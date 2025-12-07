Galeria
Estudo revela a causa da extinção de cangurus-gigantes
Ao contrário dos cangurus modernos, que se adaptam às mudanças do ambiente viajando longas distâncias, esses animais antigos eram sedentários e viviam em áreas restritas. Foto: Graham Holtshausen/Unsplash
Pesquisadores analisaram fósseis de dentes desses gigantes (do gênero Protemnodon), encontrados em cavernas no monte Etna, que fica na região nordeste da Austrália. Foto: Reprodução/Chris Laurikainen Gaete
A análise mostrou que eles não precisavam se mover muito para se alimentar, pois viviam em uma floresta tropical cheia de recursos. Foto: Pexels/Richard Pan
O problema veio quando o clima mudou: a floresta diminuiu, o ambiente ficou mais seco e as estações do ano mais definidas. Foto: Brent Olson/Pixabay
Sem capacidade para migrar em busca de comida, os cangurus-gigantes não conseguiram sobreviver. Foto: Josh Appel/Unsplash
Ao contrário dos cangurus atuais, que saltam com as patas traseiras, esses gigantes provavelmente andavam com as quatro patas. Foto: Andy Thomson/Unsplash
Isso os tornava mais lentos e menos adaptados para longas viagens, mas era útil em uma floresta cheia de comida. Foto: Pexels/suellen baker
Na época, as cavernas do Monte Etna funcionavam como armadilhas naturais para animais distraídos que caíam nelas sem perceber. Foto: Wikimedia Commons/Mark Marathon
Além disso, essas cavernas também eram abrigo de predadores mais perigosos da época, como o diabo-da-tasmânia (foto) e os leões-marsupiais. Foto: Flickr - Chen Wu
Ao analisar os fósseis encontrados nas cavernas, os pesquisadores descobriram que os cangurus-gigantes viveram ali entre 500 mil e 280 mil anos atrás. Foto: Wikimedia Commons/Paleocolour
Na prática, os cangurus-gigantes desapareceram muito antes da chegada dos humanos à região. Foto: Chloe Short/Unsplash
Um dos símbolos mais conhecidos da Austrália e da Oceania, o canguru é considerado um animal de grande porte — os machos podem medir até dois metros e pesar cerca de 90 quilos. Foto: Pexels/Darren Patterson
Hoje em dia, é comum ver cangurus se movimentando em grupos pelo deserto australiano e viajando longas distâncias em busca de comida e água. Foto: Fidel Fernando/Unsplash
Por serem mamíferos marsupiais, isso significa que as fêmeas carregam seus filhotes em uma bolsa até que eles estejam prontos para viver por conta própria. Foto: Andy Leung por Pixabay
Existem mais de 60 espécies de cangurus, que variam em tamanho de 30 centímetros a 3 metros de comprimento. Os cangurus vermelhos são as espécies mais comuns e são encontrados em toda a Austrália. Foto: wikimedia commons PotMart186
Os cangurus-wallaby são menores e têm pernas mais curtas, o que os torna mais adequados para viver em florestas. Foto: wikimedia commons Ed Dunens
Herbívoros, os cangurus se alimentam de uma variedade de plantas, incluindo grama, folhas e frutas. Eles são animais sociais e vivem em grupos chamados de "motas". Foto: Freddy/Pixabay
Por isso, os cangurus são importantes para o ecossistema australiano: eles ajudam a controlar a população de plantas e são uma fonte de alimento para outros animais, como dingos e aves. Foto: Karen Laårk Boshoff pexels