Ninho de ave sob risco de extinção é descoberto com vários ovos azuis
A coloração vibrante dos ovos, que chama bastante atenção, é similar à da plumagem das fêmeas no período de acasalamento, explicaram os cientistas. Foto: Divulgação/NSW Government
O emu, também conhecido como ema-australiana, é endêmico no país da Oceania e uma das maiores aves terrestres do mundo. A variante costeira está entre as mais raras. Foto: Divulgação/NSW Government
Os emus estiveram envolvidos em um dos episódios mais inusitados (para o dizer o mínimo!) da história. Um conflito colocou frente a frente militares australianos e um grupo de aves nativas. Foto: Imagem de JackieLou DL por Pixabay
O evento aconteceu em 1932. Portanto, poucos anos antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, maior conflito do século 20. Foto: Reprodução do site spiegel
O conflito suis generis transcorreu no Oeste da Austtrália, quando 20 mil emus migraram em busca de alimentos. Foto: Reprodução do site spiegel
Nativas das áreas centrais da Austrália, as aves assemelhadas aos avestruzes invadiram as fazendas locais. Foto: Fikri- Wikimédia Commons
Os emus foram atraÃdos para esses locais ao identificarem neles a presenÃ§a abundante de Ã¡gua e trigo. Foto: Imagem de Narelle Steckyj por Pixabay
Os animais promoveram uma devastação nessas fazendas, onde havia estoque de trigo por conta de problemas econômicos advindos da Grande Depressão de 1929. Foto: Domínio Públco
Os proprietários das terras eram em boa parte soldados veteranos da Primeira Guerra Mundial, incentivados pelo governo a plantar trigo na região. Indefesos diante da "tropa" de emus famintos, eles pediram socorro governamental. Foto: Reprodução do site spiegel
O entÃ£o ministro da defesa George Pearce enviou Ã s Ã¡reas tomadas pelos emus um grupamento militar a fim de dizimÃ¡-los. A tropa levou duas metralhadoras Lewis e muniÃ§Ã£o de dez mil cartuchos. Foto: DomÃnio PÃºblico - WikimÃ©dia Commons
A certeza de que o adversário seria facilmente abatido transformou-se rapidamente em vexame histórico. Muito velozes (capazes de atingir 48 km/h), os emus surpreenderam os atiradores ao seguirem correndo mesmo após serem alvejados. Resultado do primeiro dia: apenas uma dúzia de aves abatidas. Foto: Imagem de Herbert Aust por Pixabay
Os emus tinham uma tática natural de sobrevivência, ignorada pelos militares. O major G.P.W. Meredith, líder da operação, relatou que os emua tinham um líder que vigiava o ambiente enquanto os outros faziam "suas obras destrutivas". Foto: Imagem de Nel Botha por Pixabay
Assim, em caso de sinal de perigo, as aves iniciavam uma fuga em massa e em alta velocidade, para desespero dos combatentes. O destacamento decidiu recorrer ao uso de um caminhão. Foto: Reprodução do site spiegel
A investida motorizada foi um fiasco, pois o caminhão não conseguia competir em velocidade com os emus e a artilharia não demonstrou competência suficiente. Foto: Imagem de Patty Jansen por Pixabay
Após a série de derrotas para as peculiares aves de 1.80 metro de altura, Meredith e o governo capitularam. Foto: Imagem de Ernesto Velázquez por Pixabay
A "Grande Guerra aos emus" foi satirizada à época por publicações. Teve até ilustração de uma ave com vestes militares. Foto: JuggaloICP - Wikimédia Commons
