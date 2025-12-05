Cartola: de servente de pedreiro a um dos maiores poetas do samba, a trajetória do compositor

A obra de Cartola é marcada por um lirismo refinado e profundo, incomum no samba tradicional. Um exemplo dessa característica é a canção “As Rosas Não Falam”. Por isso, críticos e estudiosos o colocam entre os maiores nomes do gênero, ao lado de Noel Rosa, Pixinguinha e Paulinho da Viola. Foto: Reprodução do Youtube Canal Arquivo Nacional