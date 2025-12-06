Estilo de Vida
Profissões que viram decepção após o diploma
A pesquisa foi feita pelo "The College Payoff" e divulgada pela Universidade de Georgetown (foto). Assim, o levantamento leva mais em consideração a realidade americana, embora, de certa forma, reflita uma tendência em diversos países. Foto: SMBS - University of Salzburg Business School - Flick
Em décimo lugar, há um empate entre o curso de letras e o de biologia, ambos com 52% de profissionais arrependidos. Em ambos, o profissional está apto a dar aulas de português e biologia, respectivamente e até em áreas próximas, dependendo da ênfase. Foto: Maryland GovPics - Flickr
Apesar disso, ambas áreas de atuações são mais extensas. Um profissional de letras, por exemplo, pode trabalhar revisando textos jornalísticos e acadêmicos, tradução, entre outros. Já um biólogo pode trabalhar com genética, meio ambiente, animais, além de várias outras coisas. Foto: Divulgação e Yotube Canal TV UNESP
A oitava posição é do curso de ciências políticas, com 56% de insatisfeitos. Os profissionais dessa área podem dar aulas, sobretudo, em universidades. Eles também são muito contratados por partidos políticos e institutos de pesquisas. Foto: Maiko Mendonça - Flickr
A sétima colocação é de assistência médica, curso que não existe no Brasil. De acordo com a pesquisa, 58% dos profissionais dessa área estão arrependidos de terem escolhido o curso. Foto: reprodução TV Globo
A sexta é de marketing, um curso para lá de amplo, mas com 60% dos profissionais arrependidos. Um marquetólogo pode trabalhar definindo preços,ajudando na distribuição e desenvolvimento de produtos. Eles também podem trabalhar na área de propaganda, entre outras. Foto: Imagem de Photo Mix por Pixabay
O quinto lugar é na área de educação, algo como pedagogia, no Brasil, que trabalha estudando o ensino e também dando aula para crianças, que, claro, tem um processo de aprendizado diferente do nosso. O índice de insatisfeitos é de 61%. Foto: Image by jcomp on Freepik
A quarta posição é de comunicações, com 64%. Este é um curso com opções mais amplas. Um profissional da área pode trabalhar em veículos de comunicação, cinema, publicidade, mas também em instituições de ensinos e pesquisas. Foto: Divulgação
Na terceira colocação, há um empate entre artes e sociologia, ambas com 72% dos profissionais insatisfeitos. Foto: Nicole - Flickr
Um sociólogo trabalha dando aulas, mas também pode atuar em partidos políticos e institutos de pesquisa. É um ramo das ciências sociais, assim como a antropologia. Foto: Sean Graham - Flickr
Os jornalistas reclamam dos baixos salários e também de competir com profissionais que nem sequer foram aprovados na faculdade de jornalismo. Foto: íris brito - Flickr
Além disso, os jornalistas mostram desânimo por trabalharem finais de semana e feriados e, muitas vezes, sem leis trabalhistas. Foto: Nike Premier Cup 2022 - Flickr
A pesquisa também fez um levantamento dos cursos/áreas que as pessoas menos se arrependeram de terem feito. Foto: Dean FlynnFollow - Flickr
Em primeiro lugar, aparecem ciência da computação e criminologia, ambas com 72%. Depois, estão os cursos de engenharia e enfermagem, com 71 e 69%. Foto: Gratis PNG