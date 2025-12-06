Megadeth oficializa o fim da banda e inicia turnê de despedida em 2026

“Dystopia” é um dos álbuns mais memoráveis da banda, lançado em 22 de janeiro de 2016 pelo selo Tradecraft, de Dave Mustaine, em parceria com a Universal. O disco marcou a estreia de Kiko Loureiro como guitarrista, foi o único trabalho com o baterista Chris Adler e o último com o baixista David Ellefson. Foto: Wikimedia Commons / Ingo Hoffmann