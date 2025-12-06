Artes
Obra da mexicana Frida Kahlo bate recorde em leilão para uma artista mulher
Segundo a casa de leilões, o autorretrato é um dos mais simbólicos de Frida, misturando sonho, dor e morte em sua iconografia. O resultado reforça a força da artista no mercado internacional e consolida um novo marco para a arte latino-americana. Foto: Guillermo Kahlo - Sotheby's/Wikimedia Commons
Frida é a maior artista mexicana e teve uma vida turbulenta. O livro Viva Frida, lançado pela Editora Planeta em 2024, expõe detalhes da sua trajetória polêmica. Foto: Divulgação
Magdalena del Carmen Frida Kahlo Calderón nasceu no dia 6 de julho de 1907 na vila de Coyoacán, no México. Ela é uma das personalidades do século 20 mais famosas, graças às suas obras de cores fortes e também pela personalidade marcante. Foto: Guillermo Kahlo/Wikimedia Commons
Em seus quadros, Frida Kahlo retratou as diversas tragédias e sofrimentos que marcaram seus 47 anos de vida. Foto: Peter Andersen/Wikimedia Commons
Com apenas seis anos de idade, ela contraiu poliomielite e ficou com o pé direito atrofiado. Foto: Guillermo Kahlo/Wikimedia Commons
Aos 18 anos, Frida sofreu um sério acidente quando o ônibus em que viajava colidiu com um trem. Na tragédia, uma barra de ferro atravessou seu abdômen, coluna vertebral e pélvis. Foto: Guillermo_Kahlo/Wikimedia Commons
O acidente fez com que Frida passasse por um longo processo de recuperação e precisasse usar um colete pelo resto da vida. Foto: Guillermo_Kahlo/Wikimedia Commons
Na época da tragédia, Frida passou a desenvolver sua vocação artística, produzindo autorretratos graças a um espelho que sua mãe posicionou sobre a cama. Foto: Codas/Wikimedia Commons
Um dos fatos mais conhecidos da biografia de Frida é seu relacionamento com o muralista Diego Rivera. Foto: Autor Desconhecido/Wikimedia Commons
Diego Rivera que é, aliás, outro nome muito famoso das artes plásticas do México. Foto: Carl Van Vechten/Domínio Público
Frida e Rivera militaram no Partido Comunista e tiveram um casamento marcado por casos extraconjungais de ambos os lados. Foto: Domínio Público
Durante seu relacionamento com Rivera, a artista chegou a ter um envolvimento com o famoso revolucionário soviético Leon Trotski. Foto: Domínio Público
Esses e outros fatos que agitaram a vida da artista plástica foram retratados no filme ”Frida”, de 2002, que tem Salma Hayek no papel de Frida e Alfred Molina como Diego Rivera. Foto: Divulgação
Há muitos autorretratos na produção de Frida Kahlo, mas a artista também construiu paisagens mortas e cenas com elementos do folcore mexicano. Esses aspectos formaram a estética característica de sua arte. Foto: Manuel C./Wikimedia Commons
Nas últimas décadas, Frida Kahlo tornou-se um ícone pop e uma das mulheres mais conhecidas do mundo. Foto: Lola Álvarez Bravo/Wikimedia commons
É comum encontrar objetos de uso pessoal e decorativos, como camisetas, canecas, chaveiros e almofadas, que trazem o rosto da artista estampado, com suas sobrancelhas grossas e estética florida. Foto: Asundermeier pixabay
No filme de animação “Viva - A Vida É uma Festa”, da Pixar, Frida Kahlo aparece como uma das personalidades homenageadas, até mesmo como uma caveira. O longa tem como pano de fundo a festa do Dia dos Mortos, comemoração mais popular do México. Foto: Reprodução de cena do filme
Frida foi encontrada morta no dia 13 de julho de 1954. O atestado de óbito apontou embolia pulmonar como a causa da partida da artista. Foto: Toni Frissell /Wikimedia Commons