Galeria
Escavações no Amapá revelam artefatos raros dos anos 1700
De acordo com a CNN Brasil, os pesquisadores localizaram itens como moedas e cachimbos, possivelmente anteriores às primeiras ocupações oficialmente reconhecidas, datadas por volta de 1750. Foto: aog rocha/governo do estado do amapá
"[...] Existem provas de ocupação Ameríndia na área da pesquisa, como o antigo sítio cemitério ameríndio escavado em 1947, durante construção da residência do governador", detalhou o historiador do colegiado de História da Unifap, Edinaldo Nunes Filho. Foto: aog rocha/governo do estado do amapá
Os arqueólogos agora realizarão estudos detalhados para determinar a idade dos achados, o que poderá esclarecer aspectos importantes sobre a história da ocupação humana naquela área. Foto: aog rocha/governo do estado do amapá
Kleber Souza, arqueólogo e coordenador da pesquisa, destacou que os achados indicam uma intensa atividade na região entre os séculos 17 e 18. Foto: aog rocha/governo do estado do amapá
Além das moedas e cachimbos, o arqueólogo revelou que foram encontrados artefatos de ferro, louças europeias e cerâmicas indígenas. Foto: aog rocha/governo do estado do amapá
Com 442 mil habitantes, Macapá é a única capital brasileira cortada pela linha do Equador, o que lhe confere o título de "Capital do Meio do Mundo". Veja outras curiosidades sobre a cidade! Foto: Sadami Yoshida - Wikimédia Commons
Macapá é a capital do estado do Amapá, situado na Região Norte do Brasil e localizada às margens do Rio Amazonas. Foto: flickr - Rômulo Ferreira
Fundada em 4 de fevereiro de 1758, a cidade possui uma história profundamente ligada à colonização portuguesa e à presença de povos indígenas na região. Foto: PMM/Divulgação
A Fortaleza de São José de Macapá, construída no século 18 pelos portugueses, tinha como objetivo proteger a região de ataques franceses e holandeses. É um dos maiores fortes coloniais do Brasil. Foto: Alécio Cézar wikimedia commons
Ao longo dos anos, Macapá se desenvolveu como um importante centro comercial e administrativo. Em 1944, foi elevada à categoria de cidade e, em 1988, se tornou a capital do recém-criado estado do Amapá. Foto: reprodução/youtube
Um dos principais símbolos de Macapá é o Marco Zero, um monumento que marca a passagem da linha do Equador e atrai milhares de turistas curiosos. Foto: flickr - MTur Destinos
A economia local é baseada principalmente no comércio, na pesca e em atividades relacionadas ao extrativismo, como a exploração de madeira e castanhas. Foto: reprodução/youtube
A cidade também tem se desenvolvido no setor de serviços e turismo ecológico, atraindo visitantes interessados em explorar as belezas naturais da região amazônica. Foto: wikimedia commons/anjgio
O Complexo Beira-Rio, uma área de lazer à beira do rio Amazonas, e o Parque do Forte (foto) são dois dos lugares mais procurados por turistas que vão à cidade. Foto: Amapalidade.com
Além disso, a cultura de Macapá é uma das mais ricas e diversificadas do Brasil. O marabaixo, por exemplo, é uma das manifestações culturais mais importantes da cidade, um ritmo musical e dança de origem africana. Foto: Netto Lacerda/GEA
As festividades religiosas também têm destaque, como a tradicional Festa de São José, padroeiro da cidade, celebrada com grande devoção. Foto: Netto Lacerda/GEA
A gastronomia local também é um atrativo à parte, com pratos típicos como o tacacá (foto), a maniçoba e o açaí, que fazem parte do cotidiano dos macapaenses. Foto: wikimedia commons MTur Destinos
Ingredientes locais como o tucupi (foto) e o jambu também fazem sucesso. Isso sem falar nos peixes amazônicos, especialmente o pirarucu e o tambaqui. Foto: Reprodução/@maniocabrasil
Apesar de seu potencial, Macapá enfrenta desafios comuns a muitas cidades da Amazônia, como a necessidade de melhorias na infraestrutura urbana, educação e saúde. Foto: reprodução/youtube
