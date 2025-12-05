Celebridades e TV
Por onde anda Roberto Bataglin: ator foi galã nos anos 90
O ator trocou os estúdios pelos canteiros de obras e hoje atua como corretor de imóveis no Rio de Janeiro. Além de intermediar vendas e aluguéis, ele também trabalha com reformas e construção de novas unidades. Foto: Reprodução Globoplay
Em entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, Bataglin contou que gosta de transformar os imóveis antes de colocá-los no mercado: “Dou um upgrade para vender ou alugar depois. Gosto de mexer com construção. Meu avô, pai do meu pai, era do meio”. Foto: Reprodução Youtube
O ator afirmou que a transição ocorreu de maneira natural, depois que os convites para atuar começaram a diminuir. “Parece que os atores não têm mais nada para oferecer quando ficam mais velhos. Começou a cair a procura. No exterior, os atores com a minha idade continuam trabalhando muito. Mas tenho orgulho do meu currículo, trabalhei com grandes atores”, declarou. Foto: Reprodução Instagram /@robertobattaglin
Nascido no Rio de Janeiro em 1962, Bataglin iniciou sua trajetória na televisão com participações pequenas até conquistar o primeiro papel fixo em “Partido Alto”, em 1984, interpretando Fernando, um jovem atleta sonhador. Foto: Reprodução Globoplay
Depois, viveu Emílio na novela “Um Sonho a Mais”, em 1985, e atuou como César em “Selva de Pedra”, em 1986. Foto: Reprodução Globoplay
Entre os papéis mais marcantes de Roberto Bataglin nos anos 1980 estão Tadeu, de “Sassaricando”, e Rodrigo, de “Lua Cheia de Amor”. Foto: Reprodução Globoplay
Já nos anos 1990, ele se destacou como Cláudio, em “A Próxima Vítima”, e Aquiles, em “Vira-Lata”. Foto: Reprodução Globoplay
Esses trabalhos consolidaram sua imagem como um dos galãs mais populares da Globo naquela década. Foto: Reprodução Globoplay
Na década de 2000, Bataglin continuou atuando, mas com menor frequência. Sua última novela na TV Globo foi “Sete Pecados”, exibida em 2007. Foto: Reprodução Globoplay
Depois disso, fez participações em séries e programas de humor da emissora, como “Faça Sua História” e “Zorra Total”. Foto: Reprodução Globoplay
Ao longo da carreira, Bataglin também atuou no cinema, em produções como “Nunca Fomos Tão Felizes” e “Garota Dourada”. Foto: Reprodução Globoplay
Na vida pessoal, Roberto Bataglin é casado com a atriz Klara Homsani, com quem tem um filho, Kauã. Foto: Reprodução Instagram
Antes do casamento atual, ele já era pai de Lauro, nascido em 1984, e de Leonardo, nascido em 1996. Foto: Reprodução Globoplay
Uma curiosidade é que Bataglin só descobriu que Lauro era seu filho quando o rapaz já era adulto. Segundo o ator, ele havia perdido o contato com a mãe do menino, que se mudou para o exterior, e anos depois foi surpreendido quando Lauro o procurou e pediu para fazer um teste de DNA. Foto: Reprodução Youtube