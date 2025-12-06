Galeria
Astro de ‘X-Men’, James McAvoy sofre agressão no Canadá
Ele estava de passagem na cidade para lançar "California Schemin", seu primeiro longa como diretor. Foto: Reprodução/@jamesmcavoyrealdeal
O filme foi exibido no Festival de Cinema de Toronto no dia 6 de setembro. Foto: Flickr - Phil Parker
Dois dias depois, enquanto se reunia com produtores em um bar, McAvoy recebeu um soco no rosto de um homem que já estava sendo retirado do local. Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
Testemunhas disseram que o ator tentou evitar a confusão e permaneceu no estabelecimento, sendo protegido por colegas quando o agressor retornou e desferiu o soco. Foto: Reprodução
Nascido em Glasgow, em 1979, James McAvoy começou sua carreira em 1995, no filme “The Near Room”. Foto: Reprodução/@jamesmcavoyrealdeal
Antes de se tornar um nome conhecido em Hollywood, McAvoy participou de diversas produções de menor expressão para a TV. Foto: Reprodução
Foi a partir dos anos 2000 que sua carreira ganhou projeção internacional, principalmente com participações em séries britânicas de prestígio como "Shameless". Foto: Reprodução/@jamesmcavoyrealdeal
Em 2005, viveu o Mr. Tumnus em "As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa". Foto: Reprodução
No ano seguinte, interpretou Dr. Nicholas Garrigan em "O Último Rei da Escócia". Foto: Reprodução
A consagração veio em Hollywood com o papel do jovem Charles Xavier, o Professor X, em "X-Men: Primeira Classe", lançado em 2011. Foto: Divulgação/Twentieth Century Fox
Ele ainda interpretou o personagem da Marvel novamente em "X-Men: Dias de um Futuro Esquecido", de 2014, e "X-Men: Fênix Negra", de 2019. Foto: Divulgação
McAvoy também trabalhou em outros filmes como "Amor e Inocência" e "Desejo e Reparação", ambos lançados em 2007. Foto: Reprodução
Em 2016, viveu um dos papéis mais desafiadores de sua carreira no suspense psicológico "Fragmentado", dirigido por M. Night Shyamalan. Foto: Divulgação/Universal Pictures
O ator recebeu elogios por sua interpretação de Kevin Wendell Crumb, um homem com 23 personalidades diferentes. Foto: Divulgação/Universal Pictures
Ele também reprisou o personagem em "Vidro", o desfecho da trilogia lançado em 2019. Foto: Reprodução
No teatro, McAvoy tem uma carreira paralela e respeitada. Sua atuação em "Macbeth", em 2013, foi amplamente elogiada pela crítica londrina. Foto: Wikimedia Commons/Gage Skidmore
Na vida pessoal, James McAvoy foi casado com a atriz inglesa Anne-Marie Duff, com quem teve um filho. Desde 2022, ele é casado com Lisa Liberati, assistente de produção e executiva de cinema. Foto: Reprodução