrou um navio que havia desaparecido em 1852. Foto: Imagem de Peggychoucair por Pixabay
-
A embarcação foi achada próximo ao arquipélago de Åland, que fica na Finlândia. Foto: Imagem de falco por Pixabay
-
Nessa expedição, os mergulhadores encontraram 168 garrafas de champanhe ainda lacradas no fundo do mar. Foto: Youtube Canal AFP Português
-
A degustação dessas bebidas inspirou os produtores a adotarem uma nova teoria para o armazenamento desses produtos. Foto: Flickr gaylabry
-
-
A primeira descoberta foi com relação às marcas das bebidas. Por meio das rolhas, os especialistas notaram que se tratavam dos champanhes maison Juglar e Veuve Clicquot. Foto: Imagem de Olya Adamovich por Pixabay
-
Dois anos depois da descoberta, 11 garrafas chegaram ser vendidas em um leilão. Por elas, foi arrecadado um valor de US$ 156 mil. Foto: Youtube Canal Travel Update
-
Segundo informações da IFLScience, hoje em dia as garrafas já pode valer até US$ 190 mil, mais de R$ 930 mil! Foto: Imagem de Daniel Kirsch por Pixabay
-
-
Um professor de bioquímica de alimentos na Universidade de Reims, localizada na região de champanhe, na França, analisou amostras de três das garrafas. Foto: Gérald Garitan/Wikimédia Commons
-
Segundo o relatório divulgado por ele, as bebidas permaneceram ‘envelhecendo’ no fundo do mar por cerca de 170 anos, em condições quase perfeitas, o que provocou um aumento significativo no seu valor. Foto: Youtube Canal Travel Update
-
Primeiro, um grupo de avaliadores caracterizou os vinhos usando os termos "notas animais", "cabelo molhado", "redução" e, por vezes, "queijo". Foto: Youtube Canal Travel Update
-
-
Contudo, ao entrar em contato com o oxigênio, o vinho liberou outros aromas, como ‘picante’, ‘defumado’ e ‘couro’, segundo os especialistas. Foto: Imagem de Jordan Stimpson por Pixabay
-
O especialista Dominique Demarville chegou a dizer que se tratava de um dos champanhes mais excepcionais do mundo. Foto: Imagem de caterina-priesner por Pixabay
-
A situação chegou a um ponto que a marca Veuve Clicquot ficou tão fascinada com a redescoberta de sua bebida que está empenhada em reproduzir as mesmas condições, afundando dezenas de garrafas no mesmo local no arquipélago de Åland! Foto: Antonio Castillo Torija/Wikimédia Commons
-
-
Existe a expectativa de que algumas dessas garrafas permaneçam submersas por um período de 40 anos! Foto: Divulgação
-
A empresa que produz o champanhe acredita que as profundezas oceânicas representam o ambiente ideal para o "repouso" da bebida. Foto: (Ocean Fathoms/Instagram)
-
Segundo a Veuve, por conta da baixa salinidade (20 vezes inferior à do Oceano Atlântico) e temperatura constante de 4°C, o Mar Báltico proporciona um ambiente de envelhecimento perfeito. Foto: Flickr DANIEL TURULL
-
-
Além das Veuve, a produtora Lucy Edwards afirmou que o armazenamento no fundo do mar “é a área de desenvolvimento mais rápida no champanhe, com a maioria dos grandes produtores e até mesmo pequenas casas tentando isso”. Foto: Imagem de Myriams-Fotos por Pixabay
-
O Champanhe é um tipo específico de vinho espumante produzido na região de Champagne, no nordeste da França. Foto: wikimedia commons Kreatinst
-
É conhecido por suas características efervescentes, aroma complexo e sabor único. A produção de champanhe segue métodos específicos, incluindo uma segunda fermentação na garrafa para criar as bolhas características. Foto: Imagem de brittaneu por Pixabay
-
-
As uvas tradicionalmente usadas na produção de champanhe são Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. Foto: Erfan Parhizi Unsplash
-
A região de Champagne é famosa por seu clima fresco e solo calcário, que contribuem para as características singulares desses vinhos. Foto: wikimedia commons Kreatinst
-
Por lei, o termo "champanhe" é protegido de denominação de origem controlada, o que significa que apenas os vinhos produzidos na região de Champagne podem receber essa designação. Foto: Divulgação
-
-
Outros vinhos espumantes produzidos em diferentes regiões são geralmente chamados de "vinho espumante" para evitar confusão com o termo específico "champanhe". Foto: Imagem /Pixabay