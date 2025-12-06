Galeria
Estudo confirma presença humana nas Cataratas do Iguaçu há seis mil anos
A descoberta é resultado de um estudo abrangente em nove sítios arqueológicos. Os pesquisadores coletaram e dataram artefatos encontrados em locais como a ilha San Martín e em áreas entre o Circuito Inferior e o Puerto Macuco. Foto: Gentileza/Conicet/UNLP
Essa pesquisa revela a profunda história de ocupação humana nessa região que hoje marca a fronteira entre Brasil e Argentina. O Parque Nacional do Iguaçu, afinal, é um dos principais monumentos do Brasil e, inclusive, parada recomendada a visitantes ilustres. Foto: Bernardo Moraes wikimedia commons
Em junho de 2025, aliás, a princesa Kako, do Japão, esteve no Brasil a convite do governo federal e, entre outros lugares, passou pelas famosas Cataratas. Foto: Divulgação prefeitura de Foz do Iguaçu
Atores da novela "Vale Tudo", remake que está em cartaz na Globo, fizeram gravações em Foz no Iguaçu antes da estreia da novela e se encantaram. “Primeiro dia de gravação e já fomos presenteados com essa paisagem e pôr do sol!”, escreveu Cauã Reymond na ocasião. Foto: Reprodução Instagram
Recentemente, a influenciadora, ex-BBB e atriz Jade Picon também esteve nas Cataratas do Iguaçu. Cheia de estilo, ela apareceu com uma elegante roupa de frio condizente com o clima no sul do Brasil. Foto: Reprodução Instagram
Ele foi a Foz do Iguaçu para a gravação do filme “Cinco Júlias” e aproveitou para apreciar a maravilha das cataratas, uma das paisagens mais belas do planeta. Foto: Reprodução Instagram
A cidade de Foz do Iguaçu, que fez 111 anos em 10/6/2025, fica a 643 km da capital Curitiba, ela ocupa 617 km² e tem cerca de 286 mil habitantes. Pesquisas arqueológicas revelaram vestígios de presença humana na região em 6.000 a.C. Foto: enioprado wikimedia commons
A região se desenvolveu com exploração de erva-mate e madeira. Hoje, é um dos municípios com maior diversidade cultural do país, abrigando mais de 70 grupos étnicos. Entre eles, italianos, alemães, argentinos, paraguaios, chineses, ucranianos, japoneses e libaneses. A cidade tem espaços para diversos tipos de estilo de vida e crenças. Foto: Herr stahlhoefer - Wikimédia Commons
A cidade é muito procurada para turismo devido justamente ao seu maior marco: o Parque Nacional do Iguaçu, onde ficam as famosas cataratas. Foto: Divulgação Urbia Cataratas
O Parque Nacional do Iguaçu é um patrimônio mundial natural, com o maior conjunto de quedas d'água do mundo. É Patrimônio da UNESCO desde 1987. E o Parque Nacional Iguazú, no lado argentino, tem este título desde 1984. Foto: Kent DuFault por Pixabay
Os visitantes têm acesso a passarelas que permitem visualizar paisagens deslumbrantes das quedas d'água. Foto: Martin St-Amant wikimedia commons
Muitos gostam de fazer os passeios de barco, perto das quedas d'água, que seguem uma série de normas de segurança. Foto: Divulgação ICMBio governo federal
Curiosamente, pessoas costumam jogar moedas nas catararas e de tempos em tempos bombeiros fazem uma retirada. Em junho de 2023, 158 quilos de moedas foram recolhidos nas águas, em áreas rasas. Foto: Reprodução TV Band
A operação, com uso de rapel, foi realizada porque as moedas são consideradas nocivas ao meio ambiente. A administração do parque e órgãos ambientais alertam que não se deve jogar moedas por que elas liberam metais pesados que prejudicam plantas e animais. Foto: Reprodução TV Band
Havia moedas de diversos valores e de vários países. Muitas já deterioradas. As que puderam ser aproveitadas valeram, ao todo, R$ 3 mil. E esse valor foi destinado à compra de mudas da Mata Atlântica. Foto: Reprodução TV Band
As Cataratas do Iguaçu foram descobertas em 31/1/1542 pelo conquistador espanhol Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Imagine o seu assombro ao perceber as gigantescas quedas d'água que viriam a se tornar um marco da natureza no planeta! Foto: Enaldo Valadares wikimedia commons
O complexo tem 275 cachoeiras ao longo de 2,7 km do rio Iguaçu. A maioria das quedas fica na faixa de 64 metros de altura. Elas despejam 1,3 milhão de litros por segundo! Foto: willian_hludke por Pixabay
A incidência da luz solar na água em forte impacto cria arco-íris que embeleza ainda mais a paisagem. Foto: Werni pixabay
A Garganta do Diabo, uma queda em forma de U, tem 82 metros de altura e é a catarata mais impressionante. Ela marca a fronteira entre Brasil e Argentina. Foto: Mario Roberto Duran Ortiz wikimedia commons
As quedas podem ser alcançadas, principalmente, a partir de duas cidades dos dois lados das cataratas: Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, no Brasil, e Puerto Iguazú, na província de Misiones, Argentina. Foto: Werner Sidler por Pixabay
As Cataratas ficam na região que abrange, ainda, outro país: o Paraguai (município de Ciudad del Este). É a principal fronteira da América do Sul em termos de circulação de pessoas e relações internacionais. Foto: Reprodução Facebook
O Marco da Tríplice Fronteira do Iguaçu é, por si só, um ponto turístico muito visitado e fica numa região densamente povoada. Foto: Divulgação Visitefoz
No lado argentino, muitos vão até as cataratas no Trem Ecológico, que percorre 14 km, durante 25 minutos. Dez minutos da estação central até a estação Cataratas e depois 15 minutos até a Garganta do Diabo. Foto: Alejandro Alba wikimedia commons
Há dois aeroportos internacionais que recebem turistas interessados em visitar as Cataratas do Iguaçu. Foto: SF Bri wikimedia commons
O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas tem um terminal operado por uma concessionária desde 2021 - o Grupo CCR - com contrato de 30 anos. Foto: Fernando Barbosa - wikimedia commons
O outro é o Aeroporto Internacional Cataratas del Iguazú, na cidade de Puerto Iguazú. Entre as companhias aéreas locais está a Aerolíneas Argentinas, com rotas para o Rio de Janeiro. Foto: Mbusin wikimedia commons
Os parques do Iguaçu também abrigam uma fauna diversificada, formada por mamíferos, belas aves (foto), répteis, anfíbios, peixes e pelo menos 800 tipos de invertebrados. Foto: reprodução ICMBio, governo federal
-
Os quatis podem chegar perto dos visitantes quando as pessoas oferecem alimentos para eles, mas são selvagens e podem causar ferimentos. Por isso, a orientação é não interagir com esses animais. Foto: reprodução de TV
Placas advertem para que as pessoas não alimentem os quatis. Com isso, elas evitam a aproximação dos animais. Foto: reprodução de TV