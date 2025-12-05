Galeria
Caçulas da história: Os países mais novos do planeta
Existem países que se destacam por terem pouco tempo de existência, e alguns conquistaram a independência apenas neste século XXI. A revista Superinteressante fez um levantamento com as dez nações mais jovens do mundo. Confira a lista das “caçulas” do planeta. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
1º lugar: Sudão do Sul, na África Oriental. É o país mais novo do mundo, criado oficialmente em 9 de julho de 2011, após um referendo em que 98% da população votou pela independência. Foto: Divulgação
2º lugar: Kosovo, no sudeste da Europa. Localizado no noroeste da Península dos Bálcãs, o país conquistou sua independência da Sérvia em 17 de fevereiro de 2008, ocupando a segunda posição da lista. Foto: Divulgação
Kosovo fez parte da antiga Iugoslávia, que se dissolveu completamente em 2003. A capital do país é Pristina, e as línguas oficiais são o albanês e o sérvio. Foto: Reprodução/ Davidsbeenhere
3º lugar: Sérvia, no sudeste da Europa. Após a dissolução da Iugoslávia, a Sérvia formou, junto com Montenegro, a nação chamada Sérvia e Montenegro. No entanto, movimentos separatistas levaram ao desmembramento em 2006, após 14 anos de união. Foto: Divulgação
Situada na Península dos Bálcãs, a Sérvia tem Belgrado como capital. O país abriga belas paisagens, monumentos históricos e uma população superior a 6 milhões de habitantes. Foto: Reprodução/ Top 10 Places
4º lugar: Montenegro. Um empate técnico com a “irmã” Sérvia nesta lista, já que ambas foram reconhecidas como independentes com apenas dois dias de diferença — sendo Montenegro, portanto, ligeiramente mais antigo. Foto: Divulgação
5º lugar: Timor-Leste, no Sudeste Asiático. Deixou de ser ocupado pela Indonésia em 20 de maio de 2002, tornando-se o primeiro Estado soberano do século XXI. Foto: Divulgação
A antiga colônia portuguesa tornou-se uma nação autônoma em 1975, mas, poucos dias depois, foi invadida pela Indonésia e anexada ao país, só reconquistando sua soberania 27 anos depois. É o único país da Ásia cuja língua oficial é o português. Foto: Reprodução/ Adrian_travelling
6º lugar: Palau, localizado na Oceania. É o país mais novo do continente. Pouco conhecido mundialmente, Palau fez parte de um território sob administração dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Foto: Divulgação
7º lugar: Eritreia, no nordeste da África. O país fazia parte da Etiópia e, após cerca de 30 anos de luta pela independência, conseguiu tornar-se soberano em 1993. Foto: Divulgação
Tem Asmara como capital e cidade mais populosa. Embora sua Constituição estabeleça uma república presidencialista, o país nunca realizou eleições desde a independência. Foto: Reprodução/ Displore
8º lugar: República Tcheca, localizada na Europa Central. Tornou-se independente junto com a Eslováquia em 1º de janeiro de 1993. As duas nações formavam a antiga Tchecoslováquia, criada após o fim da Primeira Guerra Mundial. Foto: Divulgação
A capital é Praga, também a cidade mais populosa, e estima-se que quase 11 milhões de pessoas vivam no país, cuja língua oficial é o tcheco. Foto: Jiuguang Wang wiki commons
8º lugar (empate): Eslováquia, também localizada na Europa Central. Participou do mesmo processo de separação da República Tcheca e, por isso, ocupa a oitava colocação entre os países mais novos do mundo. Foto: Divulgação
A capital Bratislava é também a cidade mais populosa do país, que possui cerca de 5,7 milhões de habitantes. A língua oficial é o eslovaco, semelhante ao tcheco, embora apresente diferenças significativas. Foto: Imagem de Andrea por Pixabay
10º lugar: Macedônia, localizada no sudeste da Europa. O país passou a ser reconhecido como independente pela ONU em 1993 e fecha o grupo das dez nações mais jovens do mundo. Foto: Divulgação
É mais um dos países que se separaram da antiga Iugoslávia durante a década de 1990. Possui cerca de 2,1 milhões de habitantes, tem como língua oficial o macedônio, e sua capital é Escópia. Foto: Reprodução/ Alina Mcleod
Embora tenha permanecido por décadas sob a autoridade da Rainha Elizabeth II, Barbados já era um país independente. A situação era semelhante à de 42 outras nações, como Austrália e Jamaica, que reconhecem a monarquia britânica como chefe de Estado. Foto: Imagem Free de NT Franklin por Pixabay
