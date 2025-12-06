Galeria
Personagem de Eduardo Moscovis desencadeia virada na novela; conheça a trajetória do ator
Essa é a segunda novela que Eduardo emplaca na Globo em dois anos, já que em 2024 o ator viveu Ariosto na novela “Rancho Fundo”. Foto: Reprodução Instagram /@eduardomoscovisrj
A seguir, saiba mais sobre a trajetória de Eduardo Moscovis, que acumula mais de 30 anos de carreira. Foto: Reprodução Instagram /@eduardomoscovisrj
Carlos Eduardo de Andrade, seu nome de batismo, nasceu em 8 de junho de 1968, no Rio de Janeiro. Foto: ReproduÃ§Ã£o Instagram /@eduardomoscovisrj
O ator cursou Administração de Empresas na Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, mas durante esse período acompanhou uma amiga em um curso de teatro e decidiu mudar de rumo. Ele abandonou a faculdade e ingressou na formação teatral no Tablado e na Casa das Artes de Laranjeiras, a CAL. Foto: Reprodução Instagram /@eduardomoscovisrj
Sua estreia na televisão ocorreu em 1992, na novela “Pedra sobre Pedra”, da TV Globo. Foto: Reprodução Instagram /@globoplaynovelas
Um de seus papéis de maior sucesso é Petruchio, fazendeiro que se envolve com uma mulher independente e de personalidade forte, na novela “O Cravo e a Rosa”, exibida em 2000. A trama retrata os conflitos e a relação marcada por rivalidade e afeto entre os protagonistas. Foto: Divulgação
Em 2005, protagonizou outra novela de grande repercussão, “Alma Gêmea”, como Rafael. A história acompanha o amor entre Rafael e Luna, interrompido por um assalto armado por Cristina. Vinte anos depois, o botânico conhece Serena, que se revela a reencarnação de Luna, o que reacende o vínculo entre eles apesar das intrigas e obstáculos. Foto: Divulgação
Desde então, ficou afastado das novelas, recusou diversos convites e afirmou que buscava novos rumos para a carreira. Nesse período, fez participações especiais e se dedicou ao teatro e ao cinema. Foto: Reprodução Instagram /@eduardomoscovisrj
Após dez anos longe das novelas, em 2015 voltou a atuar em uma trama e integrou o elenco de “A Regra do Jogo” como o vilão Orlando, também chamado de Bira. Foto: Divulgação
Ao longo da carreira, participou de diversas outras novelas, como “Mulheres de Areia”, “A Madona de Cedro”, “As Pupilas do Senhor Reitor”, “Anjo de Mim”, “Por Amor”, “Pecado Capital”, “Desejo de Mulher”, “Senhora do Destino”, “Um Lugar ao Sol”, entre outras. Foto: Reprodução Instagram /@globoplaynovelas
Sem contrato fixo com a Globo, Eduardo estrelou produções de plataformas de streaming, como “Bom Dia, Verônica”, da Netflix, “O Negócio”, da HBO Max, e “Desjuntados”, da Prime Video. Foto: Reprodução Instagram /@eduardomoscovisrj
O ator tambÃ©m acumula uma extensa lista de filmes, como â??Manobra Radicalâ?, â??Bela Donnaâ?, â??Sem Controleâ?, â??Delitoâ?, â??CoraÃ§Ãµes Sujosâ?, â??Amor em Sampaâ?, â??O Doutrinadorâ?, â??Venezaâ? e â??Ela e Euâ?, este Ãºltimo responsÃ¡vel por lhe render o prÃªmio de Melhor Ator no Festival de BrasÃlia em 2022. Foto: ReproduÃ§Ã£o Instagram /@eduardomoscovisrj
No teatro, além de atuar em montagens como “Corte Seco” e “O Motociclista no Globo da Morte”, ele também produziu diversos espetáculos. Foto: Reprodução Instagram /@eduardomoscovisrj
Eduardo é pai de Gabriela, nascida em 1999, e Sofia, nascida em 2001, de seu relacionamento com a diretora Roberta Richard, que durou de 1995 a 2002. Ele também tem dois filhos com Cynthia Howlett, com quem viveu de 2007 a 2016: Manuela, nascida em abril de 2007, e Rodrigo, em março de 2012. Foto: Reprodução Instagram /@eduardomoscovisrj