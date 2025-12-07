Trilha revive legado de rei que tem fama de “esquecido” na Inglaterra

O Reino da Inglaterra, lembre-se, começou em 927 e durou até 1707. Um nome que marcou muito foi Ricardo I, que comandou de 1189 a 1199. Ele ficou marcado por ser muito ligado ao militarismo e ganhou o apelido de Ricardo Coração de Leão. Fazia parte da Dinastia Plantageneta, com origem francesa. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons