Celebridades e TV
De fã a decepção: ator revela experiência amarga com Adrien Brody
-
"Eu admirava muito o Brody depois de 'O Pianista', que era a última coisa que ele tinha feito. Assim que trabalhei com ele, tudo caiu. Perdi a admiração. Foi para o ralo", contou Casablanc no podcast Eh Universo em setembro de 2025. "Ele me empurrava para que eu não ficasse no enquadramento. A que ponto se pode ser miserável", acrescentou. Foto: wikimedia commons/Rita Molnár
-
O projeto surgiu na trajetória de Brody após sua vitória no Oscar de 2003 por "O Pianista" (2002). Casablanc admitiu que, mesmo após a experiência negativa com o ator, quis um autógrafo do DVD do filme: "Quando eu levei, aí sim vieram os elogios, ele autografou porque disse: 'Bom, continuo tendo fãs'", concluiu. Foto: Georges Biard - wikimedia commons
-
Em março, Brody conquistou o Oscar de Melhor Ator em 2025 por sua atuação em "O Brutalista", o seu segundo triunfo na carreira, e firmou um recorde histórico pelo discurso mais longo da premiação. Superou concorrentes como Timothée Chalamet e se consolidou no grupo de atores com mais de um Oscar, o único a vencer nas duas primeiras indicações. Foto: reprodução
-
A trama de "O Brutalista", aliás, acompanha Lászlo Tóth, um arquiteto judeu húngaro que sobrevive ao Holocausto e busca reconstruir sua vida nos Estados Unidos, enfrentando dificuldades para se estabelecer. Foto: Reprodução "O Brutalista"
-
-
Embora fictício, o personagem permitiu a Brody uma atuação amplamente elogiada, sendo comparada ao seu desempenho em "O Pianista" (2002). Foto: Reprodução
-
Adrien Brody já havia faturado o Globo de Ouro de Melhor Ator em filme de Drama pelo papel. Veja a trajetória do ator, que já viveu polêmica no Oscar! Foto: wikimedia commons/Georges Biard
-
Nascido em 14 de abril de 1973, no bairro do Queens, em Nova York, Adrien Brody cresceu em um ambiente artístico que influenciou sua trajetória de vida. É filho de Elliot Brody, um professor de história, e Sylvia Plachy, uma fotógrafa de origem húngara. Foto: flickr - Tabercil
-
-
Ainda jovem, ele frequentou a Fiorello H. LaGuardia High School of Music and Art and Performing Arts, uma escola conhecida por formar talentos artísticos. Foto: wikimedia commons/Kidfly182
-
Sua carreira profissional começou no fim da década de 1980 e início da de 1990, com participações em filmes independentes e séries de televisão. Foto: reprodução
-
Em 1993, estrelou "O Inventor de Ilusões", do diretor Steven Soderbergh (de "Onze Homens e Um Segredo", 2001). Foto: reprodução
-
-
No entanto, Brody só veio ganhar fama e prestígio internacional ao interpretar W?adys?aw Szpilman em "O Pianista" (2002), dirigido por Roman Polanski ("O Bebê de Rosemary", 1968). Foto: divulgação/Focus Features
-
Com uma atuação comovente de um pianista judeu que sobrevive ao Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, Brody se tornou o ator mais jovem a ganhar o Oscar de Melhor Ator, aos 29 anos. Foto: divulgação/Focus Features
-
Na época, ganhou repercussão o fato de que ele perdeu cerca de 13 quilos, aprendeu a tocar piano e se isolou socialmente para captar a essência de Szpilman. Foto: divulgação/Focus Features
-
-
A cerimônia do Oscar em que Brody recebeu o prêmio de Melhor Ator, em 2003, ficou marcada por um acontecimento inusitado, que se tornou um dos mais controversos da história do evento. Foto: Youtube/ Patrick FLORES
-
Quando seu nome foi anunciado, Brody subiu ao palco visivelmente emocionado. Ao receber a estatueta das mãos de Halle Berry, que apresentava a categoria, ele deu um beijo na boca da atriz, surpreendendo tanto Berry quanto a audiência. Foto: Youtube/ Patrick FLORES
-
Além de "O Pianista", Brody construiu uma carreira diversificada, atuando em filmes de diversos gêneros. Foto: divulgação/Touchstone Pictures
-
-
Em 1998, por exemplo, atuou no épico de guerra "Além da Linha Vermelha", de Terrence Malick ("A Árvore da Vida", 2011). Foto: reprodução
-
Entre outros de seus trabalhos mais conhecidos estão atuações em "A Vila" (2004), dirigido por M. Night Shyamalan, e "King Kong" (2005 — foto), dirigido por Peter Jackson. Foto: divulgação
-
Brody também é conhecido por sua parceria com o diretor Wes Anderson. Eles trabalharam juntos em: "Viagem a Darjeeling" (2007), "O Fantástico Sr. Raposo" (2009), "O Grande Hotel Budapeste" (2014), "A Crônica Francesa" (2021) e "Asteroid City" (2023). Foto: divulgação/Fox Searchlight Pictures
-
-
Fora isso, Brody tambÃ©m jÃ¡ atuou no terror/ficÃ§Ã£o-cientÃfica "Predadores" (2010) e na comÃ©dia romÃ¢ntica "Meia-Noite em Paris" (2011), de Woody Allen, no qual viveu o artista plÃ¡stico Salvador DalÃ (foto). Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
Além disso, Brody também fez participações em séries aclamadas, como "Peaky Blinders" (2013–2022) e "Succession" (2018–2023, foto). Foto: reprodução/hbo
-
Desde 2009, o ator também tem investido na produção. Ele produziu filmes como "Giallo — Reféns do Medo" (2009), "O Substituto" (2011) e "Passado Violento" (2021 — foto). Foto: Reprodução de vídeo
-
-
Na vida pessoal, Brody namorou a atriz e modelo espanhola Elsa Pataky, de 2006 a 2009. Desde 2020, ele vive um relacionamento com a também atriz Georgina Chapman (foto). Foto: reprodução/youtube