Lewis Capaldi confirma show no Brasil após fase de superação
Os ingressos começam a ser vendidos ao público em 4 de dezembro, pela Ticketmaster e na bilheteria oficial. O cantor também prepara uma nova turnê pela América do Norte a partir de abril do mesmo ano, passando por arenas como Madison Square Garden e Hollywood Bowl. Foto: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Recentemente, Capaldi lançou o EP Survive. A música faixa-título marcou seu retorno após período afastado, iniciado após dificuldades enfrentadas no Glastonbury 2023, quando recebeu apoio do público ao vivo. Desde então, o artista voltou aos palcos com recepção calorosa. Foto: Scottish Musician Lewis Capaldi at the SWR3 New Pop Festival 2019 in Baden-Baden / Wikimedia Commons
Com apenas 26 anos, ele anunciou uma pausa na carreira musical, em junho de 2023, para fazer o tratamento contra a Síndrome de Tourette. Foto: Divulgação
Ele chegou a fazer uma pausa curta de três semanas e retornou ao palco, mas acabou precisando da ajuda do público para terminar um show em Glastonburry. Ao perceber que necessitaria de tratamento mais longo, o cantor anunciou a interrupção da carreira, sem prazo determinado. Foto: Divulgação
Nascido em Glasgow, na Escócia, em 7/10/1996, Lewis Marc Capaldi estava com a carreira em ascensão quando precisou parar de se apresentar para cuidar da doença. Foto: 96.5 TDY wikimedia commons
Seu single "Someone You Loved" alcançou o topo do UK Singles Chart e da Billboard Hot 100 em março de 2019. Foto: Divulgação
Capaldi foi indicado ao Grammy Awards para Canção do Ano e ganhou o Brit Awards de 2020 de música do ano. Ele também ganhou o Brit Awards de melhor artista novo. Foto: Reprodução Instagram
A rotina de uma pessoa com Síndrome de Tourette foi muito bem documentada pelo próprio Lewis Capaldi no documentário "How I’m Feeling Now", do catálogo da "Netflix". Foto: Divulgação
A Síndrome de Tourette, aliás, é um distúrbio neurocomportamental, que causa tiques motores como piscar ou contrair um músculo involuntariamente. Foto: Gerd Altmann pixabay
Tiques vocais, como limpar a garganta e emitir sons ou até palavras completas, também estão entre os sintomas característicos do transtorno. Foto: Divulgação
Especificamente, a Síndrome de Tourette ocorre devido a uma desregulação do circuito mesolímbico, região do cérebro que é responsável pelos pensamentos, emoções e movimentos. Foto: Freepik
O transtorno também pode ter origem genética e, normalmente, tem início ainda na infância. A doença, geralmente, está associada a outras síndromes, como Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Além disso, a Tourette pode provocar ansiedade, síndrome do pânico, fobia social e até depressão, já que as manifestações podem causar constrangimento aos pacientes. Foto: Gerd Altmann pixabay
Embora a síndrome não tenha cura, os sintomas costumam diminuir com o passar dos anos e, em alguns casos, chegam a desaparecer completamente. O tratamento psicológico associado a medicamentos antipsicóticos pode reduzir bastante os problemas causados pela Tourette. Foto: Tumisu pixabay
O cantor escocês não é o único do ramo musical a lidar com o transtorno. A americana Billie Eilish já falou da dificuldade de lidar com a Síndrome de Tourette. Entretanto, no caso dela, não foi necessário parar a carreira. Ela, inclusive, já ganhou dois Oscars por músicas em filmes. Foto: Divulgação