Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Alpinistas encontram tesouro milionário na montanha

RF
Redação Flipar
  • Eles encontraram uma caixa de ferro com um verdadeiro tesouro dentro: 598 moedas de ouro, com valor estimado em mais de R$ 2 milhões!
    Eles encontraram uma caixa de ferro com um verdadeiro tesouro dentro: 598 moedas de ouro, com valor estimado em mais de R$ 2 milhões! Foto: Reprodução/Museum of Eastern Bohemia
  • "Quando ele (um dos alpinistas) abriu, fiquei de queixo caído", relatou o chefe de arqueologia do Museum of Eastern Bohemia, Miroslav Novak. Foto: Wikimedia Commons/Creative Commons/Lukáš Nekolný
  • Segundo o jornal Daily Mail, os itens foram levados para análise. A notícia foi divulgada pelo museu em abril de 2025.
    Segundo o jornal Daily Mail, os itens foram levados para análise. A notícia foi divulgada pelo museu em abril de 2025. Foto: Freepik
  • De acordo com os especialistas, as moedas estavam organizadas em 11 fileiras, cada uma enrolada em um tecido preto.
    De acordo com os especialistas, as moedas estavam organizadas em 11 fileiras, cada uma enrolada em um tecido preto. Foto: Reprodução/Museum of Eastern Bohemia
  • Uma teoria dos historiadores Ã© que esse tesouro â?? que tambÃ©m tinha outros itens alÃ©m de moedas â?? foi escondido durante a Segunda Guerra Mundial, provavelmente para protegÃª-lo dos nazistas.
    Uma teoria dos historiadores Ã© que esse tesouro â?? que tambÃ©m tinha outros itens alÃ©m de moedas â?? foi escondido durante a Segunda Guerra Mundial, provavelmente para protegÃª-lo dos nazistas. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Museum of Eastern Bohemia
  • A região onde o tesouro foi encontrado foi ocupada pela Alemanha Nazista em 1938.
    A região onde o tesouro foi encontrado foi ocupada pela Alemanha Nazista em 1938. Foto: Wikimedia Common/Creative Commons/Palickap
  • As moedas vieram de vários países. Algumas são da Sérvia, produzidas entre as décadas de 1920 e 1930.
    As moedas vieram de vários países. Algumas são da Sérvia, produzidas entre as décadas de 1920 e 1930. Foto: Reprodução/Museum of Eastern Bohemia
  • Nessa época, era comum usar moedas em colares e outras joias nos Bálcãs.
    Nessa época, era comum usar moedas em colares e outras joias nos Bálcãs. Foto: Kelvin Stuttard/Pixabay
  • Algumas outras moedas vieram da França, Bélgica, Turquia, Romênia, Itália e Rússia, de acordo com a revista Popular Science.
    Algumas outras moedas vieram da França, Bélgica, Turquia, Romênia, Itália e Rússia, de acordo com a revista Popular Science. Foto: flickr - Portable Antiquities Scheme
  • A região de Podkrkonoší (que significa
    A região de Podkrkonoší (que significa "sob os Montes Gigantes") é uma área localizada ao pé dos Montes Gigantes (Krkonoše), na República Tcheca. Foto: Wikimedia Commons/ MartinVeselka
  • Podkrkonoší é composta por pequenas cidades e vilarejos históricos, como Ji?ín, Dv?r Králové nad Labem, Nová Paka e Hostinné.
    Podkrkonoší é composta por pequenas cidades e vilarejos históricos, como Ji?ín, Dv?r Králové nad Labem, Nová Paka e Hostinné. Foto: Wikimedia Commons/Creative Commons/Ben Skála, Benfoto
  • A região é conhecida por seu charme rural, arquitetura tradicional, castelos, igrejas barrocas e rica herança folclórica.
    A região é conhecida por seu charme rural, arquitetura tradicional, castelos, igrejas barrocas e rica herança folclórica. Foto: Wikimedia Commons/Creative Commons/Petr1888
  • Podkrkonoší também é famosa por sua tradição artesanal, especialmente na produção de vidro, têxteis e madeira.
    Podkrkonoší também é famosa por sua tradição artesanal, especialmente na produção de vidro, têxteis e madeira. Foto: Wikimedia Commons/ MartinVeselka
  • A cidade de Dv?r Králové nad Labem, por exemplo, abriga um dos zoológicos mais importantes da Europa Central, com um famoso safári africano.
    A cidade de Dv?r Králové nad Labem, por exemplo, abriga um dos zoológicos mais importantes da Europa Central, com um famoso safári africano. Foto: Domínio Público
  • Podkrkonoší tem um valor histórico e cultural significativo, com monumentos ligados ao período barroco, ao renascimento tcheco e à resistência contra invasores ao longo dos séculos.
    Podkrkonoší tem um valor histórico e cultural significativo, com monumentos ligados ao período barroco, ao renascimento tcheco e à resistência contra invasores ao longo dos séculos. Foto: Wikimedia Commons/Pudelek (Marcin Szala)
  • Além disso, a cidade tcheca serve como ponto de partida para quem deseja explorar as trilhas e estações de esqui das montanhas Krkonoše.
    Além disso, a cidade tcheca serve como ponto de partida para quem deseja explorar as trilhas e estações de esqui das montanhas Krkonoše. Foto: Reprodução/YouTube
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay