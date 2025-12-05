Assine
Calmante mais vendido do Brasil pode causar dependência em idosos; entenda

RF
Redação Flipar
  • Atualmente, o clonazepam é o calmante mais vendido no Brasil.
    Atualmente, o clonazepam é o calmante mais vendido no Brasil. Foto: Wikimedia Commons/Tomino de WS
  • Cerca de 2 milhões de pessoas acima de 60 anos fazendo uso desse medicamento.
    Cerca de 2 milhões de pessoas acima de 60 anos fazendo uso desse medicamento. Foto: Steve Buissinne/Pixabay
  • Somente em 2024, foram vendidas 39 milhões de caixas do remédio, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
    Somente em 2024, foram vendidas 39 milhões de caixas do remédio, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Foto: Freepik/lipikstokmedia
  • Inicialmente indicado para epilepsia, crises de pânico, ansiedade e distúrbios do sono, o remédio é eficaz e de ação prolongada, mas é preciso tomar cuidado.
    Inicialmente indicado para epilepsia, crises de pânico, ansiedade e distúrbios do sono, o remédio é eficaz e de ação prolongada, mas é preciso tomar cuidado. Foto: Freepik
  • Isso porque o uso contínuo e sem supervisão tem levado a uma dependência generalizada.
    Isso porque o uso contínuo e sem supervisão tem levado a uma dependência generalizada. Foto: Towfiqu barbhuiya/Unsplash
  • “O efeito é rápido e eficaz, e é exatamente isso que o torna perigoso. O medicamento funciona — mas, equivocadamente, passa a ser tomado sem fim
    “O efeito é rápido e eficaz, e é exatamente isso que o torna perigoso. O medicamento funciona — mas, equivocadamente, passa a ser tomado sem fim", alertou ao g1 o especialista em Medicina do Sono e professor da USP, Alan Eckeli. Foto: Kevin Bidwell/Pexels
  • Além disso, o medicamento — de baixo custo e fácil acesso — é frequentemente prescrito de forma inadequada e usado por anos sem acompanhamento, especialmente entre idosos.
    Além disso, o medicamento — de baixo custo e fácil acesso — é frequentemente prescrito de forma inadequada e usado por anos sem acompanhamento, especialmente entre idosos. Foto: Freepik
  • Segundo especialistas ouvidos pelo g1, o problema começa muitas vezes quando a insônia é tratada apenas como sintoma, sem foco na causa.
    Segundo especialistas ouvidos pelo g1, o problema começa muitas vezes quando a insônia é tratada apenas como sintoma, sem foco na causa. Foto: Freepik
  • Como o efeito do clonazepam pode durar por até 24 horas, tomá-lo de forma contínua pode trazer malefícios.
    Como o efeito do clonazepam pode durar por até 24 horas, tomá-lo de forma contínua pode trazer malefícios. Foto: James Yarema/Unsplash
  • “No idoso, cujo metabolismo é mais lento, esse acúmulo aumenta o risco de confusão mental, quedas e dependência”, afirmou o médico geriatra Pedro Curiati.
    “No idoso, cujo metabolismo é mais lento, esse acúmulo aumenta o risco de confusão mental, quedas e dependência”, afirmou o médico geriatra Pedro Curiati. Foto: Sabine van Erp/Pixabay
  • A dependência se instala porque o organismo desenvolve tolerância — o que leva muitos a aumentar a dose por conta própria —, e o cérebro aprende a relaxar apenas com o remédio.
    A dependência se instala porque o organismo desenvolve tolerância — o que leva muitos a aumentar a dose por conta própria —, e o cérebro aprende a relaxar apenas com o remédio. Foto: Christine Sandu/Unsplash
  • Ao tentar parar, a ansiedade e a insônia podem retornar de forma mais intensa (o chamado
    Ao tentar parar, a ansiedade e a insônia podem retornar de forma mais intensa (o chamado "efeito rebote"). Foto: Freepik
  • Além disso, muitos idosos usam o calmante como uma
    Além disso, muitos idosos usam o calmante como uma "anestesia emocional" para lidar com a solidão, luto e falta de apoio, o que reforça o vício. Foto: Bruno Martins/Unsplash
  • Especialistas são unânimes em afirmar que a interrupção do uso crônico nunca deve ser abrupta, exigindo um desmame lento e supervisionado.
    Especialistas são unânimes em afirmar que a interrupção do uso crônico nunca deve ser abrupta, exigindo um desmame lento e supervisionado. Foto: Hal Gatewood/Unsplash
  • Uma alternativa recomendada para problemas de insônia e ansiedade é a terapia cognitivo-comportamental (TCC), mas ela ainda é pouco acessível pelo SUS.
    Uma alternativa recomendada para problemas de insônia e ansiedade é a terapia cognitivo-comportamental (TCC), mas ela ainda é pouco acessível pelo SUS. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
  • Paralelamente, mudanÃ§as de hÃ¡bitos, como atividade fÃ­sica, evitar exposiÃ§Ã£o a telas durante Ã  noite e horÃ¡rios regulares para dormir, podem ajudar.
    Paralelamente, mudanÃ§as de hÃ¡bitos, como atividade fÃ­sica, evitar exposiÃ§Ã£o a telas durante Ã  noite e horÃ¡rios regulares para dormir, podem ajudar. Foto: Freepik/Drazen Zigic
  • O geriatra Pedro Curiati, do Hospital Sírio-Libanês, explicou que a tristeza crônica em idosos pode ser confundida com a ansiedade, o que provoca a prescrição equivocada de calmantes.
    O geriatra Pedro Curiati, do Hospital Sírio-Libanês, explicou que a tristeza crônica em idosos pode ser confundida com a ansiedade, o que provoca a prescrição equivocada de calmantes. Foto: JD Mason/Unsplash
  • â??O tratamento adequado, alÃ©m do diagnÃ³stico mÃ©dico, deve ser feito com antidepressivos â?? que nÃ£o causam dependÃªncia â?? e, sempre que possÃ­vel, com terapia cognitivo-comportamental e psicoterapia
    â??O tratamento adequado, alÃ©m do diagnÃ³stico mÃ©dico, deve ser feito com antidepressivos â?? que nÃ£o causam dependÃªncia â?? e, sempre que possÃ­vel, com terapia cognitivo-comportamental e psicoterapia", elucidou. Foto: Freepik/rawpixel.com
