Astro de ‘X-Men’, James McAvoy sofre agressão no Canadá

RF
Redação Flipar
  • Ele estava de passagem na cidade para lançar
    Ele estava de passagem na cidade para lançar "California Schemin", seu primeiro longa como diretor.
  • O filme foi exibido no Festival de Cinema de Toronto no dia 6 de setembro.
    O filme foi exibido no Festival de Cinema de Toronto no dia 6 de setembro.
  • Dois dias depois, enquanto se reunia com produtores em um bar, McAvoy recebeu um soco no rosto de um homem que já estava sendo retirado do local.
    Dois dias depois, enquanto se reunia com produtores em um bar, McAvoy recebeu um soco no rosto de um homem que já estava sendo retirado do local.
  • Testemunhas disseram que o ator tentou evitar a confusão e permaneceu no estabelecimento, sendo protegido por colegas quando o agressor retornou e desferiu o soco.
    Testemunhas disseram que o ator tentou evitar a confusão e permaneceu no estabelecimento, sendo protegido por colegas quando o agressor retornou e desferiu o soco.
  • Nascido em Glasgow, em 1979, James McAvoy começou sua carreira em 1995, no filme “The Near Room”.
    Nascido em Glasgow, em 1979, James McAvoy começou sua carreira em 1995, no filme "The Near Room".
  • Antes de se tornar um nome conhecido em Hollywood, McAvoy participou de diversas produções de menor expressão para a TV.
    Antes de se tornar um nome conhecido em Hollywood, McAvoy participou de diversas produções de menor expressão para a TV.
  • Foi a partir dos anos 2000 que sua carreira ganhou projeção internacional, principalmente com participações em séries britânicas de prestígio como
    Foi a partir dos anos 2000 que sua carreira ganhou projeção internacional, principalmente com participações em séries britânicas de prestígio como "Shameless".
  • Em 2005, viveu o Mr. Tumnus em
    Em 2005, viveu o Mr. Tumnus em "As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa".
  • No ano seguinte, interpretou Dr. Nicholas Garrigan em
    No ano seguinte, interpretou Dr. Nicholas Garrigan em "O Último Rei da Escócia".
  • A consagração veio em Hollywood com o papel do jovem Charles Xavier, o Professor X, em
    A consagração veio em Hollywood com o papel do jovem Charles Xavier, o Professor X, em "X-Men: Primeira Classe", lançado em 2011.
  • Ele ainda interpretou o personagem da Marvel novamente em
    Ele ainda interpretou o personagem da Marvel novamente em "X-Men: Dias de um Futuro Esquecido", de 2014, e "X-Men: Fênix Negra", de 2019.
  • McAvoy também trabalhou em outros filmes como
    McAvoy também trabalhou em outros filmes como "Amor e Inocência" e "Desejo e Reparação", ambos lançados em 2007.
  • Em 2016, viveu um dos papéis mais desafiadores de sua carreira no suspense psicológico
    Em 2016, viveu um dos papéis mais desafiadores de sua carreira no suspense psicológico "Fragmentado", dirigido por M. Night Shyamalan.
  • O ator recebeu elogios por sua interpretação de Kevin Wendell Crumb, um homem com 23 personalidades diferentes.
    O ator recebeu elogios por sua interpretação de Kevin Wendell Crumb, um homem com 23 personalidades diferentes.
  • Ele também reprisou o personagem em
    Ele também reprisou o personagem em "Vidro", o desfecho da trilogia lançado em 2019.
  • No teatro, McAvoy tem uma carreira paralela e respeitada. Sua atuação em
    No teatro, McAvoy tem uma carreira paralela e respeitada. Sua atuação em "Macbeth", em 2013, foi amplamente elogiada pela crítica londrina.
  • Na vida pessoal, James McAvoy foi casado com a atriz inglesa Anne-Marie Duff, com quem teve um filho. Desde 2022, ele é casado com Lisa Liberati, assistente de produção e executiva de cinema.
    Na vida pessoal, James McAvoy foi casado com a atriz inglesa Anne-Marie Duff, com quem teve um filho. Desde 2022, ele é casado com Lisa Liberati, assistente de produção e executiva de cinema.
