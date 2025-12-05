Entretenimento
Rodrigo Sant’anna protagoniza comédia de múltiplos personagens
O humorista também assina o roteiro com Marcelo Gonçalves e colaboração de Sabrina Garcia. A história acompanha uma executiva sobrecarregada que precisa lidar sozinha com os filhos quando a babá resolve tirar férias no momento mais decisivo da carreira dela. Foto: Reprodução do X @rodsantannareal
Paralelamente ao projeto, Sant’anna passa a ser agenciado comercialmente pela ViU, área de marketing de influência da Globo. A iniciativa amplia a parceria do ator com a emissora e reforça sua presença tanto no audiovisual quanto em ações de comunicação fora da tela. Foto: Reprodução do X @rodsantannareal
O humorista, afinal, vive um momento de destaque na carreira de duas décadas. Em entrevista recente ao GShow, o ator falou sobre os desafios do ofício. Foto: Reprodução do X @rodsantannareal
"A comédia só funciona se for feita nesse território de prazer, troca. Não me enxergo trabalhando em outro ambiente que não seja de afeto, porque acho que, para existir comédia, a gente tem que estar muito seguro e disponível”, declarou. Foto: Reprodução do X @rodsantannareal
Santa’Anna, que está no ar no Multishow com a sétima temporada da série “Tô de Graça” após dois anos de intervalo, confessou sentir ansiedade a cada nova empreitada. Saibamos, então, mais sobre a vida e a trajetória do talentoso ator. Foto: Divulgação
Rodrigo Sant’Anna nasceu em 31/03/1981, no Rio de Janeiro. Ele cresceu na comunidade Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte da cidade. Foto: Reprodução do X @rodsantannareal
A peça, em que Rodrigo Sant’Anna não só atuou como escreveu e dirigiu, ficou cinco anos em cartaz. Os primeiros passos na televisão já foram na Globo, com participações na série “A Diarista”. Foto: - Reprodução do X @rodsantannareal
Na sequência, ele foi convidado por Renato Aragão para integrar “A Turma do Didi”. Ele fez parte do humorístico por quatro anos. Foto: Reprodução/TV Globo
Em 2009, o ator passou a fazer parte do programa “Zorra Total”, atração por 16 anos das noites de sábado da Rede Globo. Foto: Divulgação
Na atração, Sant’Anna conquistou visibilidade nacional ao interpretar Valéria Vasques no quadro “Metrô Zorra Brazil”, contracenando com a amiga Thalita Carauta, com quem havia iniciado a carreira artística anos antes. Foto: Divulgação/TV Globo
Em 2015, o humorista começou a protagonizar a série “Os Suburbanos”, no Multishow, ao lado de Carauta, Babu Santana e outros nomes. Foto: Reprodução do X @rodsantannareal
Dois anos depois, ele estreou “Tô de Graça”, em que interpreta Dona Graça, uma mulher que vive em uma comunidade e tem 14 filhos. Foto: Divulgação
Entre 2015 e 2021, ele deu vida ao Seu Batista na nova versão da “Escolinha do Professor Raimundo”. O personagem havia sido interpretado por Eliezer Motta no original, criado por Chico Anysio. Nos últimos anos, passou a trabalhar em séries produzidas pela Netflix, como “Ponto Final”. Foto: Reprodução do X @rodsantannareal
No cinema, Rodrigo Sant’Anna já atuou em diversas comédias, como “De Pernas pro Ar 2”, “Até Que a Sorte nos Separe”, “Os Suburbanos: O Filme”, “Tô de Graça - o Filme”, entre outros. Foto: Reprodução do X @rodsantannareal
O humorista foi premiado três vezes no “Melhores do Ano”, do programa Domingão, da Globo, na categoria Comédia, em 2011, 2012 e 2015. Foto: Divulgação
