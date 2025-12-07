Galeria
‘Traído’ por GPS, brasileiro atola carro na neve e anda 24 km sozinho, sem enxergar quase nada
Saindo de Curitiba, ele seguia para El Calafate, mas seu carro atolou na neve após pegar a Rota 29, antigo trajeto da Rota Nacional 40. Foto: Wikimedia Commons/Oscar871217
"Em uma curva, o carro bateu em uma duna de neve que não dava para distinguir claramente por causa do vento branco. Tudo estava branco, não dava para distinguir o que era estrada e o que não era", explicou. Foto: Reprodução
Em pânico, o brasileiro decidiu caminhar no vazio da neve na tentativa de encontrar alguém que pudesse ajudá-lo. Foto: Reprodução
"Ainda estava claro, mas o frio estava piorando. Como não estava me alimentando bem, me senti fraco e logo o cansaço começou a tomar conta", descreveu. Foto: Montagem/Arquivo Pessoal/Polícia de Santa Cruz
"Andei sem enxergar nada e comecei a me sentir pior". O brasileiro chegou a caminhar sozinho no meio do nada por 24 km! Foto: Veerle Contant/Unsplash
Após cinco horas de caminhada, Thiago foi finalmente resgatado por uma patrulha da Polícia de Santa Cruz. Foto: Divulgação/Polícia de Santa Cruz
Um vídeo divulgado pelas autoridades mostram o momento em que o brasileiro é encontrado pela polícia. Foto: Montagem/Reprodução/Polícia de Santa Cruz
"Foi uma experiência extrema que deixou marcas em mim e, felizmente, teve um final feliz", disse Thiago ao jornal La Nacion. Foto: Montagem/Reprodução/Polícia de Santa Cruz
Conhecida por suas paisagens impressionantes, a Patagônia é uma vasta região localizada no extremo sul da América do Sul. Foto: Snowscat/Unsplash
Ela é dividida em duas partes principais: a Patagônia Argentina (a leste dos Andes) e a Patagônia Chilena (a oeste dos Andes). Foto: Wikimedia Commons/Sue Ellen ARK
Na Argentina, a Patagônia é composta por cinco províncias principais: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego (foto). Foto: Andrew Shiva / Wikipedia / CC BY-SA 4.0
JÃ¡ no Chile, compreende principalmente as regiÃµes de AysÃ©n e MagalhÃ£es (foto). Foto: Wikimedia Commons/Emilia HÃ¶lck
As paisagens patagônicas variam de estepes áridas e planícies onduladas a florestas densas, montanhas nevadas, lagos glaciais e fiordes profundos. Foto: Sofia Cristina Córdova Valladares/Pixabay
Entre os destinos mais famosos da Patagônia estão o Parque Nacional Torres del Paine, no Chile, conhecido por suas formações rochosas espetaculares. Foto: Flickr Anastassia Golitsyna
O Parque Nacional Los Glaciares, na Argentina, é onde está o icônico Glaciar Perito Moreno, uma das poucas geleiras no mundo que ainda está em avanço. Foto: Milena W/Pixabay
A região também abriga o Monte Fitz Roy, frequentemente coberto por neblina; um ícone para alpinistas e fotógrafos. Foto: Prissantenbär/Wikimédia Commons
Historicamente, a Patagônia foi habitada por povos indígenas como os tehuelches (foto), mapuches e yámanas, que desenvolveram culturas adaptadas ao ambiente inóspito. Foto: Domínio Público
Hoje, a Patagônia é um destino para aventuras ao ar livre, como trekking, montanhismo, observação de vida selvagem e cruzeiros pelos fiordes. Foto: Reprodução Redes Sociais