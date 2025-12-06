Entretenimento
Sucessão imperial no Japão volta ao centro com popularidade da princesa Aiko
Também conhecida como Princesa Toshi, é prima da princesa Kako, que veio ao Brasil. Em setembro, Aiko acompanhou os pais em Nagasaki para homenagear vítimas da bomba atômica, ocasião em que seu nome foi gritado com entusiasmo, superando os aplausos destinados ao imperador e à imperatriz. Em novembro, representou o Japão em sua primeira viagem internacional ao Laos. Foto: reprodução instagram
A popularidade da princesa fortaleceu vozes que pedem mudanças na Lei da Casa Imperial, de 1947, que restringe a sucessão à linha masculina e retira o status real de mulheres que se casam com plebeus. O cartunista Yoshinori Kobayashi e outros apoiadores defendem que Aiko ascenda ao trono, enquanto parte da população defende a tradição. O tema divide opiniões e mobiliza redes sociais. Foto: Reprodução youtube / TV Japão
A família imperial enfrenta escassez de herdeiros homens, com apenas três disponíveis: Fumihito, de 60 anos; Hisahito, de 19; e Masahito, de 90. Tal cenário aumenta a pressão por reformas, visto que o Japão já teve oito imperatrizes no passado. Em 2024, a ONU recomendou que Tóquio permitisse a ascensão feminina, mas o governo rejeitou a proposta, alegando que a questão se trata de identidade nacional. Foto: reprodução instagram
Assim como Aiko, ainda existem belas princesas no século 21. O perfil mudou e não se usam mais os ornamentos da realeza dos antepassados. Mas a nobreza é mantida! Veja, então, algumas belas e modernas princesas da atualidade. Foto: pixabay
Princesa Kako de Akishino - Sobrinha do Imperador Naruhito, do Japão. Nasceu em 29/12/1994. Ela é a filha mais nova do Príncipe Herdeiro Fumihito (Príncipe Akishino) e da Princesa Kiko. Foto: Reprodução Instagram
Kako esteve no Brasil em junho de 2025 para a comemoração dos 130 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Durante sua visita, passou por várias cidades de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Rio de Janeiro, em cumprimento a uma agenda oficial. Foto: Divulgação governo brasileiro
Princesa Charlene de Mônaco - Casada com o príncipe Albert II, Charlene de Mônaco é a princesa consorte do principado. Ex-nadadora olímpica pela África do Sul, ela se envolve em várias causas sociais, especialmente relacionadas à saúde e à proteção infantil. Recentemente, enfrentou desafios de saúde, mas continua cumprindo seus deveres reais. Foto: Frankie Fouganthin wikimedia commons
Princesa Salma da Jordânia - Filha da rainha Rania e do rei Abdullah II da Jordânia, a princesa Salma é uma das figuras mais admiradas do Oriente Médio. Estudiosa e ativa, ela se dedica a causas de educação e cultura. Embora não esteja na linha de sucessão, continua sendo uma importante figura pública. Foto: Divulgação Royal Hashemite Court
Princesa Elisabeth da Bélgica - Filha mais velha do rei Philippe da Bélgica, Elisabeth é a herdeira do trono. Com um grande interesse por estudos militares e diplomáticos, ela é a primeira mulher da família real belga a ingressar na Real Academia Militar. Foto: reprodução instagram
Além dos estudos acadêmicos, a princesa também se dedica a causas sociais e culturais. Ela é uma figura admirada pela juventude belga e é vista como a futura monarca do país, estando em constante preparação para assumir esse papel. Foto: reprodução instagram
Princesa Catharina Amalia da Holanda - Primeira filha do rei Guilherme-Alexander e da rainha Máxima, Catharina Amalia é a Princesa de Orange, herdeira do trono holandês. Foto: reprodução instagram
Nascida em 2003, ela é apaixonada por esportes como equitação e esqui, e se prepara para um futuro papel de liderança na monarquia holandesa. Foto: reprodução instagram
Princesa Ingrid Alexandra da Noruega - Filha do príncipe herdeiro Haakon e da princesa Mette-Marit, Ingrid Alexandra é a segunda na linha de sucessão ao trono norueguês. Pratica esportes como esqui e kickboxing, e já participa de eventos oficiais. Sua educação é focada em preparar para a futura liderança do país. Foto: Aeltegop / commons wikimedia
Princesa Leonor da Espanha - Primeira filha do rei Felipe VI e da rainha Letizia, Leonor é a Princesa das Astúrias e herdeira do trono espanhol. Foto: reprodução instagram
Ela começou a desempenhar funções públicas cedo, incluindo a leitura de trechos da Constituição Espanhola. Fluente em inglês, é uma figura importante para a monarquia espanhola. Foto: reprodução instagram
Princesa Estelle da Suécia - Filha mais velha da princesa Vitória da Suécia e do príncipe Daniel, Estelle é a segunda na linha de sucessão ao trono sueco. Adolescente, á participa de várias cerimônias e eventos oficiais, incluindo o Dia Nacional da Suécia, consolidando seu papel na vida pública sueca. Foto: Kate Gabor/Kungl. Hovstaterna
Princesa Alexandra de Hanôver - Filha do príncipe Ernst August de Hanôver e da princesa Caroline de Mônaco, tem dupla linhagem real. Embora tenha perdido o direito à sucessão ao trono britânico após se converter ao catolicismo, ela continua sendo princesa de Hanôver e tem um perfil discreto na realeza europeia. Foto: reprodução
Princesa Iman Bint Abdullah da Jordânia (esquerda) - Filha do rei Abdullah II e da rainha Rania da Jordânia, Iman é uma princesa engajada em esportes e atividades culturais. Apesar de não poder herdar o trono devido à sucessão masculina da Jordânia, ela continua sendo uma figura importante na vida pública e no apoio à monarquia. Foto: reprodução redes sociais
Princesa Alexandra de Luxemburgo - Filha do grão-duque Henrique de Luxemburgo e da grã-duquesa Maria Teresa, Alexandra ocupa o sexto lugar na linha de sucessão ao trono luxemburguês. Foto:
Apesar de não ter um papel ativo em termos de sucessão, ela é uma princesa muito respeitada e participa de eventos e causas sociais. Foto: reprodução instagram
Sikhanyiso Dlamini, princesa do Essuatíni (antiga Suazilândia) - Filha do rei Mswati III, Sikhanyiso Dlamini é a primeira filha de seu pai, que tem várias esposas e filhos. A princesa se formou em Comunicação Digital e tem um histórico de ativismo, especialmente em relação à crítica à poligamia. Continua sendo princesa, apesar das controvérsias com a realeza. Foto: Domínio público
Princesa Angela de Liechtenstein - Nascida Angela Brown no Panamá, ela se casou com o príncipe Maximiliano de Liechtenstein, tornando-se a primeira princesa consorte negra da realeza europeia. Angela é ativa em diversas causas sociais e culturais, destacando-se por seu papel importante como membro da família real de Liechtenstein. Foto: reprodução instagram
Princesa Maria-Olympia da Grécia e Dinamarca - Nascida em Nova York, Maria-Olympia é descendente das famílias reais da Grécia e Dinamarca, mas não faz parte da linha de sucessão. Com uma carreira de modelo, ela também é conhecida por sua participação em eventos sociais e seu papel como ícone fashion na realeza europeia. Foto:
Princesa Charlotte de Cambridge - Filha do príncipe William e da princesa Kate Middleton, Charlotte é a quarta na linha de sucessão ao trono britânico. Com apenas 10 nos, a jovem princesa já participa de eventos da família real e é uma das figuras mais queridas da monarquia britânica, sendo destaque nas aparições públicas. Foto: Reprodução Instagram