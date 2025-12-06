Galeria
Megadeth oficializa o fim da banda e inicia turnê de despedida em 2026
-
Dave Mustaine afirmou à revista Kerrang! que pretende manter a turnê ativa por três a cinco anos, o que pode levá-lo a comemorar 70 anos ainda na estrada. Ele destacou, porém, que não pretende prolongar a carreira a ponto de comprometer a saúde. Foto: Selbymay - wikimedia commons
-
O anúncio do fim da banda foi feito após uma contagem regressiva no site oficial, acompanhada do trecho “O fim está próximo”, referência à música “Holy Wars… The Punishment Due”. Em comunicado, Mustaine afirmou que deseja encerrar a trajetória do grupo “no topo e em seus próprios termos”. Foto: Reprodução/@megadeth
-
A turnê terá um único show no Brasil em 2 de maio de 2026, no Espaço Unimed, em São Paulo, com ingressos já esgotados. A informação foi divulgada pela Mercury Concerts. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
-
Inclusive, a banda fará, pela primeira vez em 40 anos de carreira, uma apresentação no Cazaquistão. O show ocorrerá em 28 de junho de 2026 no Spartak Stadium (Central Park), em Almaty, conforme divulgado pela promotora Park Live World. Foto: Reprodução Instagram /@megadeth
-
-
Paralelamente à turnê, eles vão lançar seu último álbum de estúdio, intitulado “Megadeth”, previsto para 23 de janeiro de 2026. Em outubro de 2025, o grupo lançou o primeiro single, “Tipping Point”. Em novembro de 2025, o Megadeth lançou “I Don’t Care”, segundo single do álbum. D Foto: Wikimedia Commons / ManoSolo13241324
-
Dave Mustaine também revelou que o álbum terá dez faixas e três bônus, incluindo uma versão de “Ride the Lightning”, do Metallica. Foto: opethpainter wikimedia commons
-
A banda também lançará, em 2026, um novo livro de memórias de Dave Mustaine. A seguir, saiba mais sobre essa banda que tem mais de 40 anos de estrada. Foto: Wikimedia Commons / Frank Schwichtenberg
-
-
Megadeth é uma banda americana de thrash metal fundada em 1983 por Dave Mustaine, após sua saída do Metallica. Nascido em setembro de 1961, Mustaine foi demitido do Metallica em abril de 1983 devido a comportamento agressivo e problemas com álcool e outras drogas. Foto: Reprodução Instagram /@megadeth
-
Na época, ele estava em Nova York e precisou retornar à Califórnia em uma viagem que durou quatro dias, sem recursos financeiros. Durante o trajeto, decidiu formar sua própria banda, o que levou à criação do Megadeth. Foto: Reprodução Instagram /@megadeth
-
Ao longo de sua história, o Megadeth passou por várias mudanças de formação, com Dave Mustaine sendo o único membro presente em todas as fases. Foto: Wikimedia Commons / Tudor Iod?chescu
-
-
A formação original tinha Mustaine, o baixista David Ellefson, o guitarrista Chris Poland e o baterista Gar Samuelson. O primeiro álbum, em 1985, foi “Killing Is My Business… and Business Is Good!”, seguido em 1986 por “Peace Sells… but Who’s Buying?”. Nos primeiros anos, a banda enfrentou graves problemas com drogas, comprometendo a gravação do álbum de estreia. Foto: Wikimedia Commons Domínio Público
-
Em 1987, aconteceram as primeiras mudanÃ§as na formaÃ§Ã£o. O guitarrista Chris Poland e o baterista Gar Samuelson foram demitidos por problemas com drogas. Assim, o guitarrista Jeff Young e o baterista Chuck Behler foram contratados, mas essa formaÃ§Ã£o durou pouco, lanÃ§ou apenas o Ã¡lbum â??So Far, So Goodâ?Š So What!â? em 1988. Foto: Wikimedia Commons / Factor Metal
-
Assim, se formou a formação mais clássica e memorável da banda, que ficou junta por mais de uma década. Ela incluía Mustaine, Ellefson, Marty Friedman e Nick Menza, responsáveis por alguns dos trabalhos mais celebrados do grupo, incluindo o álbum “Rust in Peace”. Foto: Reprodução Instagram /@megadeth
-
-
Em 2002, após problemas de saúde de Mustaine, o Megadeth interrompeu as atividades, mas retornou em 2004 com “The System Has Failed”. Desde então, continuou produzindo trabalhos, com mudanças constantes na formação. Foto: Wikimedia Commons / dr_zoidberg
-
“Dystopia” é um dos álbuns mais memoráveis da banda, lançado em 22 de janeiro de 2016 pelo selo Tradecraft, de Dave Mustaine, em parceria com a Universal. O disco marcou a estreia de Kiko Loureiro como guitarrista, foi o único trabalho com o baterista Chris Adler e o último com o baixista David Ellefson. Foto: Wikimedia Commons / Ingo Hoffmann
-
O álbum mais recente antes do anúncio do encerramento foi “The Sick, the Dying... and the Dead!”, lançado em 2 de setembro de 2022. Foto: Wikimedia Commons / Ma?gorzata Mi?aszewska
-
-
Megadeth tem 18 indicações ao Grammy e uma vitória na categoria Melhor Performance de Metal pela música “Dystopia”. Foto: Divulgação
-
Entre as músicas mais conhecidas da banda estão “Symphony of Destruction”, “Holy Wars… The Punishment Due”, “Tornado of Souls”, “Peace Sells”, “A Tout le Monde”, “Hangar 18”, entre outras. Foto: Wikimedia Commons / opethpainter
-
A banda alcançou vendas superiores a cinquenta milhões de cópias em todo o mundo. Ao longo da carreira, o Megadeth vendeu dezenas de milhões de discos mundialmente e tornou-se uma das bandas mais influentes do thrash metal. Foto: Reprodução Instagram /@megadeth
-