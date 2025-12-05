Essas celebridades foram homenageadas em vida no Carnaval do Rio

Braguinha - Mangueira 1984 - Novamente a Estação Primeira trouxe um enredo sobre a vida de obra de um cantor brasileiro. Com direito à presença de Braguinha, a Verde e Rosa conquistou mais um título. Naquele carnaval, o primeiro do Sambódromo, ainda teve a disputa de um supercampeonato nas campeãs, e a agremiação da Zona Norte levou mais uma estrela. Foto: Juca Martins/Wikimédia Commons