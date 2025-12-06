Assine
Europa e Canadá: veja onde foram gravadas as cenas do novo ‘Frankenstein’

Redação Flipar
  • Para recriar a atmosfera gótica e sombria do romance de Mary Shelley, a produção filmou em locações históricas, como mansões, palácios e catedrais europeias.
    Para recriar a atmosfera gótica e sombria do romance de Mary Shelley, a produção filmou em locações históricas, como mansões, palácios e catedrais europeias. Foto: Divulgac?a?o/Netflix
  • As gravações tiveram início no começo de 2024, em Toronto, no Canadá, e depois seguiram para o Reino Unido e outras regiões da Europa.
    As gravações tiveram início no começo de 2024, em Toronto, no Canadá, e depois seguiram para o Reino Unido e outras regiões da Europa. Foto: Reproduc?a?o/Netflix
  • A diretora de arte Tamera Deverell foi responsável por dar vida à estética do período, enfatizando elementos que remetem ao clima do filme.
    A diretora de arte Tamera Deverell foi responsável por dar vida à estética do período, enfatizando elementos que remetem ao clima do filme. Foto: Divulgac?a?o/Netflix
  • A residência de Frankenstein, por exemplo, não corresponde a um único endereço: várias construções foram combinadas para formar os diferentes ambientes.
    A residência de Frankenstein, por exemplo, não corresponde a um único endereço: várias construções foram combinadas para formar os diferentes ambientes. Foto: Reproduc?a?o/Netflix
  • Uma das locações é a Gosford House, mansão do século 18 na Escócia, também utilizada na série
    Uma das locações é a Gosford House, mansão do século 18 na Escócia, também utilizada na série "Outlander", usada para as cenas que mostram a fachada e o hall de entrada. Foto: Reprodução
  • A sala de jantar — repleta de obras de Rembrandt e Van Dyck — fica na Wilton House, na Inglaterra, locação famosa pelas séries
    A sala de jantar — repleta de obras de Rembrandt e Van Dyck — fica na Wilton House, na Inglaterra, locação famosa pelas séries "The Crown" e "Bridgerton". Foto: Reproduc?a?o
  • Outros cenários incluem a Burghley House, também na Inglaterra, que cedeu o quarto do protagonista e a
    Outros cenários incluem a Burghley House, também na Inglaterra, que cedeu o quarto do protagonista e a "Sala do Céu". Foto: Reproduc?a?o
  • A mansão do século 16 é considerada uma das mais esplendorosas da era elisabetana.
    A mansão do século 16 é considerada uma das mais esplendorosas da era elisabetana. Foto: Flickr - Anthony Masi
  • O salão de baile de Dunecht House, que fica na Escócia, é onde foram filmadas as partes da biblioteca que aparecem no longa.
    O salão de baile de Dunecht House, que fica na Escócia, é onde foram filmadas as partes da biblioteca que aparecem no longa. Foto: Reproduc?a?o
  • As gravações externas também receberam atenção especial: ruas estreitas de paralelepípedos, fachadas escurecidas e casas antigas compõem a ambientação.
    As gravações externas também receberam atenção especial: ruas estreitas de paralelepípedos, fachadas escurecidas e casas antigas compõem a ambientação. Foto: Wikimedia Commons/Seasider53
  • Entre os locais utilizados estão Royal Mile, Giles Street, High Street, todos na Escócia.
    Entre os locais utilizados estão Royal Mile, Giles Street, High Street, todos na Escócia. Foto: Reproduc?a?o
  • Uma passagem estreita feita de pedra e cercada por construções escuras, conhecida como Bakehouse Close, também fez parte das filmagens.
    Uma passagem estreita feita de pedra e cercada por construções escuras, conhecida como Bakehouse Close, também fez parte das filmagens. Foto: Wikimedia Commons/Bakehouse Close, Edinburgh by PAUL FARMER
  • Nas cenas em que Victor estava dedicado aos seus estudos, foi usado o Hospitalfield House, na Escócia, com sua arquitetura medieval e tijolos avermelhados.
    Nas cenas em que Victor estava dedicado aos seus estudos, foi usado o Hospitalfield House, na Escócia, com sua arquitetura medieval e tijolos avermelhados. Foto: Reproduc?a?o
  • No dia a dia, o local funciona como um centro de artes e fica aberto ao público durante alguns fins de semana.
    No dia a dia, o local funciona como um centro de artes e fica aberto ao público durante alguns fins de semana. Foto: Wikimedia Commons/Tom Parnell
  • Para reforÃ§ar o clima sombrio do enredo, del Toro utilizou ainda a Catedral de Glasgow, cujos vitrais e abÃ³badas ajudam a compor a atmosfera dramÃ¡tica das cenas.
    Para reforÃ§ar o clima sombrio do enredo, del Toro utilizou ainda a Catedral de Glasgow, cujos vitrais e abÃ³badas ajudam a compor a atmosfera dramÃ¡tica das cenas. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Por fim, a desolação do Ártico foi recriada em Toronto, no Canadá, com o auxílio de efeitos visuais.
    Por fim, a desolação do Ártico foi recriada em Toronto, no Canadá, com o auxílio de efeitos visuais. Foto: Reproduc?a?o/Netflix
  • Para isso, foram gravadas cenas no bairro Port Lands e no Lago Nipissing, que precisaram ser compostas por neblina e, e claro, muito gelo.
    Para isso, foram gravadas cenas no bairro Port Lands e no Lago Nipissing, que precisaram ser compostas por neblina e, e claro, muito gelo. Foto:
