Animais
Polvo viraliza ao ‘pegar carona’ em tubarão
-
As imagens foram registradas no fim de 2024, mas só foram divulgadas em março de 2025. Foto: reprodução
-
O episódio aconteceu durante uma expedição no golfo de Hauraki, conduzida por cientistas da Universidade de Auckland, que estudavam predadores marinhos. Foto: domínio público/Winstonwolfe
-
A pesquisadora Rochelle Constantine contou que, quando viu o tubarão, estranhou: "Que negócio laranja é este no tubarão?" Foto: reprodução
-
Ela chegou a pensar que fosse um machucado ou até uma boia presa na pele do tubarão. Foto: reprodução
-
-
Para esclarecer a dúvida, a equipe usou um drone para obter uma visão melhor. Foto: Imagem de grunzibaer por Pixabay
-
Eles descobriram que o polvo, da espécie maori, se prendeu na "garupa" de um tubarão-mako. Foto: reprodução
-
Esse tubarão, que pode ser encontrado desde a superfície até profundidades de 150 metros, é um dos mais velozes do oceano, chegando a mais de 80 km/h. Foto: domínio público/noaa
-
-
Rochelle brincou que o polvo deve ter vivido "uma aventura e tanto" ao surfar em cima de um predador tão rápido. Foto: wikimedia commons/creative commons/Patrick Doll
-
-
O mako-de-barbatana-curta, o mais conhecido, pode atingir velocidades de até 74 km/h, o que o torna um predador altamente eficiente. Foto: SWFSC/NOAA
-
-
Seu corpo hidrodinâmico e musculatura poderosa permitem movimentos rápidos, essenciais para capturar presas como atuns, cavalas e lulas. Foto: domínio público/noaa
-
São encontrados em águas tropicais e temperadas ao redor do mundo, preferindo regiões oceânicas mais profundas. Foto: Matt Hardy/Unsplash
-
Apesar de seu papel fundamental no ecossistema marinho, os makos estão ameaçados devido à pesca excessiva, tanto acidental quanto direcionada, já que sua carne e barbatanas são valorizadas no mercado. Foto: wikimedia commons/ Evancrouse
-
-
Além de sua importância ecológica, esses tubarões são conhecidos por sua agressividade quando capturados, tornando-se um desafio para pescadores. Foto: domínio público/NOAA Observer Program
-
Já o polvo-maori (Macroctopus maorum) é uma espécie encontrada nas águas temperadas do sul da Austrália, Nova Zelândia e Ilhas Falkland. Também conhecido como polvo-da-Nova-Zelândia, é um dos maiores polvos da região, atingindo até 3 metros de envergadura e mais de 10 kg. Foto: reprodução/youtube
-
Como outras espécies de polvos, o polvo-maori possui uma notável inteligência, sendo capaz de resolver problemas, abrir conchas e até mesmo escapar de aquários. Além disso, tem alta capacidade de regeneração, inclusive recuperando tentáculos perdidos. Foto: flickr - Sylke Rohrlach
-