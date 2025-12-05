Assine
Tesouro da Caatinga, umbu conquista a ciência com múltiplos benefícios à saúde

Redação Flipar
    O estudo foi realizado em colaboração entre a Embrapa e cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele tratou de consolidar o umbu como uma promissora matéria-prima. Foto:
    Fruto pequeno e arredondado, com casca fina, que pode ser lisa ou levemente aveludada. A polpa, por sua vez, é amarela-esverdeada e suculenta, enquanto o sabor é uma combinação de doce e ácido, que o torna versátil para diversas receitas. Foto: Divulgação
    De acordo com a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Juliane Welke, o estudo investigou, pela primeira vez, os compostos fenólicos extraíveis por métodos tradicionais, assim como os chamados de não extraíveis. Foto: Reprodução do Flickr Erik PZado
  • "Isso significa que o umbu pode ajudar a neutralizar radicais livres, associados ao envelhecimento celular e a doenças crônico-degenerativas, como cânceres e doenças cardiovasculares", explicou a doutoranda Rafaela Silveira. Foto: Reprodução do Flickr Deraldo Motta
    Dessa forma, o trabalho identificou dezenove compostos fenólicos e um ácido orgânico, com destaque para os flavonoides como miricetina, rutina, quercetina e kaempferol. Foto: Reprodução do Flickr jameh angostoiah
    Essas moléculas são reconhecidas pela ciência por seus efeitos anti-inflamatórios, cardioprotetores e até pela atuação no combate ao estresse oxidativo. Foto: Reprodução do Flickr Sonia Furtado
    O umbu tem potenciais que vão além da alimentação, como também aplicações farmacêuticas. Assim, o trabalho encontrou 26 terpenos, além de álcoois, ésteres, ácidos, aldeídos e cetonas. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
    O fruto apresenta compostos como citral, ?-linalol, nerol e p-cimeno, que são os principais responsáveis pelo aroma exótico, que mistura notas cítricas, florais e doces. Foto: Reprodução do Flickr Aday Soares
    Além disso, o estudo destaca que o aproveitamento integral do umbu pode contribuir para a economia circular e para a geração de renda no semiárido nordestino, região historicamente afetada pela escassez hídrica. Foto:
    Atualmente, a fruta é comercializada na forma de polpa, utilizada na produção de geleias, compotas, sorvetes, sucos, licores e cervejas por cooperativas locais. Foto: Divulgação
    O umbuzeiro é capaz de armazenar água em suas raízes para sobreviver às secas prolongadas, sendo patrimônio cultural do semiárido. Foto: Reprodução do Flickr Ronai Rocha
    O nome do fruto vem do tupi-guarani, que significa "árvore que dá de beber", em referência à água que a árvore armazena em suas raízes e frutos Foto: Divulgação
    Este fruto fortalece o sistema imunológico por causa da presença de vitaminas A e C, que ajudam a proteger o corpo contra infecções. Ele também contém antioxidantes que combatem os radicais livres, que previnem o envelhecimento precoce e doenças. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
    É rico em cálcio e fósforo, minerais essenciais para a saúde dos ossos. Da mesma forma, promove a saúde digestiva por causa das fibras, que auxiliam no bom funcionamento e ajudam a regular o trânsito intestinal e previne a constipação. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
    Ele também auxilia no controle de peso. Afinal, as fibras promovem a sensação de saciedade, o que pode ajudar a controlar o apetite e auxiliar na perda de peso. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
    O extrato de suas folhas demonstrou ter ação anti-inflamatória e antifúngica, assim como o ferro presente no fruto auxilia na formação do sangue e no combate à anemia. Foto: Divulgação
    A cerveja de umbu é uma bebida artesanal que combina os sabores marcantes, cítricos e refrescantes do fruto do bioma Caatinga com malte, lúpulo e levedura. Foto: Divulgação
