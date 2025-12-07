Celebridades e TV
De Titanic a Trujillo: Leonardo DiCaprio se aventura em fábrica de tecnologia
A Diamond Foundry, empresa que conta com os investimentos do ator, fará a planta ser pioneira na produção de substratos semicondutores. O investimento previsto, aliás, é de 2,35 milhões de euros (quase 15 milhões de reais) até 2029. Foto: Reprodução de vídeo
Segundo dados oficiais, a fábrica deverá gerar mais de 2 mil empregos, cerca de 500 diretos e 1.600 indiretos, ligados a serviços auxiliares, cadeia de suprimentos, logística, manutenção e inspeção. Além disso, a iniciativa deve promover a especialização técnica na região. Foto: Divulgação Diamond Foundry
A instalação ampliará a produção já existente da Diamond Foundry. Incorporará processos como corte de wafers, lapidação, polimento e inspeção. O projeto promete especialização técnica e fortalecimento da cadeia produtiva local. Foto: Divulgação Diamond Foundry
A produção fará uso de tecnologia de vanguarda, que leva diamantes monocristalinos sintéticos usados como substrato semicondutor, ou seja, a base sobre a qual o chip é construído. Foto: Divulgação Diamond Foundry
A qualidade final dos diamantes é semelhante à dos naturais, além de serem mais sustentáveis ambientalmente, visto que necessitam da extração e do processamento de diamantes da terra. Foto: Reprodução Instagram /@leonardodicaprio
DiCaprio é o criador da Leonardo DiCaprio Foundation, que apoia projetos de conservação e combate às mudanças climáticas em diferentes regiões do mundo. Foto: Facebook Leonardo DiCaprio
Conheça melhor Leonardo DiCaprio, vencedor do Oscar e um dos nomes mais respeitados de Hollywood, conhecido por sua atuação versátil e por sua dedicação às causas ambientais. Foto: Reprodução / Instagram
Leonardo Wilhelm DiCaprio nasceu em 11 de novembro de 1974, em Los Angeles, Califórnia. Filho de George DiCaprio e Irmelin Indenbirken, iniciou a carreira ainda na infância em séries de televisão como “Santa Barbara” e “Lassie”. Foto: Youtube Canal Lucimar Moreira e Instagram @leonardodicaprio
Sua estreia no cinema ocorreu em 1991, com o filme â??Criaturas 3â?. Dois anos depois, recebeu aclamaÃ§Ã£o da crÃtica por â??Gilbert Grape: Aprendiz de Sonhadorâ?, interpretando Arnie Grape. O papel lhe rendeu as primeiras indicaÃ§Ãµes ao Oscar e ao Globo de Ouro. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Em 1997, alcançou fama mundial ao protagonizar “Titanic”, dirigido por James Cameron. O longa se tornou um dos maiores sucessos da história do cinema, vencedor de 11 Oscars e recordista de bilheteria por mais de uma década. Foto: Divulgação Paramount
Entre os muitos filmes de sucesso de sua carreira, destaca-se “O Aviador” de 2004, em que DiCaprio interpretou o magnata Howard Hughes, pioneiro da aviação e cineasta. A atuação lhe garantiu mais uma indicação ao Oscar. Foto: Filme O Aviador - Leonardo DiCaprio
Outro destaque é “Diamante de Sangue” de 2006, no qual interpretou Danny Archer, um contrabandista envolvido no tráfico de diamantes durante a guerra civil de Serra Leoa. O desempenho foi novamente reconhecido pela Academia, com indicação ao prêmio de Melhor Ator. Foto: Divulgação
Em “O Lobo de Wall Street” em 2013, dirigido por Martin Scorsese, deu vida a Jordan Belfort, corretor da bolsa envolvido em fraudes financeiras. A performance rendeu elogios e mais uma indicação ao Oscar. Foto: Divulgação
Em 2016, conquistou o Oscar de Melhor Ator por â??O Regressoâ?. No filme, dirigido por Alejandro G. IÃ±Ã¡rritu, interpretou Hugh Glass, um homem que luta para sobreviver apÃ³s ser atacado por um urso e dado como morto pelo seu grupo de caÃ§a. Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Fox Filmes
Já em “Era Uma Vez em… Hollywood”, DiCaprio foi indicado mais uma vez ao Oscar. No longa, interpretou Rick Dalton, um ator de faroeste em decadência nos anos 1960. Foto: divulgação/Sony Pictures
Entre seus trabalhos recentes estão “Não Olhe Para Cima”, sátira sobre a crise climática, e “Assassinos da Lua das Flores”, que marca a sexta parceria com o diretor Martin Scorsese e retrata crimes contra o povo indígena Osage nos Estados Unidos. Ambos receberam destaque no Oscar: o primeiro foi indicado em quatro categorias e o segundo em dez. Foto: Divulgação
Em setembro de 2025, estreou o filme “Uma Batalha Após a Outra”, com um elenco estrelado, sobre um grupo de ex-revolucionários que se reúne para resgatar a filha de um dos integrantes. Foto: Divulgação / Warner Bros. Pictures
Além de sua carreira como ator, fundou a produtora Appian Way Productions, responsável por obras de sucesso como “Ilha do Medo”, “Tudo por Justiça” e “Assassinos da Lua das Flores”. Foto: Georges Biard wikimedia commons
Na vida pessoal, o ator é discreto. Desde 2023, mantém um relacionamento com a modelo italiana Vittoria Ceretti, mas evita expor detalhes da vida privada. Foto: Reprodução/@leonardodicaprio
