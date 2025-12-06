Galeria
Oscar Wilde: Ousado, atrevido, preso por ser gay, um homem à frente de seu tempo
Nascido em 16/10/1854 em Dublin, numa época em que a Irlanda ainda era parte do Reino Unido, Wilde expunha em suas obras a futilidade da sociedade vitoriana. Foto: domínio público
Filho de intelectuais, Wilde desde jovem aprendeu francês e alemão. Formou-se com louvor em Dublin e depois em Oxford, na Inglaterra. Alcançou sucesso com peças que lotavam os teatros. Foto: domínio público
Escritor, poeta e dramaturgo, Wilde tinha uma rara capacidade de usar o sarcasmo com elegância. Foi crítico mordaz da hipocrisia da sociedade britânica no fim do século 19. E pagou caro por isso. Foto: domínio público
Gay, foi perseguido, julgado, preso, humilhado. A casa onde ele morou em Dublin hoje é um colégio. Mas costuma ser visitada por curiosos e fica em frente a uma praça que tem uma estátua do escritor. Foto: Nicole Pankalla por Pixabay
Wilde tinha um relacionamento com o jovem Alfred Douglas e foi processado pelo pai do rapaz. Foto: domínio público
Seu julgamento atraiu as atenções e foi alvo de chacota e de demonstrações explícitas de discriminação. Na ilustração, a chegada de Wilde ao tribunal na Rua Bow, sob vaias do público. E ele doente na prisão. Foto: domínio público
Wilde foi preso por dois anos, de 1895 a 1897, condenado a trabalhos forçados, e escreveu "De Produndis" na cadeia, longa carta que viria a ser publicada postumamente. Na foto, a cela do escritor. Foto: Jack1956 wikimedia commons
Sua última obra foi "A Balada do Cárcere de Reading", que ele escreveu na França, para onde se mudou após a libertação em maio de 1897 e onde morreria, em 30/11/1900, aos 46 anos. Na foto, a prisão de Reading. Foto: Wikimedia Commons/Andrew Smith
Mesmo sendo gay, Wilde chegou a se casar. Ele e Constance Lloyd tiveram dois filhos. Na foto, Constance com Cyril, que morreria aos 29 anos na Primeira Guerra Mundial. Foto: Domínio público
O outro filho foi Vyvyan, que viveria até os 80 anos, tornou-se autor e tradutor, e teve um filho, Merlin Holland, único neto de Oscar Wilde. Foto: Domínio público
O sobrenome Holland foi adotado por Constance logo após a condenação de Wilde. Ela tirou o sobrenome do escritor dos filhos, para afastá-los do escândalo. Merlin (foto) vive na França e tem 77 anos. Ele investigou e escreveu sobre a vida do avô. Foto: Merlin Holland - arquivo pessoal - wikimedia commons
Um dos maiores sucessos de Oscar Wilde Ã© "O Retrato de Dorian Gray", romance Ã¡cido em que o personagem fica mais jovem cada vez que prejudica alguÃ©m ou comete um crime, enquanto seu retrato vai virando um monstro. Foto: divulgaÃ§Ã£o
Dorian Gray foi levado para o cinema mais de uma vez. Na foto, Hurd Hatfield no papel-título, no filme de 1945. Foto: domínio público
Vivido por Stuart Townsend, Dorian foi incluído na Liga Extraordinária, junto com outros personagens famosos da Ficção. Entre eles, Allan Quatermain, das Minas do Rei Salomão, interpretado por Sean Connery. Foto: Reprodução/ Liga Extraordinária
Veja pensamentos pensamentos espirituosos do autor, que entraram para a antologia das melhores frases da história. Foto: Reprodução Instagram.
A vida é muito importante para ser levada a sério. Foto: Reprodução Capa de Livro
Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Foto: reprodução Instagram
A cada bela impressÃ£o que causamos, conquistamos um inimigo. Para ser popular Ã© indispensÃ¡vel ser medÃocre. Foto: ReproduÃ§Ã£o Capa de Livro
A melhor maneira de começar uma amizade é com uma boa gargalhada. De terminar com ela, também. Foto: Reprodução Instagram
Pouca sinceridade é uma coisa perigosa, e muita sinceridade é absolutamente fatal. Foto: Reprodução Capa de Livro
Quando eu era jovem, pensava que o dinheiro era a coisa mais importante do mundo. Hoje, tenho certeza. Foto: domínio público
Ser grande significa ser incompreendido. Foto: Reprodução Instagram
Se soubéssemos quantas e quantas vezes as nossas palavras são mal interpretadas, haveria muito mais silêncio neste mundo. Foto: Reprodução Instagram
O pessimista é uma pessoa que, podendo escolher entre dois males, prefere ambos. Foto: domínio público
Ah! Não me diga que concorda comigo! Quando as pessoas concordam comigo, tenho sempre a impressão de que estou errado. Foto: Reprodução Instagram.
Todo mundo é capaz de sentir os sofrimentos de um amigo. Ver com agrado os seus êxitos exige uma natureza muito delicada. Foto: Reprodução Instagram
A ambição é o último recurso do fracassado. Foto: Reprodução Instagram.
A experiência não tem nenhum valor ético, é simplesmente o nome que damos aos nossos erros. Foto: Reprodução Instagram
A única diferença que existe entre um capricho e uma paixão eterna é que o capricho dura um pouco mais. Foto: Reprodução Instagram
Egoísmo não é viver à nossa maneira, mas desejar que os outros vivam como nós queremos. Foto: Reprodução Instagram
O amor é quando começamos por nos enganar a nós próprios e acabamos por enganar a outra pessoa Foto: Reprodução Instagram
Fazer parte da sociedade é uma amolação, mas estar excluído dela é uma tragédia. Foto: reprodução Instagram
Os velhos acreditam em tudo, as pessoas de meia idade suspeitam de tudo, os jovens sabem tudo. Foto: Reprodução Instagram
Aqueles que não fazem nada estão sempre dispostos a criticar os que fazem algo. Foto: Reprodução Instagram.
E fechamos com a frase que resume o espírito inquieto de Wilde: Posso resistir a tudo, menos à tentação. Foto: Nicole Pankalla por Pixabay