Galeria
Ponte da Amizade, 60 anos: Brasil e Paraguai têm ligação de grande popularidade
-
Por dia, 100 mil pessoas e 40 mil veículos circulam pela Ponte da Amizade para se deslocar entre os países vizinhos da América do Sul. Foto: Reprodução de vídeo G1
-
Em comemoração aos 60 anos da obra, foi instalado na aduana brasileira da ponte um painel de 120 metros de extensão. O mural foi criado pelo artista carioca Igor Izy. Foto: Foto: Visit Iguassu
-
O painel traz representações da biodiversidade da localidade e outras imagens que simbolizam a região do município paranaense. Foto: Foto: Visit Iguassu
-
As imponentes imagens de onças nos paineis têm como finalidade enfatizar a relevância da espécie na conservação dos bens naturais da cidade paranaense. O mural foi produzido a partir de parceria entre o projeto Onças do Iguaçu e a Secretaria Municipal do Turismo. Foto: Foto: Visit Iguassu
-
-
As obras para construção da Ponte da Amizade se estenderam por quase uma década - de 14 de março de 1956 até a inauguração em março de 1965. O trabalho teve mais de mil operários envolvidos. Foto: Reprodução do Livro: História da Ponte da Amizade
-
O município paraguaio de Ciudad del Este, hoje com pouco mais de 320 mil habitantes, foi fundado em 1957, apenas um ano após o início das obras. Foto: Cmasi/Wikimedia Commons
-
Em 1956, um evento reuniu os então presidentes de Brasil, Juscelino Kubitschek, e Paraguai, Alfredo Stroessner, para anunciar a construção da ponte. Na inauguração, o Brasil era presidido pelo general Castello Branco (foto), o primeiro do período da ditadura militar. Foto: Arquivo Nacional./Wikimédia Commons
-
-
A fronteira terrestre entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este é a mais movimentada do Brasil, segundo dados da Receita Federal. Foto: Reprodução de vídeo G1
-
Entre as pessoas que cruzam a Ponte da Amizade diariamente estão estudantes de medicina, trabalhadores do comércio e turistas atraídos pelos preços mais baixos na cidade paraguaia. Foto: Reprodução Rede Social (FOZ DO IGUAÇU E CATARATAS MEMÓRIA E FOTOS ATUAIS)
-
A Ponte da Amizade simboliza as relações econômicas, sociais e históricas entre Brasil e Paraguai. Foto: - Ari Ojeda/ Arquivo pessoal
-
-
Antes da construção dessa interligação terrestre entre os dois países, para chegar a um dos lados era necessário recorrer a travessias fluviais ou fazer o caminho pela Argentina. Foto: Rede Social (FOZ DO IGUAÇU E CATARATAS MEMÓRIA E FOTOS ATUAIS)
-
A Ponte da Amizade, que passa por cima do Rio Paraná, tem 552 metros de extensão e possui um vão livre de 303 metros. Foto: Divulgação
-
Sua construção apresentou um desafio para a engenharia da época, pois era preciso erguer a estrutura sem afetar a navegação no Rio Paraná. Foto: Divulgação
-
-
A solução foi construir um arco de concreto armado, resultando em um vão livre que foi o maior do mundo à época. Foto: Divulgação
-
-
Essa ligação terrestre aumentou a importação de mercadorias brasileiras para o Paraguai e também fez de Cuidad del Este um destino pujante de compras. Foto: Acervo DNIT
-
-
Habitantes dos dois lados da fronteira passam pela ponte atrás de trabalho e serviços. A área acabou se tornando um intenso polo multicultural - estima-se que mais de 80 nacionalidades circulam pela região. Foto: Divulgação
-
O aumento do tráfego com o passar do tempo na Ponte da Amizade começou a gerar preocupações para o poder público, com engarrafamentos que geram até três horas de espera. Foto: Reprodução RPC Foz do Iguaçu
-
Por isso, foi construída a Ponte da Integração como via alternativa entre os dois países, ligando Foz do Iguaçu a Presidente Franco, no Paraguai. A obra foi concluída em agosto de 2023, mas sua inauguração tem sofrido atrasos e a promessa é de que ocorra em dezembro de 2025. Foto: Divulgação/Itaipu
