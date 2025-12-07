De fã a decepção: ator revela experiência amarga com Adrien Brody

"Eu admirava muito o Brody depois de 'O Pianista', que era a última coisa que ele tinha feito. Assim que trabalhei com ele, tudo caiu. Perdi a admiração. Foi para o ralo", contou Casablanc no podcast Eh Universo em setembro de 2025. "Ele me empurrava para que eu não ficasse no enquadramento. A que ponto se pode ser miserável", acrescentou. Foto: wikimedia commons/Rita Molnár