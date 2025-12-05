Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Pesquisa aponta países com maior proporção de gordos

RF
Redação Flipar
  • Baseado em números de 2020, o levantamento aponta os países com maiores proporções de homens e mulheres adultos som sobrepeso ou obesos - com índice de massa corporal (IMC) acima de 30. Veja a seguir as dez nacionalidades líderes no percentual de pessoas nessas condições!
    Baseado em números de 2020, o levantamento aponta os países com maiores proporções de homens e mulheres adultos som sobrepeso ou obesos - com índice de massa corporal (IMC) acima de 30. Veja a seguir as dez nacionalidades líderes no percentual de pessoas nessas condições! Foto: Montagem sobre imagens Freepik
  • 10º lugar (mulheres) - Omã, com 74% da população com sobrepeso ou obesa.
    10º lugar (mulheres) - Omã, com 74% da população com sobrepeso ou obesa. Foto: Imagem Freepik
  • 10º lugar (homens) - Canadá, com 76% da populaçao com sobrepeso ou obesa.
    10º lugar (homens) - Canadá, com 76% da populaçao com sobrepeso ou obesa. Foto: Imagem Freepik
  • 9º lugar (mulheres) - Líbano, com 75% da população com sobrepeso ou obesa.
    9º lugar (mulheres) - Líbano, com 75% da população com sobrepeso ou obesa. Foto: Imagem Freepik
  • 9º lugar (homens) - Qatar, com 76% da populaçao com sobrepeso ou obesa.
    9º lugar (homens) - Qatar, com 76% da populaçao com sobrepeso ou obesa. Foto: Flickr Foco em Vida Saudavel
  • 8º lugar (mulheres) - Líbia, com 75% da população com sobrepeso ou obesa.
    8º lugar (mulheres) - Líbia, com 75% da população com sobrepeso ou obesa. Foto: - Imagem Freepik
  • 8º lugar (homens) - Israel, com 76% da populaçao com sobrepeso ou obesa.
    8º lugar (homens) - Israel, com 76% da populaçao com sobrepeso ou obesa. Foto: Imagem grátis pntree.com
  • 7º lugar (mulheres) - Turquia, com 76% da população com sobrepeso ou obesa.
    7º lugar (mulheres) - Turquia, com 76% da população com sobrepeso ou obesa. Foto: Imagem Freepik
  • 7º lugar (homens) - Austrália, com 76% da populaçao com sobrepeso ou obesa.
    7º lugar (homens) - Austrália, com 76% da populaçao com sobrepeso ou obesa. Foto: Reprodução de vídeo Facebook Only Human
  • 6º lugar (mulheres) - Qatar, com 77% da população com sobrepeso ou obesa.
    6º lugar (mulheres) - Qatar, com 77% da população com sobrepeso ou obesa. Foto: Adelgazar Facil - Flickr
  • 6º lugar (homens) - Nova Zelândia, com 76% da populaçao com sobrepeso ou obesa.
    6º lugar (homens) - Nova Zelândia, com 76% da populaçao com sobrepeso ou obesa. Foto: Imagem Freepik
  • 5º lugar (mulheres) - Arábia Saudita, com 78% da população com sobrepeso ou obesa.
    5º lugar (mulheres) - Arábia Saudita, com 78% da população com sobrepeso ou obesa. Foto: Imagem Freepik
  • 5º lugar (homens) - Kuwait, com 77% da populaçao com sobrepeso ou obesa.
    5º lugar (homens) - Kuwait, com 77% da populaçao com sobrepeso ou obesa. Foto: Reprodução de vídeo Sky News
  • 4º lugar (mulheres) - Jordânia, com 78% da população com sobrepeso ou obesa.
    4º lugar (mulheres) - Jordânia, com 78% da população com sobrepeso ou obesa. Foto: Imagem Freepik
  • 4º lugar (homens) - Malta, com 78% da populaçao com sobrepeso ou obesa.
    4º lugar (homens) - Malta, com 78% da populaçao com sobrepeso ou obesa. Foto: Flickr El Mosquito
  • 3º lugar (mulheres) - Kuwait, com 79% da população com sobrepeso ou obesa.
    3º lugar (mulheres) - Kuwait, com 79% da população com sobrepeso ou obesa. Foto: Reprodução Youtube
  • 3º lugar (homens) - Estados Unidos, com 79% da populaçao com sobrepeso ou obesa.
    3º lugar (homens) - Estados Unidos, com 79% da populaçao com sobrepeso ou obesa. Foto: Reprodução Youtube Canal Euronews
  • 2º lugar (mulheres) - Samoa, com 86% da população com sobrepeso ou obesa.
    2º lugar (mulheres) - Samoa, com 86% da população com sobrepeso ou obesa. Foto: Reprodução Youtube Canal Aorchid
  • 2Âº lugar (homens) - Samoa, com 79% da populaÃ§ao com sobrepeso ou obesa.
    2Âº lugar (homens) - Samoa, com 79% da populaÃ§ao com sobrepeso ou obesa. Foto: ReproduÃ§Ã£o Youtube Canal Josh Brett
  • 1º lugar (mulheres) - Tonga, com 87% da população com sobrepeso ou obesa.
    1º lugar (mulheres) - Tonga, com 87% da população com sobrepeso ou obesa. Foto: Reprodução de vídeo Daily Mail
  • 1º lugar (homens) - Tonga, com 80% da populaçao com sobrepeso ou obesa.
    1º lugar (homens) - Tonga, com 80% da populaçao com sobrepeso ou obesa. Foto: Reprodução Youtube
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay