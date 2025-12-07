Economia
Ciudad del Este: a força do comércio na fronteira do Brasil com Paraguai
É a maior cidade dentro do que é chamado de "Tríplice Fronteira", que faz divisa com Foz do Iguaçu, no Brasil, e Puerto Iguazú, Argentina. Aqueles que compõem um grande conglomerado urbano de quase um milhão de habitantes. Foto: Flaviohmg/Wikimedia Commons
Fundada em 1957, Ciudad del Este fica localizada no extremo leste do Paraguai, às margens do rio Paraná. É a capital do departamento do Alto Paraná e está situada a 327 km da capital do país, Assunção, interligada pela Rota 2. Foto: Flickr
Em sua história, a cidade foi fundada sob o nome de "Puerto Flor de Lis". Anos depois, a alcunha foi modificada para "Puerto Presidente Stroessner", em homenagem ao Presidente do Paraguai, Alfredo Stroessner. Foto: - Reprodução de Rede Social
ApÃ³s o golpe de estado que depÃŽs o ditador em 3 de fevereiro de 1989, o comando revolucionÃ¡rio utilizou o nome Ciudad del Este. A mudanÃ§a, entÃ£o, foi confirmada atravÃ©s de um plebiscito por cidadÃ£os. Foto: Overkill53/WikimÃ©dia Commons
A conexão com o Brasil acontece na tradicional Ponte Internacional da Amizade, que foi construída durante as décadas de 1950 e 1960. Divisa do Paraguai com os territórios da Argentina (Puerto Iguazú) e do Brasil (Foz do Iguaçu/PR). Foto: Divulgação
O tratado de construção da ponte foi assinado em 29 de maio de 1956, pelos governos do Brasil e do Paraguai. Foi inaugurada, então, em 27 de março de 1965 por Castelo Branco, presidente do Brasil e Alfredo Stroessner, presidente do Paraguai. Foto: Reprodução de vídeo G1
A estrutura imponente da ponte e a vista panorâmica que ela proporciona do Rio Paraná e das cidades de Foz do Iguaçu e Ciudad del Este são motivos suficientes para uma visita. Foto: Commons Wikimedia
Nas proximidades de Ciudad del Este, encontra-se a Usina de Itaipu, uma das maiores hidrelétricas do mundo, na divisa entre Brasil e Paraguai. O nome Itaipu foi tirado de uma ilha que existia perto do local de construção. Foto: wikimedia commons enioprado
Para se aproximar da cidade, existem duas opções de aeroportos nos territórios vizinhos, do outro lado da ponte. O Internacional Guarani, em Minga Guazú, na divisa do Brasil com o Paraguai, e o Internacional de Foz do Iguaçu, no Paraná. Foto: Fernando Barbosa - wikimedia commons
A cidade paraguaia é caracterizada por ser uma altamente comercial e industrial, sendo principalmente conhecida por ser uma das maiores zonas de livre comércio do mundo. Foto: Divulgação
Afinal, Ã© conhecida pelas suas lojas de importados e grandes oportunidades para compras. AlÃ©m disso, abriga cerca de 50% de todas as indÃºstrias que operam sob o regime de maquila (voltado a montagem e finalizaÃ§Ã£o de produtos) no Paraguai. Foto: ReproduÃ§Ã£o de Youtube
A cidade atrai visitantes de todo o mundo em busca de bons preços e variedade de produtos. É repleta de shoppings, lojas e mercados, cada um oferecendo uma experiência única. Foto: Reprodução de Youtube
Na área da cultura, o Museu da Terra Guarani é um destaque, oferecendo uma visão fascinante sobre a história e a cultura dos povos indígenas da região. A tradição indígena guarani tem influência na música, culinária, danças e outros elementos e nesta cidade não é diferente. Foto: Divulgação
Com acervo dedicado à história local, o Museu Municipal El Mensú tem entrada gratuita. O nome é uma alusão ao mensú, trabalhador que atuava nas grandes extensões de florestas das quais eram extraídas riquezas como erva-mate e madeira. Foto: divulgação Trip Advisor
Conhecido como Centro de Investigação de Animais Silvestres, o zoológico está na Usina, em uma área de 12 hectares e tem dezenas de animais resgatados pelos órgãos de fiscalização. Foto: Reprodução de Instagram @victorromero02
Com 4 mil m² de área, o "Museo Planet 3D" expõe mais de 100 desenhos tridimensionais pintados por cerca de 40 artistas internacionais. Foto: Conheça a Ciudad del Este - Divulgação
O Parque Monday, que fica a aproximadamente 10 km da Ciudad del Este, em Presidente Franco, abriga três saltos de 40 m de altura, conhecidos como quedas d’água de Saltos del Monday. Foto: - Reprodução de Facebook Aventura Monday
O Monumento científico Moisés Bertoni foi construído em homenagem ao cientista, botânico e biólogo Moisés Bertoni, responsável por estudar a história e o desenvolvimento paraguaio e autor de importantes descobertas. Foto: Divulgação e Flickr Rodrigo Soldon
A maior igreja da Ciudad Del Este foi construída em homenagem ao padroeiro do Paraguai, San Blas, no ano de 1964. Vale destacar que a Catedral tem o formato semelhante a um barco. Foto: Cmasi/Wikimédia
Na cidade, há a maior mesquita islâmica da América do Sul. Inaugurada em 2016, contempla arquitetura grandiosa, com duas torres de 35 metros de altura. Foto: Cmasi/Wikimédia Commons
No Shopping Paris, o Snow Park apresenta quatro mil metros de extensão oferece 18 atrações para quem deseja se divertir no gelo. Entre as opções, estão tobogã, patinação e esculturas de neve. Foto: Reprodução de Youtube e divulgação
O Marco das Três Fronteiras foi inaugurado em 1.903, com três estruturas, cada uma localizada em uma cidade da Tríplice Fronteira. Foto: - Flickr Zig Koch - MTUR
