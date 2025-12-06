Estilo de Vida
Tendência compacta: hotéis-cápsula com espaço reduzido ganham popularidade
Isso resultou na superlotação e no encarecimento dos hotéis tradicionais, afetando principalmente os viajantes de negócios japoneses, que passaram a buscar alternativas mais acessíveis. Foto: Instagram @bookandbedtokyo
Um exemplo são os hotéis-cápsula, uma forma de hospedagem compacta e mais barata, e que ganhou popularidade global. Foto: Instagram @ninehours9h
Criadas em 1979 com o Capsule Inn Osaka, no bairro de Umeda, essas acomodações foram projetadas pelo arquiteto Kisho Kurokawa para oferecer estadias baratas, principalmente para trabalhadores. Foto: - Reprodução de Youtube
No entanto, tornaram-se uma opção popular entre turistas devido à combinação de funcionalidade, preço acessível e comodidades essenciais, como wi-fi, tomadas e ar-condicionado. Foto: - Instagram @resol_poshtel_tokyo_asakusa
Uma cápsula padrão oferece espaço mínimo, com colchão, prateleira e, em alguns casos, TV, além de áreas coletivas como banheiros e chuveiros. Foto: Instagram @firstcabin_icgy
As bagagens costumam ter que ficar na recepção, embora algumas cápsulas tenham armários para algumas bolsas. Foto: Instagram @mycubeasakusa
Os preços variam entre 2 mil e 5 mil ienes (cerca de R$80 a R$ 200) por noite, tornando as cápsulas uma alternativa econômica e prática para viajantes. Foto: Reprodução de Youtube
Em Tóquio, uma cápsula padrão custa cerca de 5 mil ienes (em torno de R$ 181), bem abaixo dos 20.000 ienes (R$ 788) de um hotel de negócios convencional. Foto: Reprodução de Instagram
Em geral, os hotéis-cápsula são uma opção de hospedagem bem mais barata do que os hotéis tradicionais. Foto: Reprodução de Instagram
Como os espaços são pequenos e próximos uns dos outros, também é uma boa maneira de conhecer gente nova. Foto: Reprodução de Instagram
Além disso, áreas comuns, como banheiros, funcionam de forma parecida com a de um hostel, o que facilita a interação. Foto: Instagram @tsukimihotel
Por outro lado, isso pode ser um problema para quem prefere ficar sozinho e não quer socializar. Foto: Divulgação
Outra desvantagem é que as cápsulas podem parecer apertadas, especialmente para pessoas mais altas ou que se sentem desconfortáveis em espaços pequenos e fechados. Foto: Divulgação
Como os espaços nos hotéis-cápsula são muito próximos, é importante seguir algumas regras de boa convivência. Foto: Divulgação
A primeira e mais importante é evitar fazer barulho. Quem quer assistir a um filme ou ouvir música, por exemplo, é recomendado que use fones de ouvido. Foto: Divulgação
O mesmo vale para o despertador: para não incomodar os outros, muitos hotéis usam alarmes de luz em vez de sons. Foto: Divulgação
Na hora de tirar fotos, é recomendado não fotografar outros hóspedes e evitar cliques barulhentos. Foto: Instagram @hotel.m.matsumoto
Outra dica é evitar comidas com cheiro forte, já que o espaço é compartilhado. Alguns hotéis até proíbem levar comida para dentro das cápsulas. Foto: Divulgação
Embora o turismo traga benefícios econômicos ao Japão, como geração de empregos e maior circulação de dinheiro, também causa desafios, como o impacto no cotidiano dos moradores e a dificuldade dos próprios japoneses em viajar. Foto: Divulgação
Para mitigar esses efeitos, o governo japonês busca distribuir melhor os visitantes pelo país e, em Kyoto, aumentará o imposto hoteleiro a partir de 2026. Foto: Colton Jones/Unsplash