Alpinistas encontram tesouro milionário na montanha
Eles encontraram uma caixa de ferro com um verdadeiro tesouro dentro: 598 moedas de ouro, com valor estimado em mais de R$ 2 milhões! Foto: Reprodução/Museum of Eastern Bohemia
"Quando ele (um dos alpinistas) abriu, fiquei de queixo caído", relatou o chefe de arqueologia do Museum of Eastern Bohemia, Miroslav Novak. Foto: Wikimedia Commons/Creative Commons/Lukáš Nekolný
Segundo o jornal Daily Mail, os itens foram levados para análise. A notícia foi divulgada pelo museu em abril de 2025. Foto: Freepik
De acordo com os especialistas, as moedas estavam organizadas em 11 fileiras, cada uma enrolada em um tecido preto. Foto: Reprodução/Museum of Eastern Bohemia
A região onde o tesouro foi encontrado foi ocupada pela Alemanha Nazista em 1938. Foto: Wikimedia Common/Creative Commons/Palickap
As moedas vieram de vários países. Algumas são da Sérvia, produzidas entre as décadas de 1920 e 1930. Foto: Reprodução/Museum of Eastern Bohemia
Nessa época, era comum usar moedas em colares e outras joias nos Bálcãs. Foto: Kelvin Stuttard/Pixabay
Algumas outras moedas vieram da França, Bélgica, Turquia, Romênia, Itália e Rússia, de acordo com a revista Popular Science. Foto: flickr - Portable Antiquities Scheme
A região de Podkrkonoší (que significa "sob os Montes Gigantes") é uma área localizada ao pé dos Montes Gigantes (Krkonoše), na República Tcheca. Foto: Wikimedia Commons/ MartinVeselka
Podkrkonoší é composta por pequenas cidades e vilarejos históricos, como Ji?ín, Dv?r Králové nad Labem, Nová Paka e Hostinné. Foto: Wikimedia Commons/Creative Commons/Ben Skála, Benfoto
A região é conhecida por seu charme rural, arquitetura tradicional, castelos, igrejas barrocas e rica herança folclórica. Foto: Wikimedia Commons/Creative Commons/Petr1888
Podkrkonoší também é famosa por sua tradição artesanal, especialmente na produção de vidro, têxteis e madeira. Foto: Wikimedia Commons/ MartinVeselka
A cidade de Dv?r Králové nad Labem, por exemplo, abriga um dos zoológicos mais importantes da Europa Central, com um famoso safári africano. Foto: Domínio Público
Podkrkonoší tem um valor histórico e cultural significativo, com monumentos ligados ao período barroco, ao renascimento tcheco e à resistência contra invasores ao longo dos séculos. Foto: Wikimedia Commons/Pudelek (Marcin Szala)
Além disso, a cidade tcheca serve como ponto de partida para quem deseja explorar as trilhas e estações de esqui das montanhas Krkonoše. Foto: Reprodução/YouTube
