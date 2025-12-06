Celebridades e TV
Felipe Simas vive fase intensa com estreia como protagonista no cinema
Durante entrevista ao "Splash", do "Uol" para falar do filme e da repercussão de Tremembé, Simas comentou o impacto emocional do projeto mais recente, onde vive Daniel Cravinhos, um dos assassinos dos pais de Susane Von Richthofen. Foto: Reprodução Instagram /@felipessimas
"Guardo momentos preciosos enquanto artista desse projeto. Eu cheguei no fundo do poço enquanto ser humano para dar vida a uma pessoa que cometeu um crime e pagou justamente pelo que cometeu", afirmou. Foto: Reprodução Instagram /@felipessimas
Sua esposa Mariana Uhlmann, aliás, revelou em entrevista que já orou para que o marido não fosse escolhido para determinado trabalho. Casados há 13 anos e juntos há 16, os dois formam uma família com três filhos: Joaquim, nascido em 2014, Maria, em 2017, e Vicente, em 2020. Foto: Reprodução Instagram /@felipessimas
Durante participação no podcast “PodeCrê”, Mariana contou que, em alguns momentos, sentiu necessidade de pedir a Deus que certas oportunidades profissionais do marido não se realizassem. Foto: Reprodução Youtube
“Já orei para que uma porta se fechasse, e realmente se fechou. Acredito que não era o que Deus queria para ele”, declarou. Foto: Reprodução Instagram /@felipessimas
Mariana também comentou sobre os desafios de lidar com o trabalho do ator, especialmente no início da relação. Admitiu que já sentiu ciúmes de cenas de beijo, mas aprendeu a encarar tudo com maturidade. Foto: Reprodução Instagram /@felipessimas
O casal buscou fortalecer a relação por meio da fé e chegou a realizar o curso “Casados para Sempre”, que, segundo Mariana, os ajudou a compreender a importância da união espiritual. A influenciadora explicou que as decisões profissionais de Felipe são sempre tomadas em conjunto. Foto: Reprodução Instagram /@felipessimas
Conhecido por ter feito diversas novelas na TV Globo, Felipe Simas nasceu em 26 de janeiro de 1993, no Rio de Janeiro. É filho do capoeirista e mestre de artes marciais Beto Simas e de Ana Paula Sang. Foto: Reprodução Instagram /@felipessimas
Ele é irmão do ator Rodrigo Simas e meio-irmão de Bruno Gissoni. Os três seguiram carreiras de destaque na televisão e mantêm uma relação próxima. Foto: Reprodução do site metropoles.com/colunas/pipocando
Antes de se tornar ator, Felipe chegou a jogar futebol profissionalmente e assinou contrato com o Nova Iguaçu Futebol Clube. Pouco tempo depois, decidiu seguir o caminho da atuação. Foto: Reprodução Globoplay
Sua estreia na televisão aconteceu em 2013, na novela “Flor do Caribe”, da TV Globo. No ano seguinte, interpretou “Cobra” em “Malhação: Sonhos”. Foto: Divulgação
Um dos papéis mais emblemáticos de sua carreira foi o de “Jonatas” na novela “Totalmente Demais”, exibida em 2015, na qual contracenou com Marina Ruy Barbosa, formando um dos casais centrais da trama. Foto: Divulgação
Em 2018, interpretou “Elmo Viégas” em “O Tempo Não Para”, e em 2020 viveu “Téo Santamarina” em “Salve-se Quem Puder”. Felipe e Marina voltaram a trabalhar juntos em 2023, na novela “Fuzuê”, como o casal de vilões Heitor Montebello e Preciosa. Foto: Divulgação
No Prime Video, em 2025, os atores repetiram a parceria na série “Tremembé”, baseada em fatos. Felipe interpreta Daniel Cravinhos, ex-namorado de Suzane von Richthofen e um dos participantes do assassinato dos pais dela em 2002. Marina interpreta Suzane. Foto: Reprodução X /@mariruybarbosa
No mesmo ano, Felipe também integrou o elenco da novela “Dona de Mim”, escrita por Rosane Svartman, no papel de Danilo. Ele também fez a série “As Aventuras de José e Durval”, da Globoplay, na qual deu vida a José, ao lado do irmão Rodrigo Simas, que interpretou Durval. A serie é sobre a dupla Chitãozinho e Xororó. Foto: Divulgação