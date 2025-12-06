Galeria
Massa leve do croissant conquista até os paladares mais exigentes
-
Dessa forma, o croissant é um tipo de viennoiserie de massa folhada em formato de meia-lua. Ele é feito de farinha, açúcar, sal, leite, fermento, manteiga e ovo para pincelar. Foto: Imagem de ????????? ????????? por Pixabay
-
A origem deste salgado é atribuída aos padeiros de Viena, na Áustria, onde era conhecido pelo nome de Kipferl desde o século XIII, sendo feito de tamanhos variados. Foto: Imagem de Katja Heigl por Pixabay
-
De acordo com a tradição, em 1683 (Batalha de Viena), enquanto trabalhavam à noite, os padeiros ouviram o barulho que o inimigo otomano fazia ao cavar um túnel e, ao dar o alarme sobre o que estava acontecendo, conseguiram impedir o êxito do ataque. Foto: Imagem de ????????? ????????? por Pixabay
-
Com a derrota dos rivais, os padeiros resolveram criar a iguaria em formato de lua crescente (símbolo do império otomano) para comemorar a vitória dos austríacos. Nesse período, a iguaria foi batizada de kipferl. Foto: Imagem de Jürgen Brandes por Pixabay
-
-
Alguns pesquisadores atribuem sua invenção ao comerciante vienense de origem polaca Franz Georg Kolchitsky, que vivia em Constantinopla. Foto: Imagem de Buy me a coffee, please Buy me a coffee, please por Pixabay
-
Esse homem conheceu o café nessa cidade em 1475 e, com cerca de 500 sacas do produto abandonadas pelos Turcos após derrota, abriu um café onde passou a servir a bebida. Para acompanhar o café, inventou esse pão em formato de crescente. Foto: Imagem de Duy Nod por Pixabay
-
Maria Antonieta, originária de Viena, introduziu e popularizou o croissant na França, a partir de 1770. Atualmente, ele é um elemento tradicional do desjejum francês, tomado junto com café com leite. Foto: Imagem de Tuy?n Nguy?n por Pixabay
-
-
Nas primeiras, a massa era mais densa e pesada e se parecia com um pão comum. Apenas em 1900, um padeiro francês decidiu mudar e deixar a massa folhada e, por consequência, mais leve. Foto: Imagem de Alexa por Pixabay
-
O pequeno almoço na Europa é o mesmo que o nosso café da manhã, ou seja, a primeira refeição do dia. De modo geral, os portugueses dão muita importância para a esse momento e fazem dele um verdadeiro banquete com muito croissant, frutas e queijos. Foto: Imagem de Creativegen Damian Sochacki por Pixabay
-
No desjejum, ele é consumido, em vários países da Europa, com leite e café. No entanto, sobre o consumo desse salgado, é recomendado moderação, pois contém muita manteiga e gordura. Foto: Imagem de haim charbit por Pixabay
-
-
Atualmente, o tradicional croissant é encontrado com diferentes opções de recheio. Desde o tradicional, quentinho com manteiga, até as opções doces. Foto: Imagem de rekalawa por Pixabay
-
Entre as opções doces, o chocolate é uma unanimidade. No entanto, outro sabor inconfundível é o croissant de goiabada, que pode ser servido com queijo, ao melhor estilo Romeu e Julieta. Foto: Imagem de Matthias Böckel por Pixabay
-
Com o passar do tempo, o croissant se tornou um símbolo da cultura francesa e um elemento essencial no café da manhã parisiense. Foto: Imagem de Luis MGB por Pixabay
-
-
Sua leveza e sabor único encantaram os paladares dos franceses, e a receita do pãozinho folhado foi refinada ao longo das gerações, garantindo sua perfeição e gosto de quero mais. Foto: Imagem de Tuy?n Nguy?n por Pixabay
-
Para fazer um bom croissant, é necessário ter em mente alguns parâmetros, como a qualidade da farinha, do fermento e da manteiga utilizadas. Foto: Imagem de James Ree por Pixabay
-
As matérias-primas utilizadas são farinha, açúcar, manteiga, fermento e água, enquanto a etapa principal do processo determina a consistência e a textura da massa. Foto: Imagem de Andrey Cojocaru por Pixabay
-
-
O objetivo da divisão é formar pedaços de massa a partir da quantidade obtida. Além disso, a laminação consiste em passar a massa dos croissants entre dois cilindros lisos, girando em direções opostas na mesma velocidade. Foto: Imagem de HANSUAN FABREGAS por Pixabay
-
Em seguida, a massa é colocada no laminador para ser achatada e receber as placas de manteiga, sendo executada uma única rotação de lona. Foto: Imagem de satchuset Raungdessuwon por Pixabay
-
Como a maioria das massas, a do croissant também necessita de repouso, sendo a 3°C, de meia hora a uma hora. Esta etapa busca facilitar as deformações que se seguirão, e no final do processo, a massa terá uma espessura de cerca de 3mm. Foto: Imagem de Tony Flood por Pixabay
-
-
Por fim, acontece a modelagem da massa, assim como sua preparação e o cozimento feito a a 180°C., para adquirir uma textura quebradiça e crocante. Foto: