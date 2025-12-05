Assine
Taís Araujo celebra trajetória de Debora Bloch em homenagem pública

RF
Redação Flipar
    Ela destacou a versatilidade da colega ao transitar entre comÃ©dia e drama, alÃ©m da trajetÃ³ria como artista e mÃ£e. "Passei a minha infÃ¢ncia e a minha adolescÃªncia fascinada por aquela mulher de cabelos encaracolados, cor de fogo", disse. Foto: ReproduÃ§Ã£o de vÃ­deo Redes Sociais
    As duas contracenaram juntas pela primeira vez no remake de Vale Tudo, exibido neste ano, experiência que Taís descreveu como marcada por respeito e parceria nos bastidores. Foto: Reprodução de vídeo Redes Sociais
    Recentemente, Debora Bloch viveu um momento de forte emoção no Domingão com Huck, programa da TV Globo, quando foi homenageada por colegas e familiares em celebração a seus mais de 40 anos de carreira. Foto: Reprodução/TV Globo
    Aliás, a esperada cena da morte de Odete Roitman - interpretada por Bloch - foi ao ar na noite de 6/10 na novela "Vale Tudo", na TV Globo. E agitou o público. Muita gente chegou a fazer bolão tentando acertar a identidade do assassino. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
    Essa personagem marca mais um momento marcante na carreira de Débora Bloch, que é reconhecida por sua versatilidade em papéis que vão da comédia ao drama, com uma trajetória de sucesso no teatro, cinema e televisão. Foto: Reprodução Instagram /@deborablochoficial
    Debora nasceu no dia 29 de maio de 1963 em Belo Horizonte. É filha do ator Jonas Bloch e de Rebeca Bloch. Pertence à mesma família de Adolpho Bloch, fundador da Rede Manchete. Seu bisavô é irmão de Joseph Bloch, pai de Adolpho. Foto: Reprodução Instagram /@deborablochoficial
    Sua estreia nos palcos aconteceu em 1980, na peça "Rasga Coração". No mesmo ano, fez participação na novela "Água Viva". Pouco depois, integrou o grupo teatral "Manhas e Manias", ao lado de Andréa Beltrão, Chico Diaz e Pedro Cardoso. Foto: Reprodução Instagram /@deborablochoficial
    Em 1981, Debora Bloch estreou oficialmente na TV Globo na novela "Jogo da Vida". No ano seguinte, ganhou destaque em "Sol de Verão" (1982), sua primeira novela em horário nobre, como a neta da personagem de Beatriz Segall, que originalmente deu vida à icônica Odete Roitman. Foto: Reprodução Instagram /@deborablochoficial
    Em 1986, interpretou a mecânica Ana Machadão na novela "Cambalacho". Em 1988, Debora Bloch ganhou grande destaque no humorístico "TV Pirata", no qual interpretou vários personagens em esquetes, como a repórter Adelaide Catarina. Foto: Reprodução Instagram /@deborablochoficial
    Entre 2000 e 2006, ficou afastada das novelas, mas participou de outras produções da Globo. Em 2000, atuou na minissérie "A Invenção do Brasil", no papel de Isabelle. A obra também ganhou versão para o cinema. Foto: Reprodução Instagram /@deborablochoficial
    Debora voltou às novelas em 2005, como Madô em "A Lua Me Disse". No mesmo ano, participou do piloto de "Toma Lá, Dá Cá" e, a partir daí, engatou trabalhos em minisséries. Foto: Divulgação
    Em "JK" (2006), interpretou a corista Dora Amar; em "Amazônia" (2007), viveu Beatriz, amante de Galvez; e em "Queridos Amigos" (2008), interpretou a artista plástica Lena. Foto: Divulgação
    Em 2009, Debora Bloch atuou como Sílvia em "Caminho das Índias" e estrelou a série "Separação?!". Nos anos seguintes, interpretou papéis marcantes na TV, como a vilã Duquesa Úrsula em "Cordel Encantado" (2011) e a fútil Verônica em "Avenida Brasil" (2012), entre outros. Foto: Reprodução Instagram /@deborablochoficial
    Em 2022, voltou ao horário das seis na novela "Mar do Sertão", como a antagonista Deodora, papel que repetiu em "No Rancho Fundo" (2024). Foto: Reprodução Instagram /@deborablochoficial
    E em 2025, Debora deu vida à icônica vilã Odete Roitman no remake da novela "Vale Tudo". Um estilo provocante que, conforme disse a própria Debora, é mais condizente com a atualidade, quando mulheres maduras ainda mantêm uma vida ativa com parceiros. Foto: Reprodução Instagram /@deborablochoficial
    No cinema, ganhou aclamação da crítica em 1984 com os filmes "Bete Balanço" e "Noites do Sertão", que lhe renderam prêmios nos principais festivais de cinema do país, incluindo Gramado, Brasília e Cartagena. Foto: Reprodução Instagram /@deborablochoficial
    Esses trabalhos marcaram o início de uma carreira cinematográfica consistente, que incluiria mais de dez longas-metragens e uma indicação ao Grande Otelo de Melhor Atriz por "À Deriva" (2010). Foto: Reprodução Instagram /@deborablochoficial
    Na vida pessoal, entre 1987 e 1989, Debora viveu com o diretor e fotógrafo Edgar Moura. De 1991 a 2006, foi casada com o chef francês Olivier Anquier, com quem teve dois filhos: Júlia (1993) e Hugo (1997). Desde 2018 é casada com o produtor português João Nuno Martins. Foto: Reprodução Instagram /@deborablochoficial
    Ela revelou que fez um aborto aos 20 anos, no início da carreira, com o apoio do então namorado. Afirmou não ter se arrependido, pois o procedimento foi seguro e feito em consultório particular. Foto: Reprodução Instagram /@deborablochoficial
