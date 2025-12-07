Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Claraboias realçam os ambientes com luz natural e alto astral

RF
Redação Flipar
  • Dinâmicas de luz e sombra conferem movimento e vitalidade às edificações. O impacto das claraboias vai além do estético, porém.
    Dinâmicas de luz e sombra conferem movimento e vitalidade às edificações. O impacto das claraboias vai além do estético, porém. Foto: Sumanah/Wikimedia Commons
  • Elas também trazem benefícios fisiológicos que promovem conforto térmico e uma sensação geral de bem-estar.
    Elas também trazem benefícios fisiológicos que promovem conforto térmico e uma sensação geral de bem-estar. Foto: Jeremy Atkinson/Wikimedia Commons
  • Ao explorar o potencial das claraboias, observa-se que elas não apenas iluminam os espaços, mas também regulam o clima interno das edificações, especialmente em climas tropicais.
    Ao explorar o potencial das claraboias, observa-se que elas não apenas iluminam os espaços, mas também regulam o clima interno das edificações, especialmente em climas tropicais. Foto: Ingolfson/Wikimedia Commons
  • Nesses ambientes, caracterizados por altas temperaturas e umidade, as claraboias têm um papel fundamental na adaptação das construções.
    Nesses ambientes, caracterizados por altas temperaturas e umidade, as claraboias têm um papel fundamental na adaptação das construções. Foto: Joseolgon/Wikimedia Commons
  • Quando utilizadas de maneira estratégica, elas ajudam a criar uma atmosfera mais fresca e confortável, permitindo a circulação de ar e dissipando o calor.
    Quando utilizadas de maneira estratégica, elas ajudam a criar uma atmosfera mais fresca e confortável, permitindo a circulação de ar e dissipando o calor. Foto: Will Szal/Wikimedia Commons
  • Assim, em um cenário onde a iluminação artificial é frequentemente necessária, as claraboias reduzem a dependência dessa fonte, resultando em significativa economia de energia.
    Assim, em um cenário onde a iluminação artificial é frequentemente necessária, as claraboias reduzem a dependência dessa fonte, resultando em significativa economia de energia. Foto: Downtowngal/Wikimedia Commons
  • Mais do que uma solução funcional, as claraboias se tornam um elemento estético e poético na arquitetura moderna.
    Mais do que uma solução funcional, as claraboias se tornam um elemento estético e poético na arquitetura moderna. Foto: DeFacto/Wikimedia Commons
  • Elas iluminam desde pequenos ambientes, como corredores e banheiros, até grandes espaços de convivência, intensificando a qualidade essencial da arquitetura: a integração harmoniosa entre o ambiente construído e a natureza circundante.
    Elas iluminam desde pequenos ambientes, como corredores e banheiros, até grandes espaços de convivência, intensificando a qualidade essencial da arquitetura: a integração harmoniosa entre o ambiente construído e a natureza circundante. Foto: PCHS-NJROTC/Wikimedia Commons
  • Essas aberturas emolduram o céu, a vegetação e a dança da luz natural, acrescentando uma dimensão contemplativa e sensorial aos espaços.
    Essas aberturas emolduram o céu, a vegetação e a dança da luz natural, acrescentando uma dimensão contemplativa e sensorial aos espaços. Foto: Joseolgon/Wikimedia Commons
  • A conexão entre interior e exterior é frequentemente citada nos projetos arquitetônicos, e as claraboias são uma solução eficaz para trazer essa integração à vida.
    A conexão entre interior e exterior é frequentemente citada nos projetos arquitetônicos, e as claraboias são uma solução eficaz para trazer essa integração à vida. Foto: PCHS-NJROTC/Wikimedia Commons
  • A entrada da luz natural não só melhora a estética, mas também influencia a percepção espacial. Essa experiência sensorial é vital, pois permite que os habitantes sintam a passagem do tempo através das variações de luz ao longo do dia.
    A entrada da luz natural não só melhora a estética, mas também influencia a percepção espacial. Essa experiência sensorial é vital, pois permite que os habitantes sintam a passagem do tempo através das variações de luz ao longo do dia. Foto: Hirho/Wikimedia Commons
  • Essa sensação é fundamental para a compreensão do ritmo circadiano, que regula diversas funções do corpo humano e, por consequência, impacta o bem-estar.
    Essa sensação é fundamental para a compreensão do ritmo circadiano, que regula diversas funções do corpo humano e, por consequência, impacta o bem-estar. Foto: DesiBoy101/Wikimedia Commons
  • As claraboias não apenas alteram a qualidade da luz, mas também influenciam a circulação do ar, dependendo do tipo de equipamento instalado.
    As claraboias não apenas alteram a qualidade da luz, mas também influenciam a circulação do ar, dependendo do tipo de equipamento instalado. Foto: Neoclassicism Enthusiast/Wikimedia Commons
  • Isso é particularmente importante em ambientes onde o conforto é essencial. Um exemplo é o uso de telhas translúcidas, que permitem que a luz entre, ao mesmo tempo em que contribuem para uma melhor ventilação.
    Isso é particularmente importante em ambientes onde o conforto é essencial. Um exemplo é o uso de telhas translúcidas, que permitem que a luz entre, ao mesmo tempo em que contribuem para uma melhor ventilação. Foto: Abbasidaniyal/Wikimedia Commons
  • Essa combinação de luz e ar cria uma atmosfera agradável e saudável, essencial para o bem-estar dos moradores.
    Essa combinação de luz e ar cria uma atmosfera agradável e saudável, essencial para o bem-estar dos moradores. Foto: Dean Hochman/Wikimedia Commons
  • As claraboias não são apenas um recurso técnico; elas representam uma filosofia de design que busca harmonizar o espaço construído com o natural.
    As claraboias não são apenas um recurso técnico; elas representam uma filosofia de design que busca harmonizar o espaço construído com o natural. Foto: Rhododendrites/Wikimedia Commons
  • À medida que a arquitetura moderna continua a evoluir, é essencial que os projetistas integrem soluções que valorizem a luz natural e o ambiente.
    À medida que a arquitetura moderna continua a evoluir, é essencial que os projetistas integrem soluções que valorizem a luz natural e o ambiente. Foto: Bill-in-SF/Wikimedia Commons
  • Através de abordagens inovadoras, como as vistas zenitais, os arquitetos podem transformar edificações em experiências sensoriais completas.
    Através de abordagens inovadoras, como as vistas zenitais, os arquitetos podem transformar edificações em experiências sensoriais completas. Foto: Ermell/Wikimedia Commons
  • Em suma, as claraboias são uma ferramenta poderosa na arquitetura moderna, desempenhando um papel vital na iluminação, conforto térmico e estética dos espaços.
    Em suma, as claraboias são uma ferramenta poderosa na arquitetura moderna, desempenhando um papel vital na iluminação, conforto térmico e estética dos espaços. Foto: Virtual-Pano/Wikimedia Commons
  • Elas criam um diálogo contínuo entre luz, sombra e natureza, enriquecendo a experiência do morador.
    Elas criam um diálogo contínuo entre luz, sombra e natureza, enriquecendo a experiência do morador. Foto: Rhododendrites/Wikimedia Commons
  • Ao refletir sobre os projetos contemporâneos que incorporam essas aberturas, mostra-se que as claraboias são mais do que simples elementos; são essenciais para o futuro da arquitetura sustentável e consciente.
    Ao refletir sobre os projetos contemporâneos que incorporam essas aberturas, mostra-se que as claraboias são mais do que simples elementos; são essenciais para o futuro da arquitetura sustentável e consciente. Foto: Anderson Mancini/Wikimedia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay