Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Por onde anda Roberto Bataglin: ator foi galã nos anos 90

RF
Redação Flipar
  • O ator trocou os estúdios pelos canteiros de obras e hoje atua como corretor de imóveis no Rio de Janeiro. Além de intermediar vendas e aluguéis, ele também trabalha com reformas e construção de novas unidades.
    O ator trocou os estúdios pelos canteiros de obras e hoje atua como corretor de imóveis no Rio de Janeiro. Além de intermediar vendas e aluguéis, ele também trabalha com reformas e construção de novas unidades. Foto: Reprodução Globoplay
  • Em entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, Bataglin contou que gosta de transformar os imóveis antes de colocá-los no mercado: “Dou um upgrade para vender ou alugar depois. Gosto de mexer com construção. Meu avô, pai do meu pai, era do meio”.
    Em entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, Bataglin contou que gosta de transformar os imóveis antes de colocá-los no mercado: “Dou um upgrade para vender ou alugar depois. Gosto de mexer com construção. Meu avô, pai do meu pai, era do meio”. Foto: Reprodução Youtube
  • O ator afirmou que a transição ocorreu de maneira natural, depois que os convites para atuar começaram a diminuir. “Parece que os atores não têm mais nada para oferecer quando ficam mais velhos. Começou a cair a procura. No exterior, os atores com a minha idade continuam trabalhando muito. Mas tenho orgulho do meu currículo, trabalhei com grandes atores”, declarou.
    O ator afirmou que a transição ocorreu de maneira natural, depois que os convites para atuar começaram a diminuir. “Parece que os atores não têm mais nada para oferecer quando ficam mais velhos. Começou a cair a procura. No exterior, os atores com a minha idade continuam trabalhando muito. Mas tenho orgulho do meu currículo, trabalhei com grandes atores”, declarou. Foto: Reprodução Instagram /@robertobattaglin
  • Nascido no Rio de Janeiro em 1962, Bataglin iniciou sua trajetória na televisão com participações pequenas até conquistar o primeiro papel fixo em “Partido Alto”, em 1984, interpretando Fernando, um jovem atleta sonhador.
    Nascido no Rio de Janeiro em 1962, Bataglin iniciou sua trajetória na televisão com participações pequenas até conquistar o primeiro papel fixo em “Partido Alto”, em 1984, interpretando Fernando, um jovem atleta sonhador. Foto: Reprodução Globoplay
  • Depois, viveu Emílio na novela “Um Sonho a Mais”, em 1985, e atuou como César em “Selva de Pedra”, em 1986.
    Depois, viveu Emílio na novela “Um Sonho a Mais”, em 1985, e atuou como César em “Selva de Pedra”, em 1986. Foto: Reprodução Globoplay
  • Entre os papéis mais marcantes de Roberto Bataglin nos anos 1980 estão Tadeu, de “Sassaricando”, e Rodrigo, de “Lua Cheia de Amor”.
    Entre os papéis mais marcantes de Roberto Bataglin nos anos 1980 estão Tadeu, de “Sassaricando”, e Rodrigo, de “Lua Cheia de Amor”. Foto: Reprodução Globoplay
  • Já nos anos 1990, ele se destacou como Cláudio, em “A Próxima Vítima”, e Aquiles, em “Vira-Lata”.
    Já nos anos 1990, ele se destacou como Cláudio, em “A Próxima Vítima”, e Aquiles, em “Vira-Lata”. Foto: Reprodução Globoplay
  • Esses trabalhos consolidaram sua imagem como um dos galãs mais populares da Globo naquela década.
    Esses trabalhos consolidaram sua imagem como um dos galãs mais populares da Globo naquela década. Foto: Reprodução Globoplay
  • Na década de 2000, Bataglin continuou atuando, mas com menor frequência. Sua última novela na TV Globo foi “Sete Pecados”, exibida em 2007.
    Na década de 2000, Bataglin continuou atuando, mas com menor frequência. Sua última novela na TV Globo foi “Sete Pecados”, exibida em 2007. Foto: Reprodução Globoplay
  • Depois disso, fez participações em séries e programas de humor da emissora, como “Faça Sua História” e “Zorra Total”.
    Depois disso, fez participações em séries e programas de humor da emissora, como “Faça Sua História” e “Zorra Total”. Foto: Reprodução Globoplay
  • Ao longo da carreira, Bataglin também atuou no cinema, em produções como “Nunca Fomos Tão Felizes” e “Garota Dourada”.
    Ao longo da carreira, Bataglin também atuou no cinema, em produções como “Nunca Fomos Tão Felizes” e “Garota Dourada”. Foto: Reprodução Globoplay
  • Na vida pessoal, Roberto Bataglin é casado com a atriz Klara Homsani, com quem tem um filho, Kauã.
    Na vida pessoal, Roberto Bataglin é casado com a atriz Klara Homsani, com quem tem um filho, Kauã. Foto: Reprodução Instagram
  • Antes do casamento atual, ele já era pai de Lauro, nascido em 1984, e de Leonardo, nascido em 1996.
    Antes do casamento atual, ele já era pai de Lauro, nascido em 1984, e de Leonardo, nascido em 1996. Foto: Reprodução Globoplay
  • Uma curiosidade é que Bataglin só descobriu que Lauro era seu filho quando o rapaz já era adulto. Segundo o ator, ele havia perdido o contato com a mãe do menino, que se mudou para o exterior, e anos depois foi surpreendido quando Lauro o procurou e pediu para fazer um teste de DNA.
    Uma curiosidade é que Bataglin só descobriu que Lauro era seu filho quando o rapaz já era adulto. Segundo o ator, ele havia perdido o contato com a mãe do menino, que se mudou para o exterior, e anos depois foi surpreendido quando Lauro o procurou e pediu para fazer um teste de DNA. Foto: Reprodução Youtube
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay