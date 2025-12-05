Mundo
Pra quem não viu: Vulcão surpreende e entra em erupção após ficar 12 mil anos
-
A atividade ocorreu no dia 23 de novembro e marcou a primeira manifestação do vulcão desde a última Era do Gelo. Foto: Reproduc?a?o/X
-
As informações são do Programa Global de Vulcanismo, da Smithsonian Institution, nos Estados Unidos. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
-
Um intervalo tão extenso sem qualquer atividade faz deste episódio um acontecimento raro e de grande relevância científica. Foto: Reproduc?a?o/YouTube Associated Press
-
O vulcanólogo Simon Carn, da Universidade de Michigan, reiterou a raridade do fenômeno e disse que o Hayli Gubbi “não registrou nenhuma erupção durante o Holoceno”. Foto: Divulgac?a?o/Global Volcanism Program
-
-
Com cerca de 500 metros de altitude, o vulcão está localizado na região de Afar, parte do complexo geológico do Vale do Rift. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
A área é conhecida pela intensa atividade sísmica e por ser um ponto de encontro de placas tectônicas. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
Fica a cerca de 800 quilômetros a nordeste da capital etíope, Addis Abeba, próximo à fronteira com a Eritreia. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
-
Segundo o Centro de Observação de Cinzas Vulcânicas (VAAC) de Toulouse, a erupção foi poderosa, chegando a liberar colunas de fumaça que alcançaram 14 km de altura. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
-
As cinzas vulcânicas foram detectadas sobre países como o Iêmen, o Omã, a Índia e até o Paquistão. A erupção durou algumas horas. Foto: Divulgação/NASA
-
Vídeos que circularam nas redes sociais capturaram a imensa nuvem de fumaça branca subindo para o céu. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
-
Até o dia 25 de novembro, não havia relatos de feridos ou de grandes danos materiais, visto que o vulcão se encontra em uma região isolada. Foto: Divulgac?a?o/Governo de Afar
-
A região do entorno do Hayli Gubbi é o Vale do Rift, um dos acidentes geográficos mais importantes do planeta. Foto: Wikimedia Commons/Ndunguwanjoroge
-
O clima na região de Afar é extremamente quente e árido, e a paisagem é dominada por desertos salgados e planícies vulcânicas. Foto: Flickr - Nina R
-
-
Apesar das condições inóspitas, a área é habitada principalmente pelos Afar, um povo pastoril. Foto: Wikimedia Commons/Sebastian Morales
-
Do ponto de vista paleoantropológico, a região tem extrema importância: fósseis de hominídeos muito antigos (como a famosa Lucy) foram encontrados no Vale inferior do rio Awash. Foto: Wikimedia Commons/Albert Backer
-
Também há potencial para recursos minerais: além do sal, a área tem depósitos de enxofre, potássio e fontes geotérmicas. Foto: Wikimedia Commons/A.Savin
-