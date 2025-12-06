Animais com cristas: surpreenda-se com diferentes tipos e funções

O mandril (Mandrillus sphinx), um primata, apresenta uma crista de pelos no topo da cabeça, que pode ser erguida em momentos de excitação ou para exibir dominância. Esse primata é originário das florestas tropicais da África Central. Sua expectativa de vida pode chegar a 20 anos na natureza e até 30 em cativeiro. Foto: Imagem de Foto-RaBe por Pixabay