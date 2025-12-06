Tradição carregada de simbolismo, o cachimbo segue presente — mas prejudica a saúde

Embora o fumante de cachimbo não inale diretamente a fumaça, o fumo pode causar doenças na boca, garganta e em outras partes da cabeça e pescoço, além de ser um fator de risco para o câncer de boca e pulmão. A exposição à fumaça passiva também é prejudicial. Foto: -Montagem com imagens Freepik