Estilo de Vida
Pesquisa aponta países com maior proporção de gordos
-
Baseado em números de 2020, o levantamento aponta os países com maiores proporções de homens e mulheres adultos som sobrepeso ou obesos - com índice de massa corporal (IMC) acima de 30. Veja a seguir as dez nacionalidades líderes no percentual de pessoas nessas condições! Foto: Montagem sobre imagens Freepik
-
10º lugar (mulheres) - Omã, com 74% da população com sobrepeso ou obesa. Foto: Imagem Freepik
-
10º lugar (homens) - Canadá, com 76% da populaçao com sobrepeso ou obesa. Foto: Imagem Freepik
-
9º lugar (mulheres) - Líbano, com 75% da população com sobrepeso ou obesa. Foto: Imagem Freepik
-
-
9º lugar (homens) - Qatar, com 76% da populaçao com sobrepeso ou obesa. Foto: Flickr Foco em Vida Saudavel
-
8º lugar (mulheres) - Líbia, com 75% da população com sobrepeso ou obesa. Foto: - Imagem Freepik
-
8º lugar (homens) - Israel, com 76% da populaçao com sobrepeso ou obesa. Foto: Imagem grátis pntree.com
-
-
7º lugar (mulheres) - Turquia, com 76% da população com sobrepeso ou obesa. Foto: Imagem Freepik
-
7º lugar (homens) - Austrália, com 76% da populaçao com sobrepeso ou obesa. Foto: Reprodução de vídeo Facebook Only Human
-
6º lugar (mulheres) - Qatar, com 77% da população com sobrepeso ou obesa. Foto: Adelgazar Facil - Flickr
-
-
6º lugar (homens) - Nova Zelândia, com 76% da populaçao com sobrepeso ou obesa. Foto: Imagem Freepik
-
5º lugar (mulheres) - Arábia Saudita, com 78% da população com sobrepeso ou obesa. Foto: Imagem Freepik
-
5º lugar (homens) - Kuwait, com 77% da populaçao com sobrepeso ou obesa. Foto: Reprodução de vídeo Sky News
-
-
4º lugar (mulheres) - Jordânia, com 78% da população com sobrepeso ou obesa. Foto: Imagem Freepik
-
4º lugar (homens) - Malta, com 78% da populaçao com sobrepeso ou obesa. Foto: Flickr El Mosquito
-
3º lugar (mulheres) - Kuwait, com 79% da população com sobrepeso ou obesa. Foto: Reprodução Youtube
-
-
3º lugar (homens) - Estados Unidos, com 79% da populaçao com sobrepeso ou obesa. Foto: Reprodução Youtube Canal Euronews
-
2º lugar (mulheres) - Samoa, com 86% da população com sobrepeso ou obesa. Foto: Reprodução Youtube Canal Aorchid
-
2Âº lugar (homens) - Samoa, com 79% da populaÃ§ao com sobrepeso ou obesa. Foto: ReproduÃ§Ã£o Youtube Canal Josh Brett
-
-
1º lugar (mulheres) - Tonga, com 87% da população com sobrepeso ou obesa. Foto: Reprodução de vídeo Daily Mail
-
1º lugar (homens) - Tonga, com 80% da populaçao com sobrepeso ou obesa. Foto: Reprodução Youtube