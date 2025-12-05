Entretenimento
Nelson Gonçalves: cantor tem vida turbulenta e popular retratada em quadrinhos
Trata-se de “Metralha: A vida de Nelson Gonçalves em quadrinhos”, obra roteirizada por Márcio Paixão Jr., ilustrada por Fábio Cobiaco e construída a partir da pesquisa do jornalista Cristiano Bastos, também autor da biografia “Nelson Gonçalves – O Rei da Boemia” (Plus, 2019). Foto: Reprodução do instagram @marciopaixaojunior
Publicada pela MMarte editora em novembro de 2025, a HQ monta, em fragmentos vívidos e contrastantes, um retrato multifacetado do artista, que acumulou cerca de 80 milhões de discos vendidos - números que impressiona quando confrontado com as oscilações de sua vida pessoal. Foto: Reprodução do instagram @fabiocobiaco
Antônio Gonçalves Sobral, que ficou famoso com o nome artístico de Nelson Gonçalves, nasceu em 21 de junho de 1919 na cidade gaúcha de Santana do Livramento, na fronteira do Brasil com o Uruguai. Foto: - Domínio Público/Wikimédia Commons
Filho de imigrantes portugueses e criado em um ambiente simples, ele cresceu entre dificuldades financeiras atÃ© que sua famÃlia se estabeleceu em SÃ£o Paulo. Na cidade, ainda crianÃ§a no bairro do BrÃ¡s, foi apelidado de Metralha por conta da gagueira (ele dizia que falava rÃ¡pido demais). Foto: DomÃnio PÃºblico/WikimÃ©dia Commons
Na juventude, trabalhou em ofícios diversos - engraxate, jornaleiro e garçom - ao mesmo tempo em que se destacava como lutador de boxe. Foto: Arquivo Nacional do Brasil
Sua carreira musical começou a ganhar forma nos anos 1940, quando, já morando no Rio de Janeiro, conseguiu suas primeiras oportunidades profissionais, chamando atenção pela voz potente e pelo timbre grave, que o colocaria ao lado de nomes como Orlando Silva e Francisco Alves na chamada "Era de Ouro do Rádio". Foto: Reprodução do Instagram @nelsongoncalveseterno
Nelson começou a ganhar visibilidade no ambiente musical do Rio de Janeiro em 1941, quando gravou o samba “Sinto-me Bem”, de Ataulfo Alves. Foto: Reprodução do Instagram @nelsongoncalveseterno
Ao longo dos anos 1940, sua voz encontrou terreno fértil na obra de Herivelto Martins, que lhe forneceu composições marcantes tanto sozinho - como “Pensando em Ti” - quanto em parceria com Davi Nasser, casos do samba-canção “Caminhemos” e do tango “Carlos Gardel”. Foto: - Reprodução do Instagram @nelsongoncalveseterno
Outro nome importante desse período foi o pernambucano Capiba, autor de “Maria Betânia”, clássico lançado em 1946. A gravação dessa música por Nelson, inclusive, inspirou Caetano Veloso a sugerir ao pai que batizasse a irmã caçula com esse nome. Foto: Reprodução do Instagram @nelsongoncalveseterno
A década de 1950 marcou uma inflexão ainda mais significativa na carreira do intérprete. Nesse período, Nelson conheceu Adelino Moreira, um dos grandes compositores do samba-canção, cuja sensibilidade romântica encaixou-se perfeitamente à sua voz. Foto: Reprodução do Instagram @nelsongoncalveseterno
Dessa colaboração nasceram obras que se tornaram referência do gênero. Entre elas, destacam-se “A Volta do Boêmio” e “Deusa do Asfalto”, assinadas por Adelino, e títulos como “Escultura”, “Êxtase”, “Mariposa” e “Fica Comigo Esta Noite”, registradas como parcerias entre os dois. Foto: Reprodução do Instagram @nelsongoncalveseterno
No período, Nelson Gonçalves se firmou como um dos intérpretes mais populares do país. Sua presença constante nas rádios e contrato com grandes gravadoras ampliaram seu alcance nacional. Foto: Reprodução do Instagram @nelsongoncalveseterno
Sua dicção inconfundível e a capacidade de transmitir emoção em cada verso fizeram dele um ícone do período de ouro da música romântica brasileira. O estrondoso sucesso comercial é evidenciado pelos cerca de 80 milhões de discos vendidos ao longo da vida, número que o colocou entre os maiores vendedores de discos do país. Foto: Divulgação
Apesar do êxito artístico e financeiro, Nelson teve vida atribulada. A partir da década de 1960, enfrentou um período turbulento marcado pelo vício em cocaína, que abalou sua carreira, suas finanças e sua vida pessoal. O escândalo em torno de sua prisão por porte da droga, em 1966, quase destruiu sua reputação e o afastou dos palcos. Foto: Reprodução do Instagram @nelsongoncalveseterno
Nos anos 1970 e 1980, já recuperado, Nelson Gonçalves viveu uma fase de renovação artística. Voltou a se apresentar com frequência, participou de programas de televisão, lançou discos bem recebidos e aproximou-se de novas gerações de ouvintes. Foto: Reprodução do Instagram @nelsongoncalveseterno
Nelson Gonçalves morreu em 18 de abril de 1998, aos 79 anos, vítima de um infarto fulminante. Sua morte marcou o fim de uma era e reforçou o legado de um intérprete cuja voz atravessou gerações. Em quase seis décadas de carreira, ele gravou 128 discos. Foto: Reprodução do Instagram @nelsongoncalveseterno
Nelson Gonçalves foi casado três vezes e teve sete filhos, sendo cinco deles adotivos. Quando morreu, vivia uma das filhas, Margareth Gonçalves, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Reprodução do Instagram @nelsongoncalveseterno