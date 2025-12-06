Assine
Maior fruta de árvore do planeta, jaca tem bagos carnudos que alimentam e previnem envelhecimento

RF
Redação Flipar
  Nativa do sul da Índia, esta fruta foi domesticada de forma independente, conforme indicado pelos nomes do sudeste asiático que não são derivados das raízes sânscritas.
    Nativa do sul da Índia, esta fruta foi domesticada de forma independente, conforme indicado pelos nomes do sudeste asiático que não são derivados das raízes sânscritas. Foto: Imagem de Josch13 por Pixabay
  A fruta foi posteriormente introduzida em Guam por colonos filipinos quando ambos faziam parte do Império Espanhol. Além disso, é um dos símbolos de Bangladesh e do estado de Kerala, na Índia.
    A fruta foi posteriormente introduzida em Guam por colonos filipinos quando ambos faziam parte do Império Espanhol. Além disso, é um dos símbolos de Bangladesh e do estado de Kerala, na Índia. Foto: Imagem de Josch13 por Pixabay
  A jaca é adequada em planícies tropicais e amplamente cultivada em regiões tropicais do mundo, incluindo Índia, Bangladesh, Sri Lanka e nas florestas das Filipinas, Indonésia, Malásia e Austrália.
    A jaca é adequada em planícies tropicais e amplamente cultivada em regiões tropicais do mundo, incluindo Índia, Bangladesh, Sri Lanka e nas florestas das Filipinas, Indonésia, Malásia e Austrália. Foto: Imagem de Ki?u Tr??ng por Pixabay
  Ela fornece diversos benefícios para a saúde, como combater a prisão de ventre, facilitar a perda de peso, ajudar a controlar a pressão arterial e prevenir o envelhecimento precoce.
    Ela fornece diversos benefícios para a saúde, como combater a prisão de ventre, facilitar a perda de peso, ajudar a controlar a pressão arterial e prevenir o envelhecimento precoce. Foto: Imagem de Suanpa por Pixabay
  Os benefícios citados se devem ao fato da fruta ter ótimas quantidades de fibras, vitamina C e compostos antioxidantes, como flavonoides, saponinas, carotenoides e compostos fenólicos.
    Os benefícios citados se devem ao fato da fruta ter ótimas quantidades de fibras, vitamina C e compostos antioxidantes, como flavonoides, saponinas, carotenoides e compostos fenólicos. Foto: Imagem de Maya A. P por Pixabay
  Com um aroma forte e sabor adocicado, a jaca pode ser consumida ao natural, desidratada ou no preparo de sucos, doces e geleias. Ela fornece mais de três gramas de proteína por xícara, em comparação com 0-1 gramas em outros tipos de frutas, como maçãs e mangas.
    Com um aroma forte e sabor adocicado, a jaca pode ser consumida ao natural, desidratada ou no preparo de sucos, doces e geleias. Ela fornece mais de três gramas de proteína por xícara, em comparação com 0-1 gramas em outros tipos de frutas, como maçãs e mangas. Foto: Imagem de Siva prasad por Pixabay
  A fruta verde pode ser usada em receitas vegetarianas. Já os caroços da jaca também podem ser consumidos cozidos, assados ou na forma de farinha.
    A fruta verde pode ser usada em receitas vegetarianas. Já os caroços da jaca também podem ser consumidos cozidos, assados ou na forma de farinha. Foto: Imagem de Suanpa por Pixabay
  A jaca contém uma ótima quantidade de fibras, que promovem a formação do bolo fecal e estimulam os movimentos naturais do intestino.
    A jaca contém uma ótima quantidade de fibras, que promovem a formação do bolo fecal e estimulam os movimentos naturais do intestino. Foto: Imagem de Siva prasad por Pixabay
  Além disso, a jaca contém potássio, um mineral que ajuda eliminar o excesso de sódio do organismo, contribuindo assim para o equilíbrio da pressão arterial.
    Além disso, a jaca contém potássio, um mineral que ajuda eliminar o excesso de sódio do organismo, contribuindo assim para o equilíbrio da pressão arterial. Foto: Imagem de DEZALB por Pixabay
  A jaca contém vitamina C, flavonoides e carotenoides, compostos antioxidantes que protegem a pele contra os danos causados pelo excesso de radicais livres. Eles, então, ajudam a evitar o surgimento de rugas, flacidez e envelhecimento precoce.
    A jaca contém vitamina C, flavonoides e carotenoides, compostos antioxidantes que protegem a pele contra os danos causados pelo excesso de radicais livres. Eles, então, ajudam a evitar o surgimento de rugas, flacidez e envelhecimento precoce. Foto: Imagem de LoggaWiggler por Pixabay
  Por ser rica em fibras, essa fruta diminui a velocidade de absorção dos carboidratos dos alimentos, controlando os níveis de glicose no sangue. Isso ajuda no combate à diabetes.
    Por ser rica em fibras, essa fruta diminui a velocidade de absorção dos carboidratos dos alimentos, controlando os níveis de glicose no sangue. Isso ajuda no combate à diabetes. Foto: Imagem de Penny por Pixabay
  A jaca contém betacaroteno, luteína e zeaxantina, carotenoides que protegem os olhos contra os radicais livres e os raios ultravioletas do sol, ajudando a evitar situações como catarata e degeneração macular.
    A jaca contém betacaroteno, luteína e zeaxantina, carotenoides que protegem os olhos contra os radicais livres e os raios ultravioletas do sol, ajudando a evitar situações como catarata e degeneração macular. Foto: Imagem de Suyash Vaidya por Pixabay
  As fibras presentes reduzem a absorção de gorduras no intestino, ajudando a controlar os níveis de colesterol no sangue. Isso diminui o risco de doenças cardiovasculares, como infarto e aterosclerose.
    As fibras presentes reduzem a absorção de gorduras no intestino, ajudando a controlar os níveis de colesterol no sangue. Isso diminui o risco de doenças cardiovasculares, como infarto e aterosclerose. Foto: Imagem de Kavinda F por Pixabay
  Por conter boas quantidades de carboidratos, a jaca fornece energia para o cérebro, melhorando a disposição mental. É uma ótima opção de pré-treino para quem pratica atividades, aumentando a energia e a força.
    Por conter boas quantidades de carboidratos, a jaca fornece energia para o cérebro, melhorando a disposição mental. É uma ótima opção de pré-treino para quem pratica atividades, aumentando a energia e a força. Foto: Imagem de DIYAG V ANISH por Pixabay
  A Artocarpus heterophyllus, também conhecida como jaqueira, é uma espécie de árvore da família das figueiras, amoreiras e frutas-pão (Moraceae). Então, a origem está na região dos Gates Ocidentais, localizada no sul da Índia.
    A Artocarpus heterophyllus, também conhecida como jaqueira, é uma espécie de árvore da família das figueiras, amoreiras e frutas-pão (Moraceae). Então, a origem está na região dos Gates Ocidentais, localizada no sul da Índia. Foto: Imagem de Reinout Dujardin por Pixabay
  Assim como tantas outras plantas, a jaqueira (Artocarpus heterophyllus) chegou ao Brasil por mãos portuguesas. Originária da Índia, a jaca teve um papel importante no reflorestamento da Floresta da Tijuca em virtude da falta de água em determinada época
    Assim como tantas outras plantas, a jaqueira (Artocarpus heterophyllus) chegou ao Brasil por mãos portuguesas. Originária da Índia, a jaca teve um papel importante no reflorestamento da Floresta da Tijuca em virtude da falta de água em determinada época Foto: Imagem de Liliane Mey por Pixabay
  O fruto da jaqueira é o maior de todas as árvores, atingindo até 35 quilogramas, sendo 90 centímetros de comprimento e 50 centímetros de diâmetro.
    O fruto da jaqueira é o maior de todas as árvores, atingindo até 35 quilogramas, sendo 90 centímetros de comprimento e 50 centímetros de diâmetro. Foto: Imagem de DEZALB por Pixabay
  Uma jaqueira madura produz cerca de duzentos frutos por ano, com árvores mais velhas produzindo até quinhentos frutos ao longo dos 365 dias.
    Uma jaqueira madura produz cerca de duzentos frutos por ano, com árvores mais velhas produzindo até quinhentos frutos ao longo dos 365 dias. Foto: Imagem de hartono subagio por Pixabay
  Ela é uma fruta múltipla composta de centenas a milhares de flores individuais, e as pétalas carnudas da fruta verde são consumidas. Comumente usada em frutas, a jaca verde enlatada tem sabor suave e textura carnuda, sendo chamada de "carne vegetal".
    Ela é uma fruta múltipla composta de centenas a milhares de flores individuais, e as pétalas carnudas da fruta verde são consumidas. Comumente usada em frutas, a jaca verde enlatada tem sabor suave e textura carnuda, sendo chamada de "carne vegetal". Foto: Imagem de Brigitte Werner por Pixabay
  O consumo mais comum da fruta é in natura, mas pode ser comida fresca, em saladas de frutas, compotas, xaropes, doces e geleias.
    O consumo mais comum da fruta é in natura, mas pode ser comida fresca, em saladas de frutas, compotas, xaropes, doces e geleias. Foto: Imagem de Jan Helebrant por Pixabay
  Além disso, as raízes e os extratos têm sido usados na medicina tradicional indiana e do Sri Lanka para tratar várias condições, incluindo asma, diarreia e úlceras estomacais, porém sem comprovações científicas.
    Além disso, as raízes e os extratos têm sido usados na medicina tradicional indiana e do Sri Lanka para tratar várias condições, incluindo asma, diarreia e úlceras estomacais, porém sem comprovações científicas. Foto: najibzamri/Pixabay
  Com a proximidade do verão no Brasil, diversas frutas podem ser utilizadas em picolés e sorvetes, e com a Jaca não é diferente, levando seu sabor característico.
    Com a proximidade do verão no Brasil, diversas frutas podem ser utilizadas em picolés e sorvetes, e com a Jaca não é diferente, levando seu sabor característico. Foto: Imagem de Hes Hidayat por Pixabay
  A jaca é uma fruta versátil que pode ser consumida de diversas formas e incluída em diversas refeições. Assim, a carne de jaca pode ser utilizada em diversas receitas, como tacos, sanduíches e recheios de tortas.
    A jaca é uma fruta versátil que pode ser consumida de diversas formas e incluída em diversas refeições. Assim, a carne de jaca pode ser utilizada em diversas receitas, como tacos, sanduíches e recheios de tortas. Foto: Imagem de wwwinetvn por Pixabay
