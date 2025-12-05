Assine
Qual a culpa da China no risco de extinção dos jumentos? Descubra essa ligação

Redação Flipar
  • O motivo é o abate dos jumentos para uso do colágeno encontrado abaixo da pele do animal.
    O motivo é o abate dos jumentos para uso do colágeno encontrado abaixo da pele do animal. Foto: agriculturasp - wikimedia commons
  • Em entrevista ao G1, o professor de Medicina Veterinária Pierre Barnabé, da Universidade Federal de Alagoas, disse que nesse ritmo a espécie será extinta no Brasil antes de 2030.
    Em entrevista ao G1, o professor de Medicina Veterinária Pierre Barnabé, da Universidade Federal de Alagoas, disse que nesse ritmo a espécie será extinta no Brasil antes de 2030. Foto: Mätes II. - wikimedia commons
  • Pierre integra um grupo que defende a aprovação de uma lei que proíba o abate de jumentos. O projeto está parado desde 2022 no Congresso Nacional.
    Pierre integra um grupo que defende a aprovação de uma lei que proíba o abate de jumentos. O projeto está parado desde 2022 no Congresso Nacional. Foto: PAS Flickr wikimdia commons
  Segundo Pierre, o jumento já não existe mais em certas partes da África, como no Egito, por exemplo. E está em risco de extinção em vários países.
    Foto: Vincent van Zeijst - wikimedia commons
  • Três frigoríficos têm licença do Serviço de Inspeção Federal para abater jumentos no Brasil. Todos ficam na Bahia.
    Três frigoríficos têm licença do Serviço de Inspeção Federal para abater jumentos no Brasil. Todos ficam na Bahia. Foto: agriculturasp - wikimedia commons
  • Apesar da legalidade no processo, há denúncias sobre a falta de um controle que impeça maus-tratos aos animais antes do abate.
    Apesar da legalidade no processo, há denúncias sobre a falta de um controle que impeça maus-tratos aos animais antes do abate. Foto: Adrian Pingstone wikimedia commons
  • Em 2021, a BBC News Brasil destacou o impacto dessa atividade também no aspecto cultural.
    Em 2021, a BBC News Brasil destacou o impacto dessa atividade também no aspecto cultural. Foto: David Shankbone wikimedia commons
  Os jumentos, ou jegues como também são chamados, fazem parte do cenário rural no nordeste, mas estão sumindo.
    Foto: Nando1462 wikimedia commons
  • A drástica redução no número de animais encareceu na hora da compra. Quem precisava de um jumento pagava até R$ 150. Mas hoje precisa de R$ 500 .
    A drástica redução no número de animais encareceu na hora da compra. Quem precisava de um jumento pagava até R$ 150. Mas hoje precisa de R$ 500 . Foto: Nevit Dilmen wikimedia commons
  • A organização The Donkey Sanctuary estima que 5,9 milhões de jumentos são abatidos a cada ano para abastecer o mercado de ejiao, substância da medicina chinesa feita a partir do colágeno extraído da pele do jumento.
    A organização The Donkey Sanctuary estima que 5,9 milhões de jumentos são abatidos a cada ano para abastecer o mercado de ejiao, substância da medicina chinesa feita a partir do colágeno extraído da pele do jumento. Foto: Pixabay
  • Esse produto vem sendo usado há séculos na China como medicamento natural contra insônia, anemia, sangramentos e sinais de envelhecimento.
    Esse produto vem sendo usado há séculos na China como medicamento natural contra insônia, anemia, sangramentos e sinais de envelhecimento. Foto: Rolfmueller - wikimedia commons
  • Os produtores de ejiao costumavam usar peles de jumentos provenientes da própria China. Mas o número de jumentos no país despencou em 2021. E o país buscou fontes externas.
    Os produtores de ejiao costumavam usar peles de jumentos provenientes da própria China. Mas o número de jumentos no país despencou em 2021. E o país buscou fontes externas. Foto: Deadkid dk wikimedia commons
  • Ao mesmo tempo, o ejiao deixou de ser um produto de nicho de luxo para se tornar um item popular e amplamente disponível no mercado, acessível a muitas camadas da população, o que exigiu uma ampliação da produção.
    Ao mesmo tempo, o ejiao deixou de ser um produto de nicho de luxo para se tornar um item popular e amplamente disponível no mercado, acessível a muitas camadas da população, o que exigiu uma ampliação da produção. Foto: Fumikas Sagisavas - wikimedia commons
  • Existem diferenças entre vários tipos de equinos, embora as pessoas se confundam. Veja algumas peculiaridades.
    Existem diferenças entre vários tipos de equinos, embora as pessoas se confundam. Veja algumas peculiaridades. Foto: Paolo Neo wikimedia commons
  • Cavalo: É da espécie Equus ferus caballus, domesticado há milênios. Tem corpo grande, patas longas e é usado para montaria, tração e esporte.
    Cavalo: É da espécie Equus ferus caballus, domesticado há milênios. Tem corpo grande, patas longas e é usado para montaria, tração e esporte. Foto: Cavalo, animal - Imagem de Alexa por Pixabay
  • Jumento: Também chamado de jegue, é da espécie Equus africanus asinus. Tem orelhas longas, corpo mais compacto e é adaptado a terrenos áridos; ancestral direto do burro.
    Jumento: Também chamado de jegue, é da espécie Equus africanus asinus. Tem orelhas longas, corpo mais compacto e é adaptado a terrenos áridos; ancestral direto do burro. Foto: Nevit Dilmen wikimedia commons
  Burro: É o filho de jumento com égua. É estéril, como quase todos os híbridos, e reúne força e resistência; usado para carga e trabalho rural.
    Foto: Tomás Del Coro wikimedia commons
  • Mula: É a filha de cavalo com jumenta. Também é estéril e usada para transporte, sendo robusta e obediente; fêmea é chamada de mula, e o macho de muar.
    Mula: É a filha de cavalo com jumenta. Também é estéril e usada para transporte, sendo robusta e obediente; fêmea é chamada de mula, e o macho de muar. Foto: Sogospelman wikimedia commons
  • Inclusive, o personagem chamado de Burro na franquia
    Inclusive, o personagem chamado de Burro na franquia "Shrek" não pode ser burro já que teve filhotes com a Dragão fêmea. Os burros são estéreis. Donkey deve ser jumento... Foto: Divulgação
