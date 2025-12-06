Sem predadores naturais no Brasil, percevejo marrom asiático ameaça mais de 170 plantas

No fim de 2024, bares da região central do Rio de Janeiro passaram a usar mesas e cadeiras de plástico após uma infestação de percevejos. Houve relatos de picadas do inseto em pessoas que estavam em estabelecimentos da Lapa, uma das áreas mais badaladas da cidade, e também nos bairros da Glória e do Catumbi. Foto: Carlos Eduardo Sobral Nogueira wikimedia commons